NBA - Minnesota si rimette in marcia con super Towns; scivolone Blazers contro Memphis

MINNESOTA TIMBERWOLVES - ATLANTA HAWKS 126-114

Si butta alle spalle lo scivolone contro i Grizzlies, sanguinoso, e si rimette in marcia Minnesota. Cavalca la super serata di Karl-Anthony Towns, che segna 56 punti (e 15 rimbalzi) che gli valgono il primato personale e nuovo record di franchigia T'Wolves, che apparteneva a Mo Williams (52). Sontuosa la prestazione di KAT, 19/32 al tiro, dominando il pitturato contro i pari-ruolo avversari. Atlanta arriva a Minneapolis infarcita di seconde linee, e seppur Minnie non brilli - come al solito - in difesa, ha vita facile. Gli Hawks giocano bene nel primo quarto (5/7 dall'arco) ma in difesa fanno fatica concedendo il mondo ai rivali. E' +8 per i padroni di cas a a metà gara, con Towns già a 26 punti. I T'Wolves fanno gara di testa, ma non riescono a chiuderla perchè se in attacco giocano bene, in difesa dilapidano tutto. +10 al 36' con il pubblico in visibilio per la prestazione del pivot. Gli Hawks però ci mettono del loro e mollano la presa nell'ultima frazione, quando vivino più di un black-out offensivo, consentendo la fuga, definitiva, di Minnie, che si porta al settimo posto ad Ovest.

Minnesota Timberwolves: Towns 56 punti, Wiggins 17, Bjelica 14. Rimbalzi: Towns 15. Assist: Jones 9.

Atlanta Hawks: Muscala 24, Prince 21, Taylor 20. Rimbalzi: Dedmon 12. Assist: Taylor 8.

MEMPHIS GRIZZLIES - PORTLAND TRAIL BLAZERS 108-103

Scivola ancora Portland, cade in casa dei Grizzlies con questi ultimi che dopo aer collezionato sconfitte su sconfitte, si rimettono in scia positiva conquistando il secondo successo di fila. C.J. McCollum (42) è bravo a non far sentire l'assenza del suo compagno di merenda Damian Lillard, ma è la difesa della franchigia dell'Oregon che tradisce. Gara equilibratissima nei primi due quarti, si sblocca solo nel terzo, diventando più godibile, ma nessuna delle due contendenti riesce a prendere in mano le redini dell'incontro. Si decide tutto nell’ultima frazione, quando MarShon Brooks (ultimo arrivato in casa Memphis, firmato con un decadale) decide di salire in cattedra e mette a referto 14 dei suoi 21 punti totali negli ultimi 12'. I Blazers fanno fatica a contenere gli avversari, specie sul perimetro, ed annegano. Oltre McCollum, l'unico starte di coach Stotts a finire la partita in doppia cifra è Jusuf Nurkic, autore di 12 puntie 8 rimbalzi. Memphis ringrazia anche l'altro Brooks (Dillon, senz'altro il più talentuoso) che da una grossa mano alla squadra con i suoi 18 punti e 6 rimbalzi.

Memphis Grizzlies: M.Brooks 21, D.Brooks 18; rimbalzi: Martin 14; assist: Gasol 6

Portland Trail Blazers: McCollum 42, Baldwin 15; rimbalzi: Nurkic 8; assist: McCollum 5