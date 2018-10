Turkish Airlines EuroLeauge Playoffs - CSKA e Fenerbahce per confermarsi, Real e Olympiacos per il riscatto

Nemmeno il tempo di archiviare e digerire la prima scorpacciata di quattro partite delle gare-1 dei playoffs 2018 della Turkish Airlines EuroLeague che è già tempo di tornare in campo per il secondo appuntamento delle rispettive serie. Due vittorie piuttosto scontate, da copione quelle di CSKA e Fenerbahce, e due piuttosto sorprendenti, di Panathinaikos e Zalgiris, nei primi quaranta - cinque in più al Pireo - minuti di emozioni. Gara-1 agli archivi per vincitori e vinti, con la testa che dovrà necessariamente essere sgombrata da qualsiasi pensiero in vista degli appuntamenti di oggi e domani.

Si parte questa sera da Mosca, dove il CSKA di Itoudis non ha brillato particolarmente in gara-1. L'atletismo e l'energia del Khimki, unita alle folate del solito Shved - al quale si è unito a sorpresa Vialtsev, autore di 21 punti - l'hanno fatta da padrone per più di metà gara, prima della scossa suonata dalle bombe del chacho Rodriguez e dalla fisicità sotto le plance di Otello Hunter. La profondità del roster a disposizione di Itoudis può sicuramente sbilanciare l'equazione in partite così ravvicinate, ma sull'altro versante Bartzokas non lascia nulla all'immaginazione e vuole provare anche stasera a mettere lo sgambetto ai padroni di casa. Ancora in dubbio Hines e De Colo, non al meglio.

Foto Euroleague.net

Non c'è stata alcuna partita invece ad Oaka, dove il Panathinaikos di Pascual ha letteralmente travolto una versione sciapa e disorganizzata del Real Madrid. Laso dovrà toccare i tasti giusti dal punto di vista emotivo prima ancora che tecnico in vista della rivincita di stasera, con i merengues chiamati prima di tutto ad una reazione d'orgoglio e di carattere, prima ancora che tecnica. Spagnoli travolti in termini di intensità e di ritmo, i quali chiedono aiuto al miglior Doncic per riportare in parità la serie prima di spostarsi al Wizink Center.

In relativo controllo anche la gara-1 dei campioni in carica del Fenerbahce di Zeljiko Obradovic, che davanti al pubblico di Istanbul si sono sbarazzati piuttosto agevolmente del Baskonia di Shengelia. Il cospicuo margine costruito a metà gara ha fatto dormire sonni tranquilli ai padroni di casa, i quali hanno dominato ritmi e duelli della sfida. Difficile trovare le chiavi giuste per gli uomini di Martinez per ribaltare la serie e spostare l'ago della bilancia a proprio favore, i quali raramente sono riusciti ad avere il pallino del gioco in mano e quasi sempre sono stati in balia dell'intensità difensiva imposta dai turchi.

Foto Euroleague.net

La serie fin qui più equilibrata sembra quella che ha visto ieri sera prevalere al Piero lo Zalgiris Kaunas di Sarunas Jasikevicius. Olympiacos in grado di sfruttare nella prima frazione le folate di Spanoulis, autore di 25 punti in serata, fino a raggiungere la doppia cifra abbondante di vantaggio, ma anche di dilapidare quanto costruito nel corso dei restanti tre periodi, quando la solidità della difesa dei lituani ha clamorosamente preso il sopravvento controllando le folate dei greci. Zalgiris che ha confermato ieri sera di accoppiarsi particolarmente bene con gli ellenici, battuti in tutti e tre gli appuntamenti stagionali. In vista di gara-2 i padroni di casa dovranno necessariamente alzare l'intensità difensiva, limitando il numero di palle perse (16 ieri) e la percentuale al tiro da tre degli ospiti (Pangos e Milaknis su tutti).

Il programma delle gare-2

Oggi

Ore 19 Cska Mosca - Khimki Mosca (1-0)

Ore 20.15 Panathinaikos Atene - Real Madrid (1-0)

Domani

Ore 19.45 Fenerbahce Istanbul - Baskonia Gasteiz (1-0)

Ore 20.15 Olympiacos Pireo - Zalgiris Kaunas (0-1)