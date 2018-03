NBA - Portland affossa i Clippers, playoff più lontani per LA

PORTLAND TRAIL BLAZERS - LOS ANGELES CLIPPERS 105-96

Arriva un k.o per i Clippers dopo tre vittorie consecutive, con Portland che mette i bastoni tra le ruote a Doc Rivers ed alla sua rincorsa playoff. Rientro insufficiente per Danilo Gallinari, assente 18 gare dopo l’infortunio alla mano subìto contro Golden State. Il numero 8 resta sul parquet 25 minuti (indossando un tutore nero ben in vista per proteggere la mano fratturata), realizzando 11 punti con 3/6 al tiro, un paio di triple e due liberi sbagliati. Damian Lillard, dopo aver assistito alla nascita del figlio, ritorna giusto in tempo per scendere in campo, non si è allenato, e chiude con 17 punti, 11 assist e 7 assist. Per una sera non è lui il miglior realizzatore dei Trail Blazers, ma Jusuf Nurkic, autore di una doppia doppia da 21 punti e 12 rimbalzi. Il bosniaco vince il duello sotto i tabelloni contro la bestia DeAndre Jordan, tanto grosso ma sempre un pò molle nei movimenti sotto le plance.

Portland con Evan Turner in quintetto, si ricompone il backcourt Lillard-McCollum. Il Gallo è in quintetto, Lou Williams solita arma dalla panchina. Il primo quarto scorre via veloce, con nessuna delle due squadre a piazzare break di una certa importanza. Equilibrio, spezzato però nella seconda frazione quando Portland ha vita facile nel piazzare il 38-26 di parziale. Lillard è impreciso al tiro, coach Stotts tiene in campo il rookie Zach Collins e ne ha ben donde in quanto si mette in mostra realizzando un paio di canestri di pregevole fattura. Con Wallace ed Harris che fanno confusione, è Sweet Lou a tenere in piedi la baracca per i Clips (23 per lui a fine gara, miglior 'Clipper'), ma al 24' è comunque +15 Portland (64-49). I Blazers procedono con il pilota automatico nel terzo quarto, Rivers ruota i suoi senza però trarne benefici, allora ecco che nell'ultimo quarto si gioca la carta Boban Marjanovic, il quale imbastice un bel duello rusticano con Nurkic. Montrezl Harrell, centro atipico schierato anche in posizione di power forward, da maggiore fisicita ai suoi, ed i Clippers quindi si riavvicinano, vincendo l'ultimo quarto 30-18, ma ciò serve solo ed esclusivamente a rendere meno amaro il divario dai padroni di casa.

Portland Trail Blazers - Punti: Nurkic 21, Lillard 17, Collins 15. Rimbalzi: Nurkic 12. Assist: Lillard 11.

Los Angeles Clippers - Punti: Williams 23, Wallace 12, Harris 12. Rimbalzi: Jordan 14. Assist: Williams 3.