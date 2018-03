Legabasket: risultati e tabellini della 23esima giornata

Turno favorevole per l'Olimpia Milano, che finalmente si scrolla di dosso le varie contendenti e può guardare tutte dall'alto in basso. L'EA7 fa il suo dovere battendo Avellino e restituendo il dispiacere dell'andata. Vince grazie al suo roster nettamente più lungo, in cui per una volta tutti offrono il proprio contributo. Avellino paga soprattutto l'assenza di un lungo che possa far rifiatare Fesenko ma, obiettivamente, non è parsa nel complesso all'altezza di Milano. Un ex, McGee, sommerge invece Venezia, che cede inaspettatamente a Pistoia. Sono ben 29 i punti di McGee, con 5 triple; Venezia, sotto per tutta la gara con distacchi anche di 18 punti, rientra a -5 a 70 secondi dal termine, solo per essere messa ko dall'ennesima giocata della sua ex guardia. Bologna sale al quinto posto superando agevolmente Brindisi, con 31 punti in 27 minuti di Alessandro Gentile.

La lotta in zona playoff si fa sempre più dura. Torino cade a Cantù: in una gara dal punteggio altissimo, ai vincitori della Coppa Italia non bastano i 30 punti di Washington; Cantù ha 3 giocatori con almeno 20 punti, ma in una gara ricca di triple, a fare la differenza sono le 7 palle perse in più di Torino e gli errori di Garrrett (6/22 al tiro, 6 perse).

Non sorprendono più le imprese di Varese, che viola il campo di Sassari mettendo in luce ancora una volta un monumentale Okoye. Chi invece continua a perdere è la coppia in fondo alla classifica. Capo d'Orlando cede contro Brescia: non basta che Stojanovic arrivi a 1 punto dalla tripla doppia, e nemmeno che Likhodey confermi di essere un ottimo giocatore, per evitare la 12esima sconfitta consecutiva. Pesaro invece, priva di Dallas Moore, viene asfaltata da Trento.



Sidigas Avellino - EA7 Emporio Armani Milano 75-82 (19-15, 18-19, 17-23, 21-25)

Zerini 2 (1/1, 0/1), Wells 14 (3/3, 1/1, 5/7), Fitipaldo 3 (1/1, 0/3, 1/2), Leunen 2 (0/4 da 3, 2/3 ai liberi), 8 assist, Scrubb 11 (2/4, 2/3, 1/1), Filloy 3 (1/6 da 3), 6 assist, D'Ercole 3 (1/3 da 3), Rich 21 (6/11, 2/6, 3/4), Fesenko 16 (5/8, 6/8 ai liberi), 7 rimbalzi

Goudelock 10 (2/8, 2/4, 0/1), Micov 14 (3/5, 1/3, 5/8), Pascolo 11 (4/5, 1/1), 7 rimbalzi, Tarczewski 8 (3/3, 2/2 ai liberi), Kuzminskas 5 (1/3, 1/4, 0/1), Cinciarini 5 (1/4, 1/1), Cusin 3 (1/2 1/1 ai liberi), Abass 2 (1/2, 0/1), Bertans 2 (0/1, 2/3 ai liberi), Jerrells 9 (2/6, 1/3, 2/2), Gudaitis 13 (4/8, 5/5 ai liberi)

Betaland Capo d'Orlando - Germani Basket Brescai 78-88 (26-17, 21-28, 14-17, 17-26)

Faust 15 (4/11, 1/7, 4/5), Atsur 10 (0/1, 3/7, 1/2), Laganà (0/2 da 3), Likhodey 24 (4/8, 4/9, 4/4), Campani 3 (1/1, 1/2 ai liberi), Stojanovic 9 (2/4, 1/4, 2/2), 13 assist, 10 rimbalzi, Knox 17 (7/16, 1/1), 12 rimbalzi

Moore 17 (6/8, 1/2, 2/7), Hunt 12 (6/8), L. Viali 4 (0/1, 1/4, 1/1), 8 assist, Landry 24 (5/10, 4/8, 2/2), Ortner (0/2), Traini (0/1, 0/2), M. Vitali 17 (4/9, 3/4), Sacchetti 14 (1/1, 4/6, 0/1)

Segafredo Virtus Bologna - Happy Casa Brindisi 94-85 (25-19, 24-22, 21-17, 24-27)

A. Gentile 31 (11/15, 2/3, 3/6), Umeh 4 (2/3, 0/2), Pajola 2 (2/2), Baldi Rossi 6 (0/1, 2/3), Ndoja 10 (1/2, 2/5, 2/3), Lafayette 8 (1/3, 2/4), Aradori 17 (3/5, 2/5, 5/5), S. Gentile 7 (2/3, 1/2, 0/4), Lawson 7 (2/3, 1/3), Slaughter 2 (1/2)

Suggs 6 (2/4, 0/2, 2/4), Tepic 9 (3/6, 0/2, 3/6), Smith 18 (6/11, 2/5), 11 rimbalzi, Mesicek 10 (1/5, 2/3, 2/2), Cardillo 3 (1/1 da 3), Sirakov, Moore (0/3, 0/4), Iannuzzi (0/1, 0/1), Lydeka 20 (10/14, 0/1 ai liberi), Giuri 19 (5/7, 3/5)

The Flexx Pistoia - Umana Reyer Venezia 93-83 (27-13, 18-20, 25-24, 23-26)

Della Rosa 6 (2/2 da 3), McGee 29 (6/8, 5/6, 2/2), Laquintana 5 (2/5, 1/1 ai liberi), Mian 7 (2/3, 1/4), Gaspardo 4 (1/5, 0/2, 2/5), Bond (0/4, 0/1), Magro 7 (3/4, 0/1, 1/2), Moore 17 (5/12, 1/4, 4/6), Ivanov 18 (4/5, 1/1, 7/12)

Haynes 7 (1/4, 1/5, 2/3), Peric 11 (2/6, 1/2, 4/6), Sosa (0/1, 0/2), Bramos 3 (0/1, 1/3), Tonut 13 (4/5, 1/4, 2/2), Daye 18 (3/5, 4/7), De Nicolao 4 (1/2, 0/3, 2/3), Jenkins 14 (2/2, 3/6, 1/2), Biligha 4 (2/2), Watt 9 (4/4, 0/1, 1/6)

Red October Cantù - Fiat Torino 93-90 (17-23, 15-20, 29-29, 32-27)

Smith 14 (4/8, 2/3), 7 assist, Culpepper 20 (3/9, 4/10, 2/4), Cournooh 2 (1/3, 0/2), Parrillo 3 (1/2 da 3), Maspero, Chappell 20 (7/8, 2/5), Burns 10 (3/9, 1/3, 1/1), 16 rimbalzi, Thomas 17 (6/11, 1/6, 2/2), Ellis 7 (3/5, 1/2 ai liberi)

Blue 4 (1/1, 0/3, 2/2), Garrett 14 (4/12, 2/10), 10 assist, Pelle 5 (2/2, 1/1 ai liberi), Vujacic 15 (0/6, 5/9), Poeta (0/1), Boungou Colo 8 (1/2, 2/6), Washington 30 (7/12, 3/5, 7/9), Mbakwe 12 (6/8, 0/2 ai liberi)

Banco di Sardegna Sassari - Openjobmetis Varese 87-91 (22-27, 17-25, 23-16, 25-23)

Spissu 11 (0/1, 3/4, 2/4), Bostic 24 (2/4, 5/9, 5/6), Bamforth 7 (2/6 da 3, 1/2 ai liberi), Planicic 4 (1/3, 2/4 ai liberi), Pierre 2 (1/1, 0/1), Jones 4 (2/3), Stipcevic 15 (2/3, 3/6, 2/2), Hatcher, Polonara 20 (3/5, 4/7, 2/2), Tavernari (0/1

Avramovic 6 (1/4, 1/2, 1/2), Vene 6 (3/5), Okoye 27 (4/6, 5/8, 4/5), Tambone 3 (0/2, 1/2), Cain 12 (3/6, 6/8 ai liberi), 13 rimbalzi, Delas 6 (3/3), Ferrero 9 (2/3, 1/2, 2/2), Wells 17 (7/9, 1/1), Larson 5 (1/1, 1/2)

VL Pesaro - Dolomiti Energia Trentino 62-77 (17-15, 10-28, 14-17, 21-17)

Omogbo 10 (5/9, 0/6), 10 rimbalzi, Ceron 4 (1/3, 0/4, 2/2), Clarke 8 (1/4, 2/9), Mika 12 (5/9, 2/2 ai liberi), Ancellotti 6 (3/3, 0/1), Bertone 14 (4/8, 2/2), Monaldi 6 (0/2, 2/8), Serpilli 2 (1/1)

Franke (0/2, 0/2), Sutton 14 (7/8, 0/1), Silins 8 (1/1, 2/6), Forray 7 (3/6, 1/1 ai liberi), Gutierrez 2 (1/3), Gomes 11 (2/3, 2/6, 1/2), Hogue 14 (6/12, 2/2 ai liberi) 12 rimbalzi, Shields 17 (7/12, 1/2)

Grissin Bon Reggio Emilia - Vanoli Cremona 18/04 ore 20.30

Classifica

Milano 36, Venezia 34; Brescia, Avellino 30; Bologna 26; Cantù, Sassari, Trento, Torino 24; Cremona 22; Reggio Emilia, Varese 20; Pistoia 16; Brindisi 14; Capo d'Orlando, Pesaro 10

Reggio Emilia 2 gare in meno; Cremona, Brescia 1 gara in meno

Prossimo turno

31/03/2018

17:00 Fiat Torino - The Flexx Pistoia

31/03/2018

18:00 Dolomiti Energia Trentino - Betaland Capo d'Orlando

31/03/2018

18:00 Germani Basket Brescia - Red October Cantù

31/03/2018

20:30 Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari

31/03/2018

20:30 Openjobmetis Varese - VL Pesaro

31/03/2018

20:45 EA7 Emporio Armani Milano - Grissin Bon Reggio Emilia

31/03/2018

20:45 Vanoli Cremona - Segafredo Virtus Bologna

01/04/2018

20:45 Umana Reyer Venezia - Sidigas Avellino