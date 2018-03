NBA- Vittoria interna per Orlando contro Phoenix, i Lakers espugnano Memphis

Memphis Grizzlies vs Los Angeles Lakers 93-100

Vittoria per I Los Angeles Lakers contro gli penultimi della classe, quei Memphis Grizzlies per i quali parlare di tanking, in ottica NBA Draft 2018, non è più utopia, nonostante una partita giocata molto bene per larghi tratti. Inizio convincente per i padroni di casa che prendono subito in mano la partita portandosi subito sul 16-5 con Gasol al comando. Reazione Lakers che fatica a ridurre lo svantaggio, con Ball che distribuisce bene per i vari Kuzma e Lopez e tenta anche di mettersi in proprio, contro dei Grizzlies che tuttavia rimangono in controllo fino alla fine del quarto. Sulla medesima falsa riga è l’inizio di seconda frazione con Memphis avanti e i Lakers costretti a rincorrere con buoni contributi dalla panchina da parte di Wear e Ennis. Difesa giallo viola che tuttavia non sale di colpi e fatica a contenere le rapide transizioni dei padroni di casa che con Brooks e Harrison mantengono la doppia cifra di vantaggio. Piccolo tentativo di rimonta Lakers che si palesa nel finale del quarto e permette agli ospiti di andare negli spogliatoi con solo 5 punti di passivo.

Un crescendo che continua all’inizio del terzo quarto dove i Lakers raggiungono il pareggio prima di subire un nuovo parziale propiziato da Green e Gasol. Cadwell-Pope rimane una sentenza dalla lunga distanza per Los Angeles, oltre al solito Kuzma che prima infila la tripla in transizione e successivamente trova Ball per la bimane che vale il nuovo pareggio alla fine del quarto. Cadwell-Pope e Kuzma conducono anche il parziale che porta al primo vantaggio Lakers della gara nel quarto quarto, con il secondo che continua ad essere la principale soluzione offensiva Lakers nei minuti successivi, con Memphis che arranca pericolosamente. La penetrazione di Randle e l’ennesima bomba di Kuzma chiudono definitivamente i giochi per la vittoria esterna del Lakers.

Grizzlies: Harrison 20, Gasol 18, Green 17, Brooks e Martin 10, Davis 6

Lakers: Kuzma 25, Randle 20, Cadwwell-Pope 18, Ball 12, Wear 11, Lopez 8

Orlando Magic vs Phoenix Suns 105-99

Duello di bassa classifca tra gli Orlando Magic e i Phoenix Suns che vede i primi vittoriosi grazie alla grande prestazione di Aaron Gordon, contro dei Suns sempre più peggior franchigia della NBA. Inizio di partita aggressivo dei padroni di casa che si portano subito dul 6-0 con Gordon e Augustin per un primo quarto che vede i Magic spadroneggiare per 5 minuti abbondanti. Reazione Suns che si palesa con 8 punti di parziale aperto da Daniels e chiuso da Len, seguita da una situazione di equilibrio con da un lato Vucevic e Gordon che spadroneggiano e Len e Ulis che mantengono in partita la squadra ospite per un primo quarto molto equilibrato. A due minuti dall’inizio di seconda frazione, parziale dei Suns acceso da Ulis che porta la squadra dell’Arizona avanti di 7 lunghezze. Vantaggio mantenuto dagli sforzi di Chriss che risponde a Gordon, che riesce a mantenere in partita i Magic fino alla fine del primo tempo.

Inizio di terzo quarto tutto targato Magic con Vucevic che costruisce il parziale di 10-3 che riporta a contatto Orlando, che non passa in vantaggio solo grazie agli sforzi di Jackson e Payton. Tutto ciò rimane invariato fino a metà quarto dove Orlando accelera nuovamentee grazie ad Augustin prima e successivamente a Vucevic, Mack e Gordon, ritrova il vantaggio. Margine che viene mantenuto dai padroni di casa a cavallo dei due quarti per poi subire l’ennesima reazione Phoenix che tuttavia si spegne a meno di sei minuti dal termine grazie al solito Gordon, perfetto in questa partita, nonostante l’ultimo strappo ospite nel finale targato Jackson, per una vittoria Magic tutto sommato meritata.

Magic: Gordon 29, Vucevic 24, Augustin 15, Hezonja 14, Mack 12 Purvis 6

Suns: Jackson 18, Len 15, Payton e Ulis 14, Daniels 12, Chriss 10