NBA - Vittoria casalinga per i Thunder su Miami; passeggia Milwaukee su Chicago

OKLAHOMA CITY THUNDER - MIAMI HEAT 105-99

Agli Oklahoma City Thunder, è bastato che si svegliasse Russell Westbrook per conquistare la vittoria casalinga contro i Miami Heat. Westbrook, infatti, è stato ancora una volta il trascinatore dei suoi con una prova da 29 punti, 13 rimbalzi ed otto assist, ma il meglio lo ha dato, come sempre, nel quarto periodo. Qui il numero zero dei Thunder ha messo su un vero e proprio show, realizzando ben 17 dei suoi 29 punti e realizzando sei dei sette tiri tentati e tre dei quattro tiri liberi conquistati.

Westbrook, con la sua prova, ha compensato la brutta prestazione di Paul George, che ha chiuso con soli 12 punti, tirando con il 3-16 dal campo. Meglio non è andato Carmelo Anthony, che ha chiuso con solamente sei punti a referto, realizzando solamente due degli otto tiri tentati. A fare da spalla all'MVP regnante ci ha pensato Steven Adams. Il centro neozelandese ha disputato un'ottima gara, riuscendo a concludere la partita con una prestazione da 24 punti conditi da 12 carambole catturate.

Ai Miami Heat invece non sono bastate le ottime prove di James Johnson e Goran Dragic. Infatti, mentre Johnson ha chiuso con 23 punti, tirando con il 7-13 dal campo, l'all-star sloveno ha chiuso la sua gara con una solida prestazione da 20 punti, a cui ha aggiunto 4 rimbalzi e 5 assist. Inoltre, gli Heat, erano arrivati anche in vantaggio alla fine del terzo quarto di due punti, ma nell'ultimo periodo la difesa della franchigia della Florida non è riuscita a contenere la potenza ed il talento di Russell Westbrook.

NEXT GAME - Gli Oklahoma City Thunder si trovano in un periodo di grande forma ed adesso sono a sette vittorie nelle ultime otto partite. La squadra di Billy Donovan proverà a conquistare l'ottava vittoria nelle ultime nove partite nella partita casalinga contro un'altra squadra in grandissima forma, i Portland Trail Blazers del duo Damian Lillard e C.J. McCollum. I Miami Heat, ancorati al settimo posto nella Eastern Conference, cercheranno una vittoria nella trasferta di Indianapolis, contro gli Indiana Pacers di Victor Oladipo, per tenere lontano i Milwaukee Bucks , ad una sola partita di distanza da Miami.

CHICAGO BULLS - MILWAUKEE BUCKS 105-118

I Milwaukee Bucks riescono a sbancare lo United Center, parquet di casa dei Chicago Bulls, grazie all'apporto della panchina. Infatti, dopo una partenza a rilento, coach Joe Prunty è riuscito a trovare punti importantissimi dalla panchina come mai era accaduto in questa stagione. Quindi a prendersi cura dei Bucks ci hanno pensato Shabazz Muhammad, Brandon Jennings e Tony Snell, visto che la star della squadra, Giannis Antetokounmpo, è stato fuori dalla gara per una distorsione alla caviglia destra.

A guidare i Bucks per punti segnati ci ha pensato appunto Muhammad, che ha chiuso la sua gara con 21 punti, a cui si sono aggiunti i 18 di Tony Snell ed i 16 con 4 rimbalzi e 5 assist smistati da Brandon Jennings. La partita di Milwaukee non era iniziata nel migliore dei modi, con i Bucks che alla fine del primo quarto si erano trovati sotto di dieci punti (34-24). Nel secondo quarto, fortunatamente sono arrivati i giocatori dalla panchina a riparare i danni ed a permettere agli ospiti di andare all'intervallo col punteggio in parità (61-61). Nella ripresa, però, è un monologo dei Bucks, che prima concludono il terzo quarto in vantaggio di otto punti (82-90) e nel quarto ed ultimo periodo completano la pratica, chiudendo la gara con tredici lunghezze di vantaggio (105-118).

Ai Chicago Bulls, quindi, non sono bastate le ottime prove di Denzel Valentine, il migliore dei suoi con 20 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. Nemmeno le buone prestazioni di Cameron Payne e Bobby Portis, sono servite ai Bulls per rimanere in partita, con il playmaker prodotto da Murray State, che ha chiuso con 17 punti, 4 rimbalzi e 6 assist, mentre Portis ha messo a referto 16 punti e 6 rimbalzi.

NEXT GAME - I Milwaukee Bucks proveranno a conquistare il secondo successo di fila, sul parquet amico del BMO Bradley Harris Center, dove ospiteranno i San Antonio Spurs, mentre i Chicago Bulls saranno impegnati nella trasferta della Little Caesars Arena, dove affronteranno i Detroit Pistons.