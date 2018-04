NBA - Donovan Mitchell risponde a Simmons: "Mi interessa solo che Utah faccia bene"

Continua a vincere e convincere Utah, sospinta dal rookie dei miracoli Donovan Mitchell. Nella notte è arrivata una roboante vittoria per gli uomini di coach Quin Snyder, capaci di cancellare dal parquet i campioni in carica di Golden State, superandoli con un +40 finale, peggior sconfitta dei Warriors sotto la guida di Steve Kerr. In lizza per il ROTY, proprio la matricola dei mormoni ha risposto a Ben Simmons, che qualche ora prima si era detto certo di poter essere il miglior rookie della regular season 2017/2018. "Mi interessa poco tutta questa faccenda che sta nascendo - ha sottolineato - io sono concentrato soltanto sulla squadra, mi interessa che siamo al momento quarti e ci stiamo giocando il terzo seed ad Ovest".

Ben Simmons - al primo anno poichè quello scorso lo ha saltato per intero, trascorso in infermeria - nelle ore immediatamente precedenti alla reazione di Mitchell aveva affermato di non avere rivali nella lotta al 'Rookie of the year', ma il giocatore dei Jazz, seppur si sia mantenuto piuttosto abbottonato ai microfoni di ESPN, si è divertito con il dibattito, arrivando prima della partita contro Golden State indossando una particolare felpa con cappuccio con in petto il significato del termine 'rookie', ovvero un atleta che gioca la sua prima stagione come membro di una squadra sportiva professionista. Ci ha comunque scherzato su il '45' dei Jazz, ed a chi lo ha avvicinato gli ha semplicemente detto di 'volersi divertire, nulla più'.

Pescato alla tredicesima chiamata, Mitchell con il trascorrere delle settimane si è rivelato un vero e proprio 'crack', ed i suoi numeri, quando ormai siamo giunti al tramonto della regular season, parlano per lui: 20.5 punti per partita, diventando la matricola più prolifica da oltre l'arco dei tre punti. In stagione, finora, ha messo a referto ben 150 triple in 63 partite, mai nessun rookie si era spinto così in alto. Chiaro segno che siamo di fronte ad un predestinato, un giocatore che si ritaglierà una buonissima carriera in Nba, e perche no diventare un All-Star.