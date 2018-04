Ncaa, March Madness: Villanova bombarda Kansas, 'Cats' in finale contro Michigan

KANSAS JAYHAWKS - VILLANOVA WILDCATS 79-95

Una straordinaria Villanova disintegra Kansas e va a conquistarsi il pass per la finalissima, che metterà in palio il trofeo. Se la vedrà contro i Michigan Wolverines, ed i Wildcats giocheranno ancora con i favori del pronostico dalla loro parte. Seconda finale in tre anni per Nova, una vittoria schiacciante contro Kansas (95-79), rivali impotenti dinnanzi allo strapotere avversario. Il tiro da 3 punti, il segreto dei Wildcats, che hanno dato fuoco con l'artiglieria pesante infilando 18 tiri da oltre l'arco, realizzando un nuovo record per la Final Four. Il miglior giocatore dell'anno, Jalen Brunson (18 punti, 6 assist) è stato ancora una volta il leader ideale per Villanova che ha anche un sontuoso Eric Paschall, on fire con i suoi 24 punti. La squadra di Jay Wright tenta più triple (40) che tiri da 2 (25) mentre la difesa di Kansas fa fatica per tutta la partita, sbagliando molte letture, anche le più semplici.

Tanto talento in campo, in molti la sfida tra Kansas e Villanova l'hanno etichettata come una finale anticipata. Graham al suo posto in regia, Newman l'esterno al quale non dare spazio, il gigante Azubuike sotto il ferro. Villanova da chiavi in mano a Brunson, duello rusticano sotto le plance tra il nigeriano dei Jayhawks e Spellman. Sin dalle prime battute, c'è una sola squadra in campo. L'attacco dei Wildcats è incontenibile, e dopo sette minuti il tabellone dice 22-4 in favore di Villanova. Mikail Bridges sbaglia però troppo, dunque la sfera passa spesso nelle mani di Brunson. Sue tre triple consecutive che ricacciano indietro Kansas, ed i suoi rigurgiti di rimonta. Graham in difesa è svagato, gli esterni di coach Bill Self non reggono il confronto con gli avversari, ed alla pausa lunga Nova è avanti 47-32.

Non riescono proprio ad incidere sul match i Jayhawks. Sotto di 15, e sul groppone già 13 bombe subìte, neanche nell'intervallo sistemano le cose, e lo spartito del secondo tempo è simile a quello del primo. Paschall continua ad abusare del canestro avversario, fa a fettine Azubuike e qualsiasi difensore vi si frapponga tra sè ed il cesto, sale in cattedra anche DiVincenzo, al quale non fa nessuna differenza segnare dalla lunga distanza, in avvicinamento a canestro o in schiacciata. +20, 62-42, scorrono già i titoli di coda al match con largo anticipo. Newman è l'ultimo a mollare, riporta i suoi a -14, ma è troppo solo, Villanova schiaccia nuovamente il piede sull'acceleratore e tronca sul nascere le velleità (poche a dire il vero) di rimonta degli uomini di coach Self. Al 40' il tabellone dice 95-79 in favore dei Wildcats, vittoria strameritata, viaggiano a vele spiegate verso il trionfo nella March Madness 2018.

Kansas Jayhawks - Punti: Graham 23, Newman 21, Vick 8, Azubuike 8. Rimbalzi: Newman 8. Assist: Graham 3, Mykhailiuk 3.

Villanova Wildcats - Punti: Paschall 24, Brunson 18, DiVincenzo 15. Rimbalzi: Spellman 13. Assist: Brunson 6, Booth 6.