NBA - I Timberwolves espugnano Dallas, Bucks corsari a L.A.

Los Angeles Lakers vs Milwaukee Bucks 122-124

Vittoria esterna per I Milwaukee Bucks che, dopo un overtime, si impongono su dei Los Angeles Lakers privi di Lonzo Ball ed Isaiah Thomas, li mantiene in piena corsa per gli ultimi spot necessari per il raggiungimento dei playoff nella post season. Inizio equilibrato con Bledsoe che inizia a scaldare le polveri da tre punti, immediatamente replicato da Kuzma, il quale da inizio ad un botta e risposta tra le due squadre senza che la gara assuma un padrone. Antetokounpo mostra la via per Milwaukee, perfettamente supportato da Snell e Middleton, ma i Lakers rispondono con Randle e Cadwell Pope, per una partita che stenta a sbilanciarsi. Middleton guida i Bucks al primo vero parziale della partita, con 6 punti consecutivi, che permettono alla squadra ospite di chiudere il quarto sopra di cinque lunghezze. Grande inizio di secondo quarto per i Bucks che si portano subito vicini alla doppia cifra di vantaggio, cosa che avviene dopo pochi minuti grazie agli sforzi di Antetokounmpo e Parker. Tentativi sporadici di rimonta Lakers guidati da Lopez, Randle o Kuzma che tuttavia si infrangono, per un primo tempo che vede la squadra ospite in controllo sul 57-68.

Bledsoe continua ad essere caldissimo da tre punti, seguito da Middleton, anch’egli autore di una grande partita per il + 16 Bucks; timida la reazione dei Lakers guidata da Ingram. Anche Kuzma ci prova, mettendosi in proprio sfruttando le sue impressionanti armi offensive, ma Middleton e Parker, supportati da Muhammad, rispediscono al mittente ogni tentativo assicurando il terzo quarto con la doppia cifra abbondante di vantaggio. Quarto quarto totalmente in controtendenza rispetto ai precedenti due, con Zubac e Caruso, uscenti dalla panchina, che inanellano 9 punti consecutivi, per una rimonta che a questo punto pare possibile. Bledsoe e Antetokounmpo provano a riaggiustare le cose, ma Zubac continua ad essere un fattore sotto le plance e, con l’aiuto del solito Kuzma, di Ingram e Randle, i Lakers trovano il pareggio che manda la partita ai supplementari.

Inizio dei cinque minuti addizionali tutto targato Eric Bledsoe che infila ben 9 punti consecutivi, al quale rispondono Kuzma e Randle e Hart che riportano i Lakers sul -1. Ultimi possessi decisivi dove Bledsoe e Antetokounmpo sono lucidi dalla lunetta e, complice qualche errore dei giallo viola, portano a casa una vittoria soffertissima per Milwaukee.

Lakers: Kuzma 27, Lopez 20, Randle 18, Zubac 16, Hart 13, Ingram 12

Bucks: Bledsoe 39, Middleton 28, Antetokounmpo 27, Parker, Muhammad e Snell 8

Dallas Mavericks vs Minnesota Timberwolves 92-93

Vittoria importante, ma sofferta, per I Minnesota Timberwolves contro i Dallas Mavericks, che così facendo si portano al quinto posto della Western Conference in una corsa ai Playoff che pare sempre più serrata ad ovest. Inizio equilibrato di partita fatto di botta e risposta tra le due squadre con una leggera prevalenza per i padroni di casa, che nonostante gli sforzi di Gibson e Towns, agguantano un minimo vantaggio alla fine del quarto, trascinati da Barnes, perfettamente supportato da Smith Jr. e Nowitzki. Seconda frazione che segue la falsariga tracciata nella prima: Towns, Jones e Crawford provano a scuotere la propria squadra, che tuttavia viene contenuta dall’ottimo impatto di McDermott e Ferrell. Teague e Wiggins guidano un nuovo tentativo di parziale, ma Dallas resiste ulteriormente con Smith Jr., Barnes e Nowitzki che permettono ai padroni di casa di andare a riposo sopra di due lunghezze, per una partita ancora apertissima.

Ad un inizio notevole di Barnes, Minnesota risponde con Towns, seguito da Wiggins, Gibson e Teague che guidano il parziale che vale il vantaggio ospite, mantenuto grazie agli sforzi di Crawford e Jones, nonostante l’ottimo quarto giocato da Powell e Finney Smith. Ultima frazione in cui succede di tutto, con i Timberwolves che sembrano inizialmente prevalere grazie a Crawford, Bjelica e Towns, ma che successivamente subiscono il contro parziale dei Mavs guidato da Ferrel, Kebler e Smith Jr. che riportano la loro squadra a contatto. Solo gli ultimi due canestri di Crawford salvano gli ospiti da una disastrosa sconfitta, con Ferrel che vede accolta dal ferro la sua tripla allo scadere, inutili ai fini del risutato.

Mavericks: Barnes 19, Smith jr. 17, Ferrell 14, Kebler 10, McDermott 8, Nowitzki 7

Timberwolves: Crawford 24, Towns 21, Teague 14, Gibson 12, Wiggins e Jones 8, Bjelica 6