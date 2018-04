NBA - Phila domina e si prende il terzo posto, Miami supera i Raptors ed è sesta, Cavs e Wizards KO

Cleveland Cavaliers - New York Knicks 98-110

Match che non vale molto per Cleveland, che vede giocare James il tempo necessario per segnare 10 punti e poi uscire dalla partita. Rimangono i 18 punti di Cedi Osman, ma anche i 41 combinati tra Zizic e Holland. Per New York invece, questa è stata l'ultima partita di Hornacek da head coach, anche se non è ancora pronto un suo sostituto. I Knicks vincono contro i Cavs e lo fanno grazie ad un secondo quarto in cui segnano 37 punti. Il parziale è portato avanti da Kornet e Burke, i quali chiudono rispettivamente con 23 e 19 punti. Nel secondo tempo coach Lue tiene tutti a riposo in vista della super sfida al primo turno contro gli Indiana Pacers, e New York ne approfitta mantenendo il vantaggio e conquistando l'ultima W della stagione.

Miami Heat - Toronto Raptors 116-109

Apparantemente una partita simile doveva avere un solo risultato con il trionfo di Toronto. Miami infatti, con questa vittoria al supplementare si guadagna il sesto posto e quindi la possibilità di scontrarsi con Phila al primo turno invece che con i decimati Celtics. La sfida non sarà certo facile ma gli Heat non si ritengono inferiori a nessuno in 7 gare, e quest'oggi anche Wayne Ellington si è guadagnato un record non da poco. La guardia entrata dalla panchina ha segnato 32 punti con 8 triple, superando di fatto il record di franchigia di Damon Jones di triple fatte in una singola stagione (225). Ellington ha concluso con 227 grazie a questa straordinaria prestazione, che aveva messo i suoi avanti di due lunghezze con pochi secondi da giocare nel quarto quarto. Poeltl però riesce a pareggiare con un tap-in vincente, spedendo la partita all'overtime. Lowry sfiora la tripla doppia (28-10-9) ma sono gli Heat a segnare i primi cinque punti del tempo supplementare, con la strada in discesa per la 44esima vittoria stagionale.

Orlando Magic - Washington Wizards 101-92

Washington sbaglia tutto il possibile nel quarto quarto e regala la vittoria agli Orlando Magic, che dalle ultime posizioni in classifica provano comunque ad alzare il proprio morale. Wall rimane fuori dalla partita ma i titolari giocano quasi tutta la partita, perdendo contatto negli ultimi minuti contro dei Magic che avevano poco da chiedere. Adesso i Wizards, protagonisti di una pessima ricaduta nelle ultime settimane, si scontreranno contro la compagine di Toronto; una vittoria invece li avrebbe messi di fronte a Boston, avversario che, a causa degli infortuni, non fa molta paura. Ad ogni modo, il migliore dei suoi è Jodie Meeks che segna 18 punti con 5 triple, mentre Beal e Satoransky si fermano a 13. Nessun exploit neanche nelle file di Orlando, che vede Purvis come top scorer con 16 punti, ma anche uno Speights buttato fuori a inizio terzo quarto per una gomitata a Gortat.

Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks 130-95

Il team più caldo della NBA conclude la propria stagione con la sedicesima vittoria consecutive e si avvia ad una post-season che potrebbe essere memorabile. A Phila basta il primo tempo per chiudere la partita: 11 triple, 46 punti segnati nel primo quarto, e nuovo record per Markelle Fultz. La prima scelta del 2017 infatti è diventato il più giovane giocatore a far registrare una tripla doppia, con 13 punti, 10 rimbalzi e assist. Anderson dalla panchina subentra con 25 punti mentre Saric si ferma a 24; Ben Simmons intanto gioca solo 22 minuti e lo fa al rallentatore, per non rischiare nessun tipo di infortunio. Tanto riposo anche per Milwaukee, che ha tutto l'interesse del mondo a perdere questa partita (incontrerà Boston al primo turno). Parker sta in campo più degli altri e chiude con 25 punti a referto, ma non c'è alcuna possibilità (né volontà) di recuperare l'enorme svantaggio.