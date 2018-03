NBA - Scivolone Wizards contro New York. Heat rimandati ad Indianapolis

WASHINGTON WIZARDS - NEW YORK KNICKS 97-101

Allarme rosso in casa Wizards, la sconfitta interna patita per mano di New York è un chiaro segnale che la squadra non sta andando verso la direzione giusta. Sono tre L di fila, l'ultima collezionata giocando male. I Knicks, con la mente sgombra di chi attende solo il 'rompete le righe', gioca una pallacanestro semplice ma efficace. Enes Kanter sotto canestro non lo tiene nessuno, dall'arco la coppia Luke Kornet-Troy Williams è bollente. L'unico Wizard in grado di tenere botta agli avversari è Otto Porter jr, sporadicamente si fa vivo Bradley Beal. New York fa gara di testa, allungando a +6 nel terzo quarto (77-71). La fiammata dei padroni di casa - firmata sempre da Beal e Porter - vale il 95-94 in favore dei padroni di casa, ma la squadra di Hornaek gioca al' gatto con il topo' e riallunga, questa volta definitivamente, grazie ai quattro punti di Trey Burke ed i tiri liberi di un freddo Courtney Lee.

Washington Wizards: Beal 14 punti, Morris 13, Oubre 31, Porter 13; Rimbalzi: Porter 10; Assist: Satoransky 10

New York Knicks: Burke 19 punti, Lee 13, Beasley 12; Rimbalzi: Kanter 12; Assist: Mudiay 7

INDIANA PACERS - MIAM I HEAT 113-107 dts

Gara dal retrogusto playoff, che premia la caparbietà dei Pacers ai quali non bastano i 48' regolamentari per battere una coriacea Miami, giunta ad Indianapolis priva di coach Erik Spolestra, rimasto in Florida per assistere alla nascita del figlio. Indiana stacca così il pass per i playoff, cavalcando la buona serata di Victor Oladipo (23 punti). Heat caldi in avvio, con Dwyane Wade preciso dall'arco dei 3 punti. 28-14 in favore dei viaggianti, vantaggio in doppia cifra immediato, ma Indy sistema subito le cose, riportandosi sotto già a metà secondo quarto grazie alle triple di Bogdan Bogdanovic (41-41). Scambio di colpi, poi nel terzo quarto sono i Pacers a prendersi la scena, con Oladipo e Taddheus Young sugli scudi, bravi a scrivere +8. Poi però nell'ultimo quarto si spengono, consentendo il rientro ospite con Kelly Olynyk e James Johnson. Poi trovano addirittura il vantaggio con Goran Dragic, ma Oladipo la pareggia forzando l'overtime. Nei 5' aggiuntivi Indiana è perfetta: Darren Collison sigla 8 punti, Myles Turner è una belva assatanata, gli Heat non trovano risposte in attacco ed alzano bandiera bianca.

Indiana Pacers: Oladipo 23 punti, Young 22, Bogdanovic 18; Rimbalzi: Joseph 10; Assist: Joseph 7

Miami Heat: T. Johnson 19 punti, J. Johnson 15, Adebayo 14; Rimbalzi: Olynyk/J.Johnson 9; Assist: Olynyk 9