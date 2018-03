Turkish Airlines Euroleague, day 29 - Baskonia e Maccabi per un posto ai playoff

Sarà la Fernando Buesa Arena di Vitoria il teatro della sfida più interessante della ventinovesima - e penultima - giornata della Regular Season della Turkish Airlines Euroleague versione 2017/18. Siamo oramai al crepuscolo della prima fase stagionale e, dopo aver assegnato le prime sette posizioni - da stabilire l'ordine di arrivo - i padroni di casa del Baskonia di Pedro Martinez sono chiamati a difendere, davanti ai 15 mila baschi presenti al palazzo questa sera, l'ottava piazza ottenuta di rimonta nelle ultime giornate dall'assalto del Maccabi Tel Aviv di coach Spahija.

Un crollo verticale quello degli israeliani nelle ultime settimane, con Cole e soci che hanno rimediato quattro sanguinosissime sconfitte nelle ultime cinque uscite che ne hanno - quasi - precluso l'accesso ai playoff. Di contro, invece, il Baskonia ha vinto tutte e cinque le ultime partite giocate, ribaltando la situazione ed ottenendo la possibilità di archiviare la pratica questa sera, alle 21, davanti al pubblico amico. Il Maccabi ha un solo risultato a disposizione, la vittoria, mentre i baschi potrebbero persino concedersi una sconfitta prima di centrare la qualificazione in casa nella prossima giornata contro l'Efes Istanbul. Discorso che appare quindi pressoché chiuso quello per l'ottava piazza, con gli iberici decisamente favoriti.

Foto Euroleague Twitter

Le altre tre gare in programma quest'oggi vedono i campioni in carica del Fenerbahce - quasi certi del secondo posto in classifica - essere ospiti del Khimki Mosca di Shved, sesti nella race ad oggi ma ancora in grado di puntare al quarto posto ed all'eventuale vantaggio casalingo nei playoff. Di poco conto, per quanto riguarda la graduatoria, le sfide di Istanbul, dove l'Efes ospita il derelitto Barcellona, e Bamberg, dove il Brose di Banchi ospita l'Olimpia di Pianigiani.

L'Olympiacos, nella prima gara del venerdì di Eurolega, proverà a sigillare il terzo posto in casa dell'Unicaja Malaga, mentre il Real deve staccare la concorrenza agguerrita per il quarto posto andando a vincere a Belgrado sul campo mai facile della Stella Rossa. Chiudono il quadro della ventinovesima giornata le sfide di Kaunas, dove è di scena il CSKA di Itoudis e la squadra di Jasikevicius prova ad ottenere uno scalpo importante, ed Atene, dove il Pana di Pascual ha bisogno di un successo per sperare nella quarta piazza.

Il programma della ventinovesima giornata

Giovedì

ore 17.45 Khimki Mosca - Fenerbahce Istanbul

ore 19.45 Anadolu Efes Istanbul - Barcellona Lassa

ore 20 Brose Bamberg - Olimpia Milano

ore 21 Baskonia Vitoria - Maccabi Tel Aviv

Venerdì

Ore 18 Unicaja Malaga - Olympiacos Pireo

Ore 19 Stella Rossa - Real Madrid

Ore 19 Zalgiris Kaunas - Cska Mosca

Ore 20.15 Panathinaikos Atene - Valencia Basket

La classifica