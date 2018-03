March Madness - Kansas: con Villanova serve un'impresa

Sfumato il momento Laettner di Grayson Allen, i Kansas Jayhawks si sono presi la vittoria all'overtime e la qualificazione alle Final Four della March Madness 2018. Nel primo match che giocheranno a San Antonio, i blue-blood dovranno vedersela con Villanova, la squadra favorita alla vittoria finale. I wildcats sono i primi pretendenti al titolo grazie ad un gioco di squadra che fa faville ed a percentuali oltre l'arco da far impallidire ed i Jayhawks giocano in maniera similare potendo sfruttare le prestazioni di Devonte Graham e di Malick Newman, i trascinatori fin qua della squadra.

Stili simili - Kansas compie più della metà dei propri tiri da oltre l'arco sfruttando un ottimo movimento di palla e dei tiratori formidabili. In questo senso i Jayhawks sono molto cambiati rispetto agli anni passati, quando avevano scorer del calibro di Andrew Wiggins, Josh Jackson, Ben McLemore o dei big men come Joel Embiid. Quest'anno l'unico vero lungo è Azubuike e di probabili lottery pick nel prossimo draft non ce n'è l'ombra, così coach Bill Self ha modificato il modo di giocare della squadra ed ora sta raccogliendo i dividendi previsti. Contro Duke, Kansas, ha terminato con il 38% dall'arco, cifra ragguardevole ma non al livello dei prossimi avversari. Villanova è unanimemente considerato il miglior attacco Ncaa dal 2002 ad oggi, solo quello di Wisconsin del 2015 se la gioca, ma purtroppo per Kansas anche la difesa dei Wildcats è ottima ed è anche la seconda migliore dei team rimasti in vita.

La sfida da tre e i rimbalzi - Il match si giocherà soprattutto dal perimetro. Newman, Mykhailiuk e Graham sfideranno Di Vincenzo, Bridges, Brunson e Booth, tutti notevoli cecchini. Graham e Mykhailiuk sono la coppia con più triple del paese, ma i quattro giocatori di Villanova sono tra i migliori cinque tiratori stando al KenPom ranking. Insomma, la sfida di talenti da tre sarà notevole e Kansas dovrà mettere a punto una difesa atta a limitare i tiri wide open concessi ai Wildcats e volta anche a controllare più rimbalzi possibile, il vero punto debole della squadra di Self. Se Omari Spellman, centro di Villanova, riuscirà ad avere il controllo del pitturato e quindi dei rimbalzi ci saranno davvero poche speranze per i Jayhawks.

L'importanza di Newman e Graham - Il sopohomore ed il senior di Lawrence sono anche le colonne portanti della squadra. Devonte Graham è un Jayhawks da quattro anni, ma è emerso solamente nel suo anno da sophomore giocando 33 minuti a partita con 11 punti nelle mani trascinando la squadra alle Elite Eight assieme a Ellis, Selden e Mason. Quest'anno Devonte ha trascinato praticamente da solo i compagni nella regular season vincendo anche il premio della Big 12 player of the year, ma ora sta trovando l'apporto anche di Newman. Dopo l'anno fermo per la red shirt rule, Malik ci ha messo un po' di tempo a carburare, ma in questa Madness sta distruggendo ogni squadra sul proprio cammino, chiedete pure a Duke. Da quando è cominciata la postseason dell'Ncaa, Newman, viaggia a 22.7 punti di media con il 57% dal campo ed il 54.9% da tre, cifre assurde. E' evidente, quindi, che il destino di Kansas contro Villanova passerà soprattutto dalle loro mani.