Lega Basket - Trento torna alla vittoria contro Pesaro (62-77)

La 23ma giornata della Serie A di Basket si è conclusa con la vittoria nel posticipo della Dolomiti Energia Trentino sulla VL Pallacanestro Pesaro. Un successo agguantato grazie alle scelte adoperate da coach Buscaglia ad inizio match, infatti il tecnico trentino per non correre rischi si è affidato fin dall'inizio al proprio starting five migliore, ovvero quello composto da Forray, Hogue, Shields, Silins e Sutton. Dall'altra parte Leka ha risposto con Bertone, Ceron, Clarke, Mika ed Omogbo. Un quintetto che ha tenuto testa a quello trentino solamente nella prima frazione di gioco, dopodichè i marchigiani hanno dovuto cedere il passo ai ben più quotati ospiti, tra i quali spicca Shields con 17 punti, ma non solo perchè ci sono da sottolineare i 14 punti con 12 rimbalzi di Hogue, i 14 di Sutton e gli 11 di Gomes. Dall'altra parte per i pesaresi non sono bastati i 14 punti di Bertone, i 12 di Mika ed i 10 con 10 assist di Omogbo.

Mika apre la partita con un semplice layup, immediatamente reso inefficace da Sutton con un appoggio a tabellone. Un canestro avvalorato dalla successiva realizzazione da dentro l'area di Forray, al quale risponde Ceron un piazzato. Un canestro reso vano dal jump shot messo a segno da Shields, al quale replica Bertone con la prima tripla della partita. La partita prosegue sui binari dell'equilibrio ed allora Leka decide di chiamare il primo time-out del match, che riprende con la schiacciata del sorpasso firmata da Sutton. All'ala statunitense risponde Mika con i liberi della parità, che dura fino al piazzato messo a segno da Serpilli, il quale permette ai suoi di andare al primo riposo in vantaggio di due lunghezze, infatti il punteggio recita 17-15 in favore dei padroni di casa.

Pesaresi che difendono il vantaggio acquisito con la stoppata di Ancellotti su Flaccadori, ma sul rimbalzo Hogue rifirma la parità a quota 17. Una situazione di equilibrio che viene interrotta da Ancellotti con un bel piazzato, reso inefficace dal semplice layup messo a segno da Hogue. Il centro americano di Trento prova poi a portare in vantaggio i suoi con un tiro dalla media distanza efficacemente stoppato da Serpilli, il quale raccoglie il rimbalzo e serve Monaldi che da oltre l'arco va a segno per il +3 Pesaro (22-19). La guardia marchigiana si ripete anche nel possesso successivo, ma Trento risponde con Shields che rifissa la parità andando a schiacciare il canestro del 25-25. Flaccadori con i liberi riporta in vantaggio i trentini, che provano ad approfittarne per allungare nel punteggio, ma vengono subito fermati da Leka, il quale chiama il time-out. Un minuto di sospensione che sortisce gli effetti sperati in quanto Mika stoppa Gutierrez, il quale non riesce a riscattarsi sul successivo rimbalzo che viene invece catturato da Ceron, il quale parte in contropiede ed una volta giunto nel pitturato avversario tenta di andare a segno con un semplice layup efficacemente stoppato da Gomes. La situazione per i padroni di casa peggiora quando Mika si becca un fallo tecnico dagli arbitri, i quali mandano in lunetta Forray che non sbaglia. Sul possesso successivo Gomes chiude la frazione con la tripla del +16 (27-43). Si va quindi all'intervallo con gli ospiti avanti di ben sedici lunghezze.

Un distacco subito ampliato da Forray con un piazzato, che Hogue prova ad avvalorare con un layup abilmente stoppato da Mika, il quale raccoglie il rimbalzo servendo poi Bertone che va a schiacciare i primi due punti nella frazione per Pesaro. Gomes con la tripla allunga, ma Clarke risponde subito con un canestro da oltre l'arco. Una realizzazione resa vana dalla successiva schiacciata di Sutton, che fa da preludio al time-out richiesto da Leka. Le indicazioni del coach pesarese vengono subito messe in pratica da Ancellotti che stoppa Franke, il quale non riesce a riscattarsi sul successivo rimbalzo che viene invece catturato da Clarke, il quale in contropiede realizza la tripla del -17 (41-58). Uno svantaggio ulteriormente rimpinguato da Trento nel finale di frazione, che si conclude sul punteggio di 41-60 in favore degli ospiti.

Trentini che partono bene anche ad inizio di ultima frazione, infatti Sutton va subito a segno con un piazzato, reso inefficace dal jump shot di Omogbo. Silins con la tripla riallunga in favore degli ospiti, che poi fortificano il vantaggio acquisito con la stoppata rifilata dallo stesso Silins a Mika. Sul rimbalzo la palla viene catturata da Shields che in contropiede sigla la tripla del +25 (43-68). Uno svantaggio considerato eccessivo da Leka, il quale chiama il time-out, che non sortisce gli effetti sperati, in quanto in uscita dal minuto di sospensione Trento allunga ulteriormente con la nuova tripla messa a segno da Silins. All'ala lettone risponde Bertone con un canestro da oltre l'arco, avvalorato dalla successiva schiacciata di Omogbo, il quale va poi anche a segno con un piazzato, che serve a sigillare il match sul punteggio di 62-77. Un risultato che consente a Trento di festeggiare il ritorno alla vittoria, mentre per i pesaresi è la seconda sconfitta di fila.