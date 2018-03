NBA - Vincono agevolmente i Miami Heat contro i Chicago Bulls; passano di misura i Pacers a Sacramento

MIAMI HEAT - CHICAGO BULLS 103-92

Seconda vittoria consecutiva per i Miami Heat e playoffs quasi conquistati per la franchigia della Florida. Nella notte Miami ha ottenuto una bella affermazione contro i meno quotati Chicago Bulls. A contraddistinguere come sempre la squadra di coach Erik Spoelstra, ci hanno pensato una difesa rocciosa e sempre allerta contro gli attacchi avversari ed un attacco molto fluido.

Come detto in precedenza, gli Heat stanno iniziando a difendere ad alta intensità, proprio come se si giocasse una partita di playoffs, e nella notte hanno costretto Chicago a tirare con solamente il 36.7% dal campo, ed il 23.1% da dietro l'arco dei tre punti. A punire la retroguardia dei Bulls ci ha pensato principalmente Josh Richardson, che ha realizzato ben 22 punti con 8-16 dal campo, conditi da 5 rimbalzi e 3 assist. Ottimi in attacco per gli Heat anche il solito Goran Dragic, autore di 17 punti, Justise Winslow che ha chiuso con 13 e Kelly Olynyk che ha prodotto 11 punti. Adesso a Miami basta solamente una vittoria per raggiungere per la ventesima volta nelle ultime trenta stagioni i playoffs NBA.

D'altra parte i Chicago Bulls non hanno mai trovato una chiave di lettura per sfondare la difesa di Miami. Chicago non è riuscita ad impensierire gli Heat, ed ha trovato il suo miglior marcatore in David Nwaba che ha chiuso con 15 punti a cui ha aggiunto 7 rimbalzi e 4 assist. Bene per la squadra di coach Fred Hoiberg anche Noah Vonleh con 14 punti e 13 carambole catturate e Bobby Portis, che nella notte ha messo a referto 13 punti e 16 rimbalzi.

NEXT GAME - Come detto in precedenza i Miami Heat proveranno a conquistare i Playoffs già nella prossima gara, dove affronteranno tra le mura amiche dell'American Airlines Arena i Brooklyn Nets. Mentre i Chicago Bulls resteranno in Florida per affrontare all'Amway Center gli Orlando Magic.

SACRAMENTO KINGS - INDIANA PACERS 103-106

Quarta vittoria consecutiva per gli Indiana Pacers, che devono sudare più del previsto contro del previsto contro degli ottimi Sacramento Kings. A guidare la compagine di Indianapolis ci ha pensato Victor Oladipo, che ha impattato benissimo con la gara, poi si è riposato nei quarti centrali e alla fine è tornato ad accelerare per trainare i suoi ad un altro successo, importantissimo per rimanere in corsa per una serie con fattore campo a favore durante i Playoffs.

Come detto Oladipo è partito fortissimo nel primo quarto, realizzando i primi cinque tiri tentati, poi ha preso una sorta di pausa ed infine è tornato a dare spettacolo nel quarto periodo. Infatti il prodotto di Indiana ha realizzato 13 dei suoi 24 punti finali nel quarto quarto, dimostrandosi ancora una volta l'uomo decisivo di questi Pacers. A tenere in corsa la squadra di coach Nate McMillan nei quarti centrali, però, ci ha pensato Bojan Bogdanovic con i suoi 25 punti, realizzati tirando con 7-13 dal campo. Bene per Indiana anche Thaddeus Young, che ha chiuso con 18 punti ed otto carambole conquistate a referto.

Ma dall'altra parte c'è stata anche un ottima partita da parte dei ragazzi di coach David Joerger, che se la sono giocata fino agli ultimi secondi contro una compagine più quotata. Per i Sacramento Kings, il migliore dal punto di vista realizzativo è stato Bogdan Bogdanovic con 21 punti, con 8-15 dal campo e 4-9 da dietro l'arco dei tre punti, a cui ha aggiunto 3 rimbalzi e 4 assist. Bene anche Willie Cauley-Stein, protagonista con 19 punti e sette rimbalzi catturati e Buddy Hield che ha chiuso con 20 punti, 7 rimbalzi e 4 assist in trentuno minuti sul parquet.

NEXT GAME - Gli Indiana Pacers continueranno la loro rincorsa al quarto posto ad Est in California, dove affronteranno allo Staples Center i Los Angeles Clippers. Mentre i Sacramento Kings proveranno a tornare subito alla vittoria nella sfida casalinga del Golden1 Center, contro i Golden State Warriors.