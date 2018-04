Legabasket: risultati e tabellini della 24esima giornata

In attesa della sfida pasquale tra Venezia e Avellino, Milano continua inarrestabile la sua corsa. Contro Reggio Emilia, che con due gare da recuperare è al monento lontana dalla zona playoff, l'Olimpia soffre per tre quarti le iniziative di Reynolds e Della Valle. Con un Pascolo ancora una volta decisivo, e con un Micov chirurgico, Milano assesta il colpo del ko nell'ultimo quarto, chiudendo in scioltezza sul +16. Per la terza volta in stagione, Brescia batte Cantù, toccando anche i 22 punti di vantaggio nell'ultimo quarto. Bagarre in zona playoff. Nonostante la tripla doppia sfiorata da Alessandro Gentile, Bologna cede a Cremona, trascinata dalle triple di Drake Diener, e viene agguantata da Trento. La Dolomiti Energia umilia Capo d'Orlando, in una gara tra due formazioni che sembrano disputare un campionato di diverse categorie di differenza. Il +48 finale è solo l'ennesima pessima prestazione fornita negli ultimi mesi dai siciliani, a cui nemmeno l'ennesimo innesto, Adam Smith, serve per tornare competitivi. Vengono sconfitte anche Torino e Sassari. La Fiat, al quarto stop consecutivo, cede in casa a Pistoia, andando sotto anche di 27 punti. Pessimo, ancora una volta, Vander Blue (0/8 dal campo). La Dinamo invece si arrende all'overtime a Brindisi, in una gara che cambia più volte padrone e viene decisa nel supplementare da Donta Smith. Dopo il cambio di allenatore (Massimo Galli al posto di Spiro Leka) Pesaro, senza Dallas Moore e il nuovo americano Taylor Braun, perde anche a Varese (al terzo successo di fila). La spallata decisiva è data da Avramovic e Larson, Varese tocca anche il +24 e può ormai festeggiare la salvezza.



Fiat Torino - The Flexx Pistoia 77-84 (11-31, 16-12, 28-20, 22-21)

Blue 3 (0/5, 0/3, 3/4), Garrett 19 (6/10, 0/2, 7/8), Pelle 5 (2/3, 1/2 ai liberi), Vujacic 10 (1/2, 1/4, 5/5), Poeata 20 (5/6, 2/3, 4/4), 6 assist, Boungou Colo (0/1, 0/1), Washington 5 (2/7, 0/1, 1/2), Mazzola 6 (1/3, 1/3, 1/2), Mbakwe 9 (4/4, 1/2 ai liberi)

Della Rosa, McGee 17 (2/4, 4/6, 1/2), Barbon (0/1), Laquintana 6 (0/1, 6/6), Mian 17 (0/2, 5/8, 2/2), Gaspardo 9 (4/7, 0/4, 1/3), Onouha (0/1), Bond 5 (1/2, 1/3), Magro 6 (2/2, 2/2 ai liberi), Moore 12 (4/7, 0/1, 4/4), 7 assist, Ivanov 12 (5/9, 0/2, 2/4)

Dolomiti Energia Trentino - Betaland Capo d'Orlando 107-59 (27-9, 20-15, 34-15, 26-20)

Franke (0/1), Sutton 18 (5/6, 2/5, 2/5), Silins 13 (1/2, 3/6, 2/2), Forray 12 (3/5, 2/2), Flaccadori 13 (2/3, 2/5, 3/5), Gutierrez 5 (2/5, 0/1, 1/2), Gomes 16 (2/2, 4/5), Doneda 3 (1/1 da 3), Hogue 9 (4/6, 1/3 ai liberi), Lechthaler 2 (2/2 ai liberi), Shields 17(7/12, 2/2 ai liberi), 8 rimbalzi, 11 assist

Smith 12 (0/2, 4/8), Faust 10 (4/8, 0/2, 2/2), Atsur 7 (2/4, 1/3), Kulboka 8 (1/1, 2/5), Likhodey 5 (1/4, 1/4), Campani 10 (4/7, 2/2 ai liberi), Stojanovic 4 (2/4, 0/3), Knox 3 (1/5, 1/2)

Germani Basket Brescia - Red October Cantù 86-71 (25-27, 20-14, 18-11, 23-19)

Moore 5 (1/2, 1/3), Hunt 4 (2/3, 0/4), Mastellari 2 (1/1), L. Vitali 9 (2/5, 1/3, 2/2), Landry 17 (4/5, 2/7, 3/3), Ortner 13 (4/8, 5/7 ai liberi), Veronesi, Fall 2 (1/1), Traini 5 (0/1, 1/2, 2/2), M. Vitali 14 (3/6, 2/7, 2/2), Moss 9 (3/4, 1/2), Sacchetti 6 (1/1, 1/2, 1/4)

Smith 10 (2/7, 2/5), Culpepper 11 (3/9, 1/5, 2/5), Cournooh 2 (1/3), Parrillo 3 (0/1, 1/1), Chappell 14 (2/3, 2/5, 4/6), Burns 19 (4/8, 3/6, 2/5), 12 rimbalzi, Thomas 9 (3/9, 0/5, 3/4), Ellis 3 (1/3, 1/4 ai liberi)

Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari 105-98 dts (23-21, 25-17, 18-22, 21-27, 18-11)

Suggs 23 (5/11, 4/7, 1/1), Tepic 24 (8/8, 2/8, 2/2), Smith 18 (5/9, 2/5, 2/4), Mesicek 7 (0/3, 1/1, 4/4), Carillo 1 (1/2 ai liberi), Moore 7 (2/3, 0/1, 3/3), Iannuzzi 8 (4/5), Lydeka 10 (3/5, 4/4 ai liberi), Giuri 7 (3/6, 0/3, 1/2)

Spissu 7 (1/2, 1/3, 2/2), Bostic 26 (5/7, 4/9, 4/5), Bamforth (0/1, 0/1), Planicic 28 (7/12, 14/16 ai liberi), Pierre 2 (0/2, 0/2, 2/2), Jones 6 (2/4, 2/2 ai liberi), Stipcevic 19 (2/2, 4/6, 3/3), Hatcher 4 (0/2, 1/1, 1/2), Polonara (0/1, 0/1), Tavernari 6 (0/1, 2/2)

Openjobmetis Varese - VL Pesaro 88-68 (26-12, 22-16, 14-19, 26-21)

Avramovic 29 (6/7, 4/6, 5/7), Bergamaschi, Natali (0/1), Vene 12 (3/4, 1/2, 3/3), Okoye 9 (2/4, 1/5, 2/2), Seck, Tambone (0/1, 0/1), Cain 11 (5/9, 1/2 ai liberi), 9 rimbalzi, Delas 5 (2/2, 1/2 ai liberi), Wells 9 (3/8, 1/1), Larson 13 (2/2, 3/6)

Omogbo 9 (2/4, 0/5, 5/6), 10 rimbalzi, Ceron 7 (1/3, 0/3, 5/5), Clarke 17 (1/7, 4/11, 3/3), Mika 21 (10/12, 1/2 ai liberi), Bocconcelli (1/1 da 3), Ancellotti 2 (1/3, 0/1, 0/1), Bertone 7 (2/7, 1/5), Monaldi 2 (1/2, 0/1), Serpilli, Morgillo

EA7 Emporio Armani Milano - Grissin Bon Reggio Emilia 92-78 (15-16, 24-20, 25-23, 28-19)

Goudelock 15 (5/5, 1/2, 2/2), Micov 18 (3/8, 4/8), Giardini, Pascolo 11 (5/5, 1/1 ai liberi), Tarczewki 9 (4/5, 1/1 ai liberi), Kuzminskas (0/2 da 3), Cinciarini 9 (3/3, 1/3), Abass 5 (1/2, 1/2), Bertans (0/4 da 3), Jerrells 12 (3/5, 2/4), Gudaitis 13 (3/5, 7/9 ai liberi)

J. Wright 8 (3/9, 0/1, 2/2), Bonacini, Candi (0/2, 0/1), Della Valle 20 (3/5, 4/10, 2/2), White 7 (2/4, 1/2), Reynolds 18 (8/12, 2/2 ai liberi), Markoishvili 2 (1/3, 0/3), C. Wright 10 (3/6, 1/3, 1/1), Cervi 5 (2/3, 1/1 ai liberi), De Vico 8 (1/2, 2/3)

Vanoli Cremona - Segafredo Virtus Bologna 91-78 (23-18, 14-17, 28-19, 26-24)

Johnson-Odom 19 (2/4, 4/10, 3/4), Martin 9 (3/4, 0/4, 3/4), Gazzotti, T. Diener (0/1, 0/1), 6 assist, Ricci 4 (2/3, 0/3), Ruzzier 6 (0/1, 2/4), Portannese 6 (2/3 da 3), Fontecchio 13 (1/5, 3/6, 2/2), Sims 12 (4/9, 1/1, 1/2), 11 rimbalzi, D. Diener 20 (0/2, 6/7, 2/2), Milbourne 2 (1/1)

A. Gentile 12 (5/11, 0/4, 2/2), 8 rimablzi, 6 assist, Umeh 13 (2/4, 2/3, 3/3), Pajola (0/2 da 3), Baldi Rossi 3 (1/1 da 3), Ndoja 7 (2/3, 1/4), Lafayette 8 (1/5, 2/6), Aradori 12 (4/9, 1/4, 1/2), S. Gentile (0/2), Lawson 11 (5/8, 0/1, 1/2), Slaughter 12 (5/5, 2/3 ai liberi)



Classifica

Milano 38; Venezia 34; Brescia 32; Avellino 30; Bologna, Trento 26; Cremona, Cantù, Sassari, Torino 24; Varese 22; Reggio Emilia 20; Pistoia 18; Brindisi 16; Capo d'Orlando, Pesaro 10

Venezia, Avellino, Cremona, Brescia 1 partita in meno; Reggio Emilia 2 partite in meno.

