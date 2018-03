Harakiri Minnesota: Memphis espugna il Target  Center

Minnesota scala all'ottavo posto a solo 1.5 partite dai Denver Nuggets a causa della sconfitta odierna contro Memphis. Grizzlies che invece rimangono penultimi ad Ovest ma probabilmente dicono addio all'ultimo posto, occupato in modo saldo da Phoenix. Gasol segna 20 punti con 10 rimbalzi e 6 assist, mentre Wayne Selden subentra dalla panchina con 23 punti, 4/6 da tre. Per i T-Wolves Jeff Teague fa registrare 25 punti e 7 assist, con Gibson e Wiggins entrambi autori di 18 punti.

La partenza di Minnesota non è certamente delle migliori, ma dall'altra parte in pochi sono in grado di fare la differenza. Uno di questi è Marc Gasol che segna 10 punti nel primo quarto, cercando di dare ai suoi un vantaggio. La risposta di Jeff Teague arriva puntuale, salva i compagni con alcuni canestri che permettono ai T-Wolves di rimanere accodati agli avversari. Nel secondo periodo si ripete la stessa storia: il protagonista stavolta è Wayne Selden prima, e di nuovo Gasol poi, ma il distacco tra le squadre è troppo leggero e facilemtne colmabile. Gibson e Wiggins si prendono la squadra sulle spalle e pareggiano il match al termine del primo tempo.

Al ritorno in campo gli attacchi non riescono ad incidere da ambo le parti. Ad approfittarsene un minimo stavolta è Minnesota con un ottimo Teague, che sa come reagire quando la squadra è in difficoltà, il quale riesce a mettere 4 punti di distanza fra le due squadre con un quarto da giocare. Quando ti aspetti che i padroni di casa chiudano la partita, magari con Jamal Crawford, succede esattamente il contrario. Wayne Selden è fantastico e il risultato si capovolge immediatamente. Si continua a segnare poco, ma arrivati ai possessi decisivi è Minnesota che non trova la via del canestro negli ultimi 3.40 minuti, regalando di fatto una vittoria inaspettata agli ospiti.