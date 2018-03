NBA - Ancora forfait per Gallinari: "Non sono pronto"

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per i Los Angeles Clippers di coach Doc Rivers. La squadra californiana aveva bisogno di un successo contro i Milwaukee Bucks per alimentare le proprie speranze di playoff e, nonostante i soliti problemi legati agli infortuni, è riuscita ad avere la meglio di Antetokounmpo e compagni, mettendo in mostra la solita resilienza ed abnegazione. Chi non è riuscito nemmeno stanotte a dare il proprio aiuto alla causa è Danilo Gallinari, ala azzurra costretta ai box da un infortunio alla mano che lo tiene fuori dai giochi da qualche settimana.

Ai microfoni del sito di Sky, il giocatore italiano ha parlato così della sua situazione fisica e delle probabilità di vederlo in campo a breve: "Domani non gioco e spero di giocare qualche minuto contro Portland. Domani sicuramente sono out. La mano non è a posto completamente. Sta migliorando, pian piano stiamo vedendo come inserirmi in queste gare che mancano da qui a fine stagione. La mano non è al 100% ma proverò ad aiutare la squadra".

Piove sul bagnato in casa Clippers. Rivers ha dovuto fare a meno nel corso della gara anche di Milos Teodosic, protagonista assoluto nei sedici minuti in campo con 13 punti ed un clamoroso 4/5 da tre punti, condito da quattro assist per i compagni: "Ho parlato con Milos e mi ha detto che non ha le stesse sensazioni della volta scorsa, quindi è positivo. Domani ha gli esami e vediamo l'esito. Non credo sia grave. La nostra voglia di lottare? E' incredibile. Lottiamo contro infortuni e situazioni difficili, scambi e quant'altro. E' incredibile come i compagni riescano a reagire e a giocarsi tutte le partite fino in fondo. Questo atteggiamento ci sta premiando e nonostante tutto quello che è successo siamo ancora in corsa per i playoff".

Il successo ottenuto nella notte consente ai californiani di portarsi a due vittorie di distanza dall'ottavo posto nella Western Conference, attualmente occupato da Utah e Minnesota e Gallinari parla così delle ultime partite da giocare, guardando con fiducia ed entusiasmo alla rimonta: "Quella di stanotte è stata fondamentale, ma da adesso in poi conteranno tutte le gare. Era importante vincere anche perché era la prima gara di un back to back, adesso andiamo a Phoenix e dobbiamo vincere anche quella".

Proprio sulla corsa ai playoff, infine, una battuta conclusiva con Gallinari che sottolinea così la voglia di stringere i denti per apportare il suo mattoncino alla causa dei Clippers: "Me l'hanno chiesto tutti, il mister come la società. Proveremo a scendere in campo e giocarci queste ultime partite al massimo".