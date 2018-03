NBA - L'undicesima tripla-doppia stagionale di Simmons guida i Sixers alla vittoria su Atlanta; tornano a vincere i Bulls

ATLANTA HAWKS - PHILADELPHIA 76ERS 91-101

I Philadelphia 76ers non si fermano più, nemmeno davanti all'assenza del leader realizzativo Joel Embiid, ed in Georgia, alla Philips Arena, battono gli Atlanta Hawks e conquistano la nona vittoria consecutiva. A guidare la truppa di Brett Brown ci ha pensato il solito Ben Simmons, che anche in questa occasione è andato in tripla doppia, undicesima stagionale per lui. L'australiano, infatti, nella notte ha registrato una prova da 13 punti, 12 rimbalzi e 11 assist distribuiti in solamente tre quarti di gioco, mettendo con facilità in ginocchio la difesa dei padroni di casa. Inoltre l'assenza del principale faro offensivo, Embiid, ha fatto vedere dei Sixers molto più veloci in attacco e che non hanno focalizzato il proprio gioco sul perno della squadra.

Ad usufruire maggiormente degli assist di Ben Simmons, ci ha pensato Ersan Ilyasova. Partendo dalla panchina, è stato un vero e proprio protagonista del match, mettendo a referto ben 21 punti, con un ottimo 8-16 dal campo, a cui ha aggiunto 16 carambole catturate. La franchigia della Pennsylvania ha letteralmente dominato il match, riuscendo ad arrivare all'ultimo quarto con ben ventinove lunghezze di vantaggio, solamente il garbage time ha permesso ad Atlanta di accorciare le distanze, rendendo meno dolorosa la sconfitta. Così adesso Philadelphia ha aperto la sua personale striscia di vittorie dal 2003, dove a guidare i 76ers c'era l'hall of famer Allen Iverson.

D'altra parte continua la stagione di transizione degli Atlanta Hawks, che per il finale di stagione hanno ingaggiato giocatori alle prime esperienze in NBA. Uno di questi è Damion Lee, guardia da Louisville, che nella notte è riuscito a splendere mettendo su una prova da 20 punti e 4 rimbalzi. Ma il solo Lee è stato troppo poco anche solo per rimanere in partita, con Atlanta che, come detto in precedenza, era sprofondata fino alle ventinove lunghezze di distacco a fine terzo quarto.

NEXT GAME - I Philadelphia 76ers proveranno a conquistare la decima vittoria consecutiva nella sfida esterna dello Spectrum Center contro gli Charlotte Hornets di Kemba Walker. Mentre gli Atlanta Hawks proveranno a tornare alla vittoria tra le mura amiche della Philips Arena, dove ospiteranno gli Orlando Magic.

ORLANDO MAGIC - CHICAGO BULLS 82-90

Tornano a sorridere i Chicago Bulls di coach Fred Hoiberg. Dopo sette sconfitte consecutive, la franchigia dell'Illinois è tornata alla vittoria, battendo in trasferta all'Amway Center gli Orlando Magic. I Bulls nella notte sono riusciti a conquistare il successo, nonostante un terzo quarto da casa degli orrori, dove Chicago è riuscita a realizzare solamente nove punti, tirando con un 2-22 dal campo e subendo venticinque punti dai padroni di casa. Nonostante ciò, i Bulls si sono ripresi nel quarto periodo, vinto per 24-13, e hanno vinto la contesa.

Protagonisti dell'incontro sono stati il rookie Lauri Markkanen autore di 13 punti a cui ha aggiunto 8 rimbalzi, Sean Kilpatrick anch'egli con 13 punti a referto e Ryan Arcidiacono, che nell'ultimo periodo ha realizzato ben otto punti. Bene per i Bulls anche Cristiano Felicio, autore di solamente 8 punti, ma che ha fatto sentire la sua presenza a rimbalzo, catturando ben 13 carambole. Una tripla di Arcidiacono, inoltre, ha dato vita al decisivo parziale di 14-0 in favore di Chicago, che ha guidato poi i Bulls alla vittoria.

D'altra parte per i Magic è arrivata un'altra brutta prestazione, dove la compagine della Florida non è riuscita a sfruttare nemmeno il terzo periodo orrido degli ospiti, subendo appunto un parzialone nell'ultimo quarto, risultato fatale. Il migliore dal punto di vista realizzativo per gli Orlando Magic è stato il solito Aaron Gordon, autore di 18 punti e 7 rimbalzi. L'unico a sostenere il prodotto di Arizona su entrambi i lati del campo è stato Nikola Vucevic, autore di una prestazione da 12 punti e 14 carambole catturate.

NEXT GAME - Nella prossima partita i Chicago Bulls si dovranno sfidare contro i Washington Wizards, tra le mura amiche del Verizon Center. Mentre gli Orlando Magic proveranno a tornare alla vittoria nella trasferta della Philips Arena contro gli Atlanta Hawks.