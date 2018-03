NBA - Brooklyn corsara ad Orlando, Lakers di rimonta contro i Mavericks

Orlando Magic - Brooklyn Nets 104-111

Bellissima prestazione corale dei Brooklyn Nets di D'Angelo Russell che espugnano Orlando e l'Amway Arena mandando a referto sette dei nove giocatori utilizzati, con i soli Cunningham e Dinwiddie a secco. Gara di testa per gli ospiti, che fin dal principio hanno preso in mano le redini della sfida con Hollis-Jefferson e Carroll a firmare l'8-0 iniziale. Di Vucevic e Gordon la reazione dei padroni di casa, ma è l'imprevedibilità dell'attacco dei Nets ad avere la meglio, con Harris, LeVert e Russell che legittimano il vantaggio con il passare dei minuti. Brooklyn prova a scappare a metà secondo quarto, quando le triple di Russell e LeVert valgono il più 12, ma Hezonja e Augustin accorciano fino al -5 della pausa lunga.

Alla ripresa delle ostilità i Nets alzano ulteriormente l'intensità nelle due metà campo, con la circolazione di palla che vale la seconda - ma non ancora definitiva - spallata alla gara. Vucevic non basta, così come Hezonja: troppo isolate le iniziative dei Magic, mentre dalla parte opposta Allen e Crabbe firmano il parziale del massimo vantaggio (78-63). Orlando barcolla ma non molla e, sulle spalle di Vucevic prima e di Augustin successivamente, ritorna sotto di quattro all'ultimo intervallo. E' il parziale di 14-2 in entrata dell'ultimo quarto a decidere di fatto la gara: Dinwiddie piazza la tripla dell'allungo, prima che i Nets si limitino a gestire la situazione ed il vantaggio acquisito fino alla sirena conclusiva.

Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 103-93

Altra vittoria per i Los Angeles Lakers di coach Luke Walton che davanti al pubblico amico dello Staples Center superano i Dallas Mavericks di Dirk Nowitzki. Avvio di gara tutto di marca Lakers, con Lopez scatenato che mette a referto 13 punti personali dei 32 totali dei gialloviola. Ball e Kuzma lo coadiuvano al meglio, anche se sono gli ospiti a chiudere avanti di due il parziale grazie ad una non esaltante difesa dei californiani. Barnes e Nowitzki sugli scudi, mentre nel secondo quarto è Ferrell a trascinare gli ospiti rispondendo ai tentativi di Randle e Ingram di riportare avanti i padroni di casa. Sono i canestri di Barnes, negli ultimi due minuti a dare ai Mavs il vantaggio all'intervallo seppur di misura.

L'equilibrio non si schioda in avvio di ripresa, con i Lakers che non riescono a trovare il bandolo della matassa ed alzare i ritmi nelle due metà campo come al solito. L'attacco di Walton fa cilecca molto spesso e, a metà frazione, i Mavericks provano la fuga (74-61) grazie alle triple a raffica del solito duo Barnes-Nowitzki. Ball è costretto ad alzare bandiera bianca, ma l'ingresso di Caruso cambia volto ai Lakers i quali in un amen firmano il 16-0 di parziale (firmato Randle, Caldwell-Pope e Caruso) che ribalta punteggio ed inerzia. I Mavericks stentano a ritrovare alchimia e circolazione di palla in attacco, con la difesa dei Lakers che ha spesso la meglio e concede la miseria di 12 punti all'attacco ospite. Kuzma e soci allungano fino al più dieci, conservato alla sirena conclusiva.