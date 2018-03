Turkish Airlines Euroleague - Il Baskonia beffa due volte il Maccabi Tel Aviv e vola ai playoff

Sesto sigillo consecutivo in Eurolega per il Baskonia Vitoria, che mette in cassaforte l’accesso ai playoff della massima rassegna continentale, estromettendo il Maccabi Tel Aviv dalla lotta per l’ottavo piazzamento, battendo proprio gli israeliani nello scontro diretto, con il punteggio di 83-72. Partita equilibrata, ma con i padroni di casa in grado di poter scappare in qualsiasi momento, tuttavia mai in grado di chiudere la gara, se non nell’ultimo quarto, con ventisette punti negli ultimi dieci minuti, che archiviano di fatto il match e il discorso qualificazione.

Apre le danze Thomas con una tripla, mentre Diop pareggia subito i conti con un canestro e fallo, convertendo il tiro libero del 5-5, replicando, successivamente, al canestro di Norris Cole per il nove pari. La partita prosegue all’insegna dell’equilibrio assoluto, ma a metà quarto, Roll prova a lanciare i gialloblù sul +5 con una tripla, ben coadiuvato da Kane (9-14), mentre gli iberici provano a restare a contatto con Granger, mentre Poirier trova il sorpasso a novanta secondi dalla prima sirena (17-16). Jackson sigla il +1 degli ospiti, ma negli ultimi secondi, il Baskonia chiude con un break di 5-0, culminato dalla tripla sulla sirena di Beaubois (22-18). Nel secondo periodo, Vitoria apre di prepotenza con un parziale di 8-4, con la firma di Shengelia e Voightmann, che trascinano gli spagnoli sul 30-22. Thomas prova a tamponare l’emorragia, ma i padroni di casa sono lanciatissimi e volano agevolmente sul +10 a metà periodo, tuttavia arriva il parziale di 8-0 degli ospiti, che riaprono la partita con le triple di Jackson e Kane (34-32). Il primo tempo si chiude con il punteggio di 38-34 per il Baskonia.

Al ritorno sul parquet del Fernando Buesa Arena, il Vitoria ci riprova con cinque punti filati, siglati da Janning e Shengelia, per il +9, ma Tel Aviv prova a stare sul pezzo con Thomas dall’arco e l’ex Miami, Norris Cole, trovando il -4 dopo cinque minuti di gioco. Altro strappo dei padroni di casa, che si riavvicinano alla doppia cifra di vantaggio, con l’ala georgiana, mentre Parakhouski tiene i suoi a galla e Cole pareggia a quota 53 con una tripla ad un minuto dalla sirena. Il terzo periodo termina con il canestro e fallo di Garino, che riporta i padroni di casa sul +3. Nei primi minuti dell’ultimo quarto, la partita è in bilico: Parakhouski risponde a Garino, mantenendo invariato il -3 di Maccabi, tuttavia Janning e Poirier piazzano cinque punti consecutivi, toccando un rassicurante +8 (67-59). Tel Aviv prova a reagire con Thomas, ma Vildoza piazza la tripla del +10 a novanta secondi, che sa da game, set and match. Finisce 83-72 per Baskonia.