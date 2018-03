Turkish Airlines Euroleague: Doncic è come Nureyev, il Real espugna l'Hala Aleksandar Nikolić

Penultimo turno di Regular Season della Turkish Airlines Euroleague, il Real Madrid soffre ma alla fine piega la Stella Rossa grazie al suo baby fenomeno. Luka Doncic prosegue la corsa verso l'Olimpo del basket offrendo, in una delle arene più calde della Vecchia Europa, una prestazione ai limiti della perfezione. Il fenomenale sloveno realizza 24 punti, e con assist e rimbalzi, nonostante le 7 perse, chiude con 35 di valutazione. Soprattutto, Doncic prende in mano la squadra nel momento più difficile: in 20 secondi, il Real Madrid è riuscito a sprecare 4 punti di vantaggio, ne mancano 5 da giocare, Laso affida la palla a Doncic, e il numero 7 risponde con la tripla allo scadere che decide l'incontro. Nulla da recriminare per la Stella Rossa, a lungo sorretta da Omic, Feldeine e da un pubblico caldissimo.

Primo quarto Luka Doncic parte in quintetto ed è subito protagonista con 5 punti e un assist per l'8-0 iniziale del Real. Con Tavares a fare guardia sotto il canestro, la Stella Rossa appare intimidita (Lessort becca subito una stoppata), e subisco 10 punti di fila prima di trovare con Rochestie il primo canestro. L'attacco del Real ha una frenata quando è Randolph a prendersi dei tiri, e i padroni di casa si riavvicinano con un gioco da 3 di Davidovac , che causa anche il secondo fallo di Tavares (7-12). Reyes e uno scatenato Doncic ristabiliscono presto le distanze (10-18), mentre la Stella Rossa sparacchia da 3 (1/6, di Dobric l'unica tripla a segno).

Doncic arriva presto in doppia cifra nonostante qualche errore ai liberi, e a 2 minuti dal termine ha realizzato gli stessi punti della Stella Rossa (12-21). Reyes continua il lavoro di Doncic, ma l'ingresso di Feldeine porta vivacità all'attacco di casa. Proprio allo scadere, Thompkins indovina una tripla quasi impossibile, rendendo più consistente il vantaggio del Real (20-27). Doncic è a quota 12 con un solo errore dal campo, il Real è 8/12 da 2 e 2/5 da 3.Per la Stella Rossa, 8 giocatori a segno ma nessuno con più di 3 punti.

Secondo quarto Carroll realizza il primo canestro, dando il via con una tripla di Randle a un tentativo di fuga (22-32). Thompkins mette a segno un'altra tripla, il vantaggio del Real diviene di 11 punti (24-35), e Alimpijevic non può che chiamare time out. La pausa ha effetti benefici, trascinati da Omic la Stella Rossa piazza un parziale di 6-0, e questa volta è Laso a fermare il gioco. Il punteggio si alza, Doncic si fa apprezzare anche in difesa con rimbalzi e rubate, e guadagna un tecnico che blocca la rimonta degli avversari (35-41). Con l'aggiunta del mestiere di Reyes, e nonostante gli sforzi di Rochestie, il Real riesce a conservare due possessi di vantaggio. Doncic sale a 14 punti, con 8 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi e 1 stoppata. Per la Stella Rossa, 12 punti di Omic.

Terzo quarto Doncic continua a dare spettacolo con la tripla che inaugura la ripresa, Rochestie gli risponde immediatamente (41-46). Sempre sotto la guida del numero 7, il Real approfitta di qualche forzatura e di qualche persa della Stella Rossa (43-52). Dopo aver provato con Ennis, senza frutto, i locali si affidano a Lessort, che in un paio di occasioni elude la guardia di Reyes (47-53). Feldeine riporta i suoi a due possessi di distacco (50-55), ma c'è sempre Doncic a rispondere, con assist e punti (50-59). Il Real allunga con una tripla di Randolph, chiudendo, difendendo con Carroll un sostanzioso vantaggio (57-64). Doncic è a 21 con 9 rimbalzi, ma anche 5 perse, Omic a 17 con 7 rimbalzi.

Ultimo quarto Un paio di errori di Randolph favoriscono il 5-0 iniziale della Stella Rossa (62-64). La sesta persa di Doncic, con seguente antisportivo, permette ai padroni di casa l'aggancio a quota 64 e il sorpasso col solito Omic. Il 9-0 subito non va giù a Laso, che ferma immediatamente il gioco. Il Real non riesce a sbloccarsi, Ennis recupera un paio di palloni, Feldeine porta i suoi sul + 6 (70-64), sfruttando l'ennesima palla persa da Doncic. Il Real va segno con Reyes dopo oltre 4 minuti, Laso toglie Doncic e punta su Randle. La scelta è giusta, l'americano ripaga subito con un gioco da 3 punti (70-69). Ennis torna deleterio con una sciocca persa e con un tiro forzato, dopo vari tentativi a vuoto il Real torna in vantaggio grazie a un gioco da 3 punti di Tavares (70-72) a 3 minuti dal termine. La Stella Rossa continua a crederci grazie a una tripla di Feldeine, ma non ha arme per fermare Tavares, che ne infila altri 4 (73-76). Omic supera Doncic come top scorer capitalizzando il nono assist di Feldeine, poi commette fallo su Thompkins, che in lunetta

fa 1/2 (75-77). Il Real perde Tavarese, che commette il quinto fallo, Feldeine fallisce la tripla del sorpasso, il rimpallo premia la Stella Rossa, ma anche Bjelica sbaglia da oltre l'arco. Il Real è perfetto nel possesso successivo, trovando allo scadere dei 24 Thompkins tutto solo sotto il canestro avversario (75-79). A 27 dal termine, Feldeine accorcia le distanze, poi incredibilmente Causeur perde palla, Feldeine sbaglia una volta, il rimbalzo

è ancora della Stella Rossa, e Omic può schiacciare il pallone del pareggio. Mancano poco meno di 6 secondi, Laso chiama il time out per disegnare l'ultima azione. Palla a Doncic, step back e tripla della vittoria.