NCAA March Madness - Newman elimina Duke: Kentucky alle Final Four

Nell'unico scontro rimasto tra seed numero 1 e seed numero 2, sono i favoriti a spuntarla. Kansas continua a ballare in direzione San Antonio, mentre per Duke si spegne la musica e si prepara il rientro a Durham. Brutta serata per la squadra di Coach K che paga le pessime percentuali al tiro di Allen e Carter Jr, oltre ai problemi di falli avuti da quest'ultimo che hanno portato alla sua espulsione all'overtime. Non bastano dunque i venti punti di un Duval in stato di grazia e la doppia-doppia da 16+10 del solito Bagley ai Blue Devils, matati da un Malik Newman stratosferico che ha chiuso con 32 punti, di cui 13 solo nell'overtime. Ottimo anche Mykhailiuk, autore della tripla che ha portato il match ai supplementari, che ha chiuso in doppia-doppia 11+10.

Il match, dove gli attacchi dovrebbero farla da padrona e il tiro da tre dovrebbe essere la chiave per la vittoria, inizia con i tanti errori al tiro ed i primi a far muovere la retina avversaria sono i Jayhawks con il jumper di Azubuike a cui Duke risponde con Bagley. Il match scorre via sul filo dell'equilibrio, uno dei primi possessi pieni di vantaggio lo hanno i Blue Devils grazie alla rubata con susseguente schiacciata di Allen per il 22-19, seguito dal libero realizzato dal numero 35 per il +4. Kansas torna sotto e per il team di coach K inizia ad esserci qualche problema di falli, con Carter Jr che a 4:25 dalla prima sirena regala i due liberi del 25-25 a Newman, salendo pericolosamente a quota tre falli. Il rush di fine primo tempo però premia nuovamente la squadra di Durham, guidata da un grande Duval che con i suoi tredici punti regala il 36-33 ai suoi.

Kansas inizia subito con le tripla di Newman per il pareggio e successivo sorpasso. La pioggia di bombe dei Jayhawks continua per i primi minuti dell'ultima frazione. La zona di coach K si muove troppo lentamente rispetto alla palla, lasciando sempre libero un tiratore che colpisce senza problemi. I Blue Devils provano a mettere in ritmo Carter Jr, ma arrivano solo tiri sbagliati, tra cui anche una tripla a campo aperto, che permettono a Kansas di scappare sul +7. A dare la sveglia a Duke ci pensano allora Duval, continuo nella sua serata d'oro, e Bagley, che con una tripla riduce lo svantaggio ad un punto a poco più di tredici minuti dal termine. Il pareggio arriva a nove minuti dalla sirena con due canestri in fila di Trent Jr, con libero trasformato, e del solito 35. Kansas però spezza nuovamente il ritmo degli avversari e ritrova il vantaggio con la tripla di Graham, autore in precedenza di due assist favolosi, mentre il layup di Mykhailiuk regala il +4. I Blue Devils però sono duri a morire e nonostante le pessime serate al tiro di Carter Jr, gravato anche da problemi di falli, e di Allen, riescono a tornare sotto. Quando più serve, però, il numero 34 di Duke si accende e conduce i propri compagni verso un finale infuocato con tre canestri uno dopo l'altro arrivando a tre minuti dal termine sul 68-67.

Dopo un minuto di stallo, Kansas muove la retina con l'alley-hoop concluso da Azubuike a cui risponde Allen con un 4/4 dalla lunetta dopo non aver segnato dall'ottavo minuto del primo tempo. I Jayhawks però non mollano e dopo che Duke spreca un attacco, trovano la tripla del pareggio con Mikhailiuk. Il match va all'overtime, anche a causa del jumper di Allen che sbatte due volte sul ferro prima di venire sputato fuori: 72-72.

Entrambi gli attacchi continuano a segnare, ma a metà dell'overtime arriva il quinto fallo di : il 34 prova ad ottenere lo sfondamento, ma muove la gamba destra sull'attacco di Newman e va a sedersi in panchina per il resto del match. Il sophomore di Kansas prova a scavare il solco con nove punti in fila, Duke resta appesa ad un filo che si spezza a diciotto secondi dalla fine dopo i due liberi trasformati nuovamente da Newman e le tre triple fallite da Allen e Duval. Kansas vola a San Antonio per le Final Four, dove incontrerà Villanova, Duke torna a casa con le lacrime di Grayson Allen che non riesce a ripetere il titolo del 2015.