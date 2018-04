NBA - Spurs vittoriosi contro Portland, Brooklyn espugna Chicago

Dopo una sfida molto accesa gli Spurs riescono a tornare sotto e a superare i Trail Blazers. Con questa vittoria San Antonio tiene il passo di OKC e New Orleans, con queste tre squadre a pari punti al quinto posto. Portland invece è quasi sicura del terzo posto ad Ovest e la sconfitta non pesa più di tanto. Damian Lillard comunque ha provato a vincerla chiudendo con 33 punti, ma i texani possono contare sul solito Aldridge da 28 punti e 8 rimbalzi, e anche sull’eterno Ginobili, autore di 17 punti con 3/3 dall’arco. Nell’altro match della notte valido per gli ultimi posti in classifica, Brooklyn trionfa contro i Bulls e pareggia il loro record. Spettacolari Quincy Acy e Allen Crabbe, che combinano per 41 punti e 11 triple. Per gli avversari Kilpatrick si conferma in ottima forma con 20 punti, mentre Portis chiude a 18+8 rimbalzi.

San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 116-105

Il match è molto equilibrato e nessuna delle due squadre riesce a prendere un vantaggio decisivo nel primo quarto. Aldridge è il trascinatore dei suoi ma Lillard e MCCollum non si lasciano pregare e rispondono presenti. Nel secondo periodo calano leggermente gli attacchi ma, nonostante Portland rimanga avanti, non riesce mai a imprimere un vero e proprio parziale. Gli Spurs si salvano grazie a Gay e Murray e chiudono il primo tempo a -2. Al ritorno in campo gli Spurs riescono a imbrigliare l'attacco avversario e provano subito ad approfittarsene. Lillard segna 12 punti nel terzo quarto ma è l'unico a tenere testa e con il solito gioco di squadra di San Antonio, i padroni di casa vanno sull' 81-77. Il distacco però è ancora troppo ridotto e i Blazers riescono a ricucire le distanze nell'ultima frazione di gioco. A cinque minuti dalla fine si scatena Manu Ginobili: 8-0 in un batter d'occhio e Portland sotto 12 punti. Il resto del match è amministrazione, cosa che la squadra di Popovich fa alla perfezioen per conquistare un'altra vittoria.

Chicago Bulls - Brooklyn Nets 96-124

Nell'altro match della nottata Brooklyn parte subito forte, non essendo interessata a questioni di tanking. Un primo vantaggio però è subito ricucito da Bobby Portis che realizza 13 punti nel primo quarto, permettendo ai suoi di giungere fino a -5. Kilpatrick prova a prendere fiducia nei primi minuti del secondo quarto ma sono ancora una volta gli ospiti a provare la fuga. Crabbe e Russell spezzano l'approssimativa difesa dei Bulls e al termine del primo tempo il risultato dice 63-51. Al rientro dopo la lunga pausa i valori in campo non cambiano: Crabbe continua a far impazzire gli avversari e quando lui esce ci pensa Quincy Acy a continuare a bombardare da tre punti. Il match è praticamente chiuso quando il terzo periodo si chiude sul +19 per gli ospiti. Brooklyn però non è ancora soddisfatta e anceh con le riserve in campo riesce ad aumentare il distacco, tenendo Chicago a distanza di sicurezza, così da poter concludere in piena tranquillità.