Turkish Airlines EuroLeague - Tutto facile per il Barcellona ad Istanbul, Efes travolto

Tutto estremamente facile per il Barcellona di Svetislav Pesic che, nella penultima giornata della Regular Season della Turkish Airlines EuroLeague asfalta a domicilio l'Anadolu Efes Istanbul di coach Ergin Ataman. In una gara ininfluente dal punto di vista della classifica, con entrambe le formazioni già eliminate dalla corsa ai playoff, ad avere la meglio sono stati i blaugrana, padroni della sfida fin dalle prime battute dell'incontro fino al crepuscolo. A trascinare gli spagnoli l'ex di giornata Thomas Heurtel, autore di venti punti conditi da ben 9 assist.

Non basta un buon 42% da oltre l'arco da tre punti per i turchi padroni di casa, così come i diciannove di Motum ed i 17 di Weems, entrambi autori di un ottimo 3/5 da oltre l'arco dei tre punti. Proprio con questa arma invece il Barcellona ha costruito il parziale e gran parte della vittoria: dopo il più quattro di fine primo quarto, gli iberici piazzano uno stordente parziale di 32-15 con il quale volano sul più venti all'intervallo lungo, complici quattro triple in rapida successione di Claver, Hanga e Ribas che hanno spaccato in due la contesa.

Nella ripresa nessun sussulto da parte dell'Efes, mentre il Barcellona non si gira più alle spalle e, con estrema tranquillità gestisce il vantaggio acquisito e porta a casa una vittoria che fa morale in vista del prosieguo della stagione.

Gli highlights della gara

I tabellini