NBA Playoffs - I Timberwolves sono ancora vivi, 2-1 nella serie contro i Rockets

Vittoria importantissima per i Minnesota Timberwolves, che dopo un’orribile gara due, battono un colpo tra le mura amiche del Target Center, riaprendo una serie che dopo i primi due atti sembrava avere un unico padrone negli Houston Rockets.

Inizio equilibrato di partita con Wiggins e Butler che rispondono alle iniziative di Paul e Ariza a precedere un ulteriore tentativo di Teague di portare la sua squadra in vantaggio. Risposta immediata da parte di Gordon che riporta la partita in parità, per un’equilibrio invariato fino agli ultimi tre minuti dalla fine del primo quarto dove Butler e Wiggins provano a riportare i Wolves avanti, subendo tuttavia il contro parziale costruito da Green e Paul che dona il minimo vantaggio a Houston al termine della prima frazione di gioco. Secondo quarto che comincia con l’inerzia tutta in mano ai Timberwolves con un immediato parziale di 9-2 in favore dei padroni di casa, aperto da Rose e chiuso da Crawford. È lo stesso Derrick Rose a donare la doppia cifra di vantaggio ai suoi con otto punti consecutivi che vanificano gli sforzi di Harden e Paul di riportare la partita sui binari di Houston. Reazione Rockets che si palesa negli ultimi due minuti dove Gordon, Harden e Ariza confezionano un parziale di 2-11 che riporta la squadra ospite con un solo punto di passivo alla sirena del primo tempo, con una seconda metà di gara apertissima ancora da giocare.

Ottimo inizio di secondo tempo da parte di Houston che con Paul, Capela e Harden si riportano in vantaggio, ma con l’immediata reazione dei padroni di casa con Teague, Wiggins e Butler. In un momento di sbandamento Rockets sale in cattedra anche Towns, che supportato da uno sforzo collettivo della squadra segna per la doppia cifra di vantaggio a un minuto dal termine del quarto. Dieng e Teague chiudono la terza frazione dando a Minnesota un confortevole vantaggio di dodici punti alle porte dell’ultimo e decisivo quarto. Timberwolves ancora in controllo delle operazioni all’inizio del periodo decisivo dove Rose e Teague ricominciano da dove avevano finito, con Houston che si affida ad Anderson e Harden per rimanere in partita. A metà quarto Teague e Butler tentano di mettere una seria ipoteca sulla partita con nove punti consecutivi, che dilatano il vantaggio fino a +18 per Minnie. Harden prova ancora una volta a caricarsi il peso dell’attacco, ma gli sforzi del Barba, ai quali si aggiungono quelli di Gordon e Green si rivelano vani grazie a Rose e Butler, che chiudono definitivamente la partita, meritatamente vinta da parte dei Timberwolves. Serie riaperta da una squadra che dopo una buona gara uno e una disastrosa gara due è stata capace di mettere in scacco la prima forza della lega per 48 minuti, ma che dovrà trovare continuità per sperare di aver ancora qualcosa da dire per questo primo turno di playoff.