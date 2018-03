Turkish Airlines EuroLeague -Milano espugna Bamberg: finisce 83-78 per i biancorossi

Milano sbanca Bamberg e vince contro la squadra allenata dall'ex Banchi e di tre giocatori cioè Radosevic, Hackett ed Hickman per 83-78.

Un primo tempo molto equilibrato tra le due formazioni (43-431). La squadre tedesca alza il ritmo e l'intensità nel secondo tempo, ma i biancorossi tengono botta, non mollano e sul finale piazzano l'allungo decisivo con Bertans. Partita ben giocata dagli ospiti che centrano la sesta vittoria in trasferta decima vittoria complessiva. 14 punti di Micov, 13 per M'Baye e 12 sia per Gudaitis e Cinciarini. Per il Brose non bastano invece i 17 punti di Hackett.

I QUINTETTI

BROSE BAMBERG: HACKETT, WRIGHT NIKOLIC,MITROVIC e MUSLI

AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO: GOUDELOCK, MICOV, TARCZEWSKI, KUZMINSKAS, CINCIARINI.

LA PARTITA

Milano parte subito forte con i canestri di Goudelock e Micov costringendo Banchi a chiamare minuto (2-10). Il Bamberg esce bene dal time out e piazza a sua volta un 5-0 di parziale (7-10). La squadra tedesca è in partita e si avvicina prepotentemente all'Olimpia (14-15). Pianigiani inserisce Jerrells, Theodore e M'baye e vola centrando il massimo vantaggio della gara (17-24).

Bamberg guidata da uno dei tanti ex, Hackett, prova a ricucire lo svantaggio (20-24). M'Baye allo scadere del primo tempo segna il canestro del più 5, 23-28.

Hickman, un altro ex biancorosso, sigla il 28 pari ad inizio secondo quarto con l'immediato minuto chiamato da Pianigiani. Ancora l'ex Brindisi, on fire in questi minuti, riporta Milano avanti nel punteggio (28-30), ma dura poco perchè, per la prima volta dall'inizio della partita, il Brose mette la testa avanti (32-30).

Il tecnico dell'Olimpia deve fare i conti con i tre falli di Tarczewski e prova ad abbassare il quintetto inserendo al suo posto Pascolo, ma il Bamberg prende posizione con Musli sotto canestro e piazza due possessi di distanza (38-34) con Pianigiani che di nuovo deve chiamare minuto.

Hickman realizza un gioco da tre punti per il massimo vantaggio tedesco (41-34). Milano torna a segnare con Cinciarini e M'Baye e questa volta è Banchi a ricorrere al time out (41-38). Goudelock firma prima la parità e poi nuovamente il vantaggio biancorosso (41-43). Hackett porta la propria squadra sul 43 pari prima del riposo lungo. Grande prova di Micov con 9 punti in questi primi venti minuti giocati.

Milano inizia bene attacco, ma non in difesa che in tre minuti esaurisce il bonus (45-49), il Bamberg ne approfitta e torna avanti (50-49). Cinciarini prima con una tripla e poi regalando un assist a Gudaitis costringe Banchi a chiamare minuto (52-54).

Primo momento di difficoltà per l'Olimpia che fatica in attacco, e lascia troppo spazio sotto canestro a Radosevic con il Brose che piazza un 8 a 0 di parziale (60-54). Pianigiani chiama minuto per vederci chiaro in questo terzo quarto iniziato malissimo. Uscito dal time out Jerrells trova quattro punti di fila con Milano che torna a meno quattro (62-58). M'Baye segna sul finire del terzo quarto il canestro che vale il meno quattro, 64-60.

Ad inizio dell'ultimo quarto Tarczewski commette il quinto fallo ed esce dalla partita. Ma Milano non si scompone e guidata da Micov e M'Baye impatta sul 66 pari. Hackett però non ci sta e il Brose torna avanti nuovamente di cinque punti (71-66). Bertans si sblocca da tre punti, ma in difesa i biancorossi concedono troppo spazio al play italiano che ringrazia segnando l'ennesimo canestro in penetrazione (73-69).

Milano rimane attaccata e con i canestri di Jerrells e Gudaitis torna nuovamente nel risultato a quattro minuti dalla fine (73-77). Bertans è in ritmo e piazza lo strappo decisivo (75-81). Micov mette la ciliegina sulla torta con il Bamberg che alza bandiera bianca. Finisce 83-78 per l'Olimpia.