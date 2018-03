Turkish Airlines Euroleague - Malaga e Panathinaikos hanno la meglio su Olympiacos e Valencia

La 29ma giornata della Turkish Airlines Euroleague si è conclusa con le vittorie di Malaga e Panathinaikos su Olympiacos e Valencia. Partiamo dagli andalusi, che dopo un overtime, festeggiano il ritorno al successo dopo la sconfitta rimediata nel turno antecedente con Bamberg. Spagnoli, scesi in campo con Brooks, Diaz, Nedovic, Okouo e Waczynski. Dall'altra parte Sfairopoulos ha schierato i suoi con Milutinov, Papapetrou, Roberts, Spanoulis e Tillie. Due quintetti che danno vita ad una sfida equilibrata con i padroni di casa bravi a partire forte nei primi due quarti, salvo poi farsi raggiungere e rimontare dagli ospiti, che riescono nell'intento di trascinare il match ai supplementari, dove emerge la maggior volontà degli andalusi di portare a casa la vittoria, ed infatti grazie ai 17 punti di Nedovic, ai 13 di McCallum, ai 12 di Augustine ed ai 10 di Waczynski il successo arriva. Dall'altra parte per gli ellenici non bastano i 15 punti di Spanoulis, gli 11 a testa per Papapetrou e Mantzaris, i 10 con 12 rimbalzi di Milutinov ed i 10 di Strelnieks. Prove che potranno essere riscattate nel prossimo ed ultimo turno che vedrà i greci opposti allo Zalgiris, mentre Malaga se la vedrà con Fenerbahce.

Nell'altro match di serata invece l'altra squadra ellenica impegnata, ovvero il Panathinaikos, ha avuto vita molto più semplice contro il Valencia. La squadra di Pascual, scesa in campo con Antetokounmpo, Calathes, Gist, James e Singleton, ha imposto il proprio ritmo fin dall'inizio non permettendo mai agli spagnoli di rientrare in partita. Valenciani che dal canto loro hanno provato ad opporsi con il proprio miglior quintetto, ovvero quello formato da Abalde, Martinez, Pleiss, Sastre e Thomas. Tra questi non si salva nessuno, in quanto il miglior marcatore è Green, dalla panchina, con 10 punti. Per gli ellenici invece ci sono da registrare i 17 punti con 10 assist di Calathes, i 12 di Payne e gli 11 a testa per Singleton e James. Nel prossimo turno il Panathinaikos affronterà Milano, mentre il Valencia se la vedrà con il Maccabi.

Malaga - Olympiacos 87-85 OT (19-22; 47-33; 54-56; 74-74)

Malaga: Okouo 4 (1/2;2/2 TL) McCallum 13 (4/4;1/2;2/2) Diaz 3 (1/5 3P) Salin 7 (1/2;1/5;2/2) Diez 6 (3/4;0/1) Milosavljevic 3 (1/2;0/1;1/2) Nedovic 17 (4/11;2/7;3/4) Waczynski 10 (2/3;2/4) Brooks 7 (3/5;0/1;1/2) Augustine 12 (6/12;0/1;0/1) Suarez 5 (2/2;1/1 TL)

Olympiacos: McLean 8 (4/6) Brown 2 (1/3;0/2) Papapetrou 11 (2/4;2/5;1/2) Spanoulis 15 (4/9;2/7;1/2) Milutinov 10 (3/7;4/4 TL) Strelnieks 10 (2/3;2/7) Tillie 7 (1/3;1/1;2/2) Mantzaris 11 (1/1;3/4) Roberts 8 (1/4;2/2) Wiltjer 3 (0/1;1/2)

Tiro da 2p: Malaga (27/47) Olympiacos (19/41). Tiro da 3p: Malaga (7/27) Olympiacos (13/30). Tiri liberi: Malaga (12/16) Olympiacos (8/10). Rimbalzi: Malaga 34 Olympiacos 42

Panathinaikos - Valencia 75-56 (23-13; 40-31; 57-47)

Panathinaikos: Singleton 11 (1/4;2/4;3/6) James 11 (2/4;2/6;1/2) Payne 12 (4/10;0/1;4/8) Pappas 4 (1/5;0/2;2/2) Gist 9 (3/3;0/1;3/7) Vougioukas 2 (1/3) Lekavicius (0/1) Gabriel (0/1 3P) Lojeski 3 (0/1;1/2) Calathes 17 (6/7;1/3;2/4) Antetokounmpo 6 (3/3)

Valencia: Thomas 7 (2/4;1/6) Garcia 3 (1/2 3P) Abalde 3 (0/3;1/1) Van Rossom 3 (1/3 3P) Martinez 3 (1/1 3P) San Emeterio 6 (1/1;1/3;1/2) Pleiss 5 (1/5;1/1) Sastre (0/2 3P) Green 10 (3/9;1/2;1/1) Doornekamp 8 (3/7;0/5;2/3) Hlinason 8 (4/6;0/2 TL)

Tiro da 2p: Panathinaikos (21/41) Valencia (14/35). Tiro da 3p: Panathinaikos (6/20) Valencia (8/26). Tiri liberi: Panathinaikos (15/29) Valencia (4/8). Rimbalzi: Panathinaikos 42 Valencia 38