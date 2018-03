Fiba Europe Cup: Avellino passeggia con Utena e approda in semifinale

Netta vittoria di Avellino, che sbriga la pratica Juventus Utena nei primi 20 minuti e approdaa alle semifinali di Fiba Europe Cup, dove l'11 e il 18 aprile affronterà i danesi del Bakken. Il return match con Utena è davvero senza storia: i lituani, senza Gaines, oppongono ben poca resistenza, zavorrati dai disastri del duo Ireland-Dandy. Ad Avellino basta alzare il ritmo per spazzar via la resistenza dei lituani. La gara viene definitivamente spaccata da 8 punti di fila di Lollo D'Ercole, e alla fine è un buon allenamento per Lawal, che se ancora non è un fattore in termini di punti, comincia a farsi notare con rimbalzi e assist. Nell'altra semifinale, Venezia se la vedrà con Groningen, un avversario più insidioso di Bakken, ma una finale tutta italiana è un sogno realizzabile.

Primo quarto Dopo 2 errori per parte, il primo canestro ha la firma di Rich, che realizza una tripla. Utena fatica a trovare il canestro, Avellino prova a scappare con Fesenko (6-1), ma perde Wells, che commette subito 2 falli. Fesenko si fa rispettare anche in difesa, stoppando Dandy, molto cercato dai suoi. Coach Urbonas chiama subito timeout quando si accorge che i suoi non reggono il ritmo della Sidigas (10-3). Va meglio per i lettoni quando in campo entra Kuksas, un 217 cm che all'andata realizzò 15 punti (con 8 rimbalzi) e che va subito a segno con un gioco da 3 punti. Sacripanti risponde inserendo Lawal, ma è Scrubb che si mette in evidenza catturando una serie di rimbalzi offensivi. Anche Fitipaldo offre un contributo con una tripla (15-6). Utena rosicchia qualche punto con Korniyenko, concittadino di Fesenko, ma soffre Rich, che va a segno in ogni modo (19-10), arrivando a quota 12 già dopo 9 minuti. L'ingresso di Ireland porta vivacità agli ospiti, l'ex Sopot soffia l'ultimo pallone a Rich e permette di creare le condizioni per la tripla di Siksnius (19-15).

Secondo quarto Scrubb realizza il primo canestro del quarto, Fitipaldo con la seconda tripla porta Avellino a +8 (23-15). Utena reagisce con gli scippi del solito Irelad, che innesca Siksnius, ma viene ricacciata indietro da una tripla di Scrubb e da un layp di Fitipaldo (28-19). Il timeout di Utena questa volta non produce una reazione positiva. Fesenko incrementa il vantaggio della Scandone, che arriva inevitabilmente a +13 (32-19) mentre Dandy continua a fare disastri. Urbonas continua a ruotare i suoi in cerca dell'assetto giusto, ma subisce una raffica di triple da parte di D'Ercole, che crea un divario consistente tra le due squadre (40-21). L'ex Virtus Roma realizza 8 punti di fila che mettono una seria ipoteca sulla partita. Utena torna a segnare con Guscikas, ma Avellino si porta senza difficoltà sul +20. Utena è in completa confusione, Dandy becca un'altra stoppata da Fesenko, Avellino doppia gli avversari con Wells e Filloy (46-23). Lawal prende coraggio rifilando una stoppata e trovando i primi punti su assist di Filloy, poi serve anche l'assist a Zerini per la tripla del 50-23 che chiude il primo tempo.

Terzo quarto Una tripla di Buterlevicius è il segnale che Utena vuole giocarsela. L'ex Lietuvos apre un parziale di 8-0 per gli ospiti, interrotto da Filloy (52-31). Avellino riprende a macinare punti con una tripla di Scrubb, i lituani affrettano conclusioni dalla lunga distanza che non hanno buon esito, tornando a -24 (57-33). Sacripanti ne approfitta per mettere minuti nel motoredi Lawal, mentre la partita va avanti con tanti errori al tiro su entrambi i fronti. Dendy si fa stoppare anche da Lawal prima di indovinare finalmente un tiro. Utena riesce a scendere sotto i 20 punti di distacco, prima di venir nuovamente punita da una tripla di D'Ercole (62-40). Anche il giovane Zakas va a segno dalla lunga distanza, ripetendosi allo scadere con il trepunti del 65-46.

Ultimo quarto Il lungo garbade time permette a D'Ercole di infilare la quarta tripla (70-50), poi Avellino mette i remi in barca permmettendo a Utena di tornare fino a -16. Una tripla di Fitipaldo spegne ogni residua velleità degli ospiti, chi invece continua ad andare a segno è D'Ercole, che infila anche la quinta tripla (76-56). Fitipaldo incrementa il suo bottino di assist, poi Sacripanti regala la passerella anche a Parlato e al giovane Fucci. Utena si prende la soddisfazione di terminare con meno di 20 punti di svantaggio, Avellino vola in semifinale.