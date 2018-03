NBA - Cleveland in scioltezza contro i Suns; per i Raptors qualche difficoltà in più del previsto

Phoenix Suns vs Cleveland Cavaliers 95-120

Cleveland che ospita i Suns, ultimi ad ovest, in una partita che inizialmente sembrerebbe far presagire ad uno scontro non a senso unico, visto il risultato del primo quarto: 27-23. In realtà i Cavaliers iniziano a spingere nel secondo quarto, cancellando completamente gli avversari con 39 punti nel parziale, e concedendone solo 19 a Phoenix. Da lì non ci sarà più possibilità di rientro per la squadra di coach Jay Triano, LeBron e compagni sono troppo per una squadra priva anche di Devin Booker. Per i Cavs buone notizie arrivano dal fatto che il roster sembra finalmente quasi completamente reintegrato; nella notte anche sedici minuti per Tristan Thompson che conquista 10 rimbalzi; va in doppia doppia Larry Nance Jr (15 punti e 10 rimbalzi) mentre Kevin Love e LeBron James segnano rispettivamente 20 e 27 punti.

Suns: Punti; Daniels 20, Chriss 19, Jackson 17 – Rimbalzi; Chriss 10, Daniels 6, Jackson 5 – Assist; Ullis 9, Jackson 4, Chriss 3

Cavaliers: Punti; James 27, Love 20, Nance 15 – Rimbalzi; Nance/Thompson 10, James/Love 6 – Assist; James 9

Brooklyn Nets vs Toronto Raptors 112-116

Parte benissimo nel match Brooklyn che non si fa mettere sotto dalla pressione dell’Air Canada Centre, e tiene gli avversari sotto per ben tre quarti, vincendoli tutti; 32-31; 32-28; 27-25. La spinta maggiore arriva da D’Angelo Russell che mette a segno una tripla doppia da 18 punti, 11 rimbalzi e 13 assist; contribuiscono però anche altri membri: 18 punti vengono segnati da Rondae Hollis-Jefferson e da Allen Crabbe. Nonostante questo i Toronto Raptors sono sempre alle spalle come si può vedere dai risultati, e questo fiato sul collo si trasforma nel quarto quarto in un vento devastante, il quale ciclone è Kyle Lowry: 25 punti, 10 rimbalzi e 12 assist per il play di Toronto, che mette a segno 5 triple su 6 tentate e tirando complessivamente al 63% nella gara. Davvero un periodo di forma strabiliante per Lowry. I Raptors rischiano un po’ troppo e concedono anche la palla del pareggio agli avversari nel finale, i quali sprecheranno malamente però. Vittoria quindi che viene archiviata per Toronto, con qualche difficoltà di troppo.

Nets: Punti; Russell/Jefferson/Crabbe 18, Carroll 14 – Rimbalzi; Russell 11, Jefferson/Allen 7 – Assist; Russell 13

Raptors: Punti; Lowry 25, Valanciunas 23, DeRozan 21 – Rimbalzi; Lowry 10, Valanciunas/Siakam 8 – Assist; Lowry 12