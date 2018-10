Legabasket: risultati e tabellini della 27esima giornata

La 27esima giornata è fatale a Milano, che viene sconfitta a Brescia e agganciata in testa da Venezia. L'Olimpia, imbattuta da 9 incontri, cede contro la terza in classifica dopo aver raggiunto l'overtime con una rimonta finalizzata dai canestri di Cinciarini e M'Baye. Nei 5 minuti aggiuntivi, a fare la differenza sono Landry con 6 punti e Luca Vitali, che prima stoppa Cinciarini impedendogli il sorpasso, poi realiza dalla lunetta i punti del +3.

Venezia approfitta dello stop vincendo a Sassari, in una gara in cui la Dinamo, sempre costretta a inseguire, arriva senza fiato al traguardo. Haynes, ex di turno, divide con Daye e Watt la palma del migliore. La Reyer sfiderà mercoledì, nella finale di andata della FIBA Europe Cup, Avellino, che si complica la vita con Capo d'Orlando. Dopo aver condotto abbastanza agevolmente, dominando a rimbalzo, gli irpini si fanno rimontare nel finale da Stojanovic e Smith, per poi aggiudicarsi il supplementare grazie soprattutto a D'Ercole. Quinto successo consecutivo, ma più difficile di quanto indichi il punteggio, di Trento, che solo negli ultimi minuti si scrolla di dosso la coriacea Pistoia. In zona playoff, ai netti successi di Cantù contro Pesaro (Che deve ringraziare Avellino se può ancora sperare nella salvezza) e di Cremona (dopo 3 stop) a Brindisi, si aggiunge quello di Varese, alla sesta vittoria di fila, contro Bologna. Senza Alessandro Gentile e Umeh, la Virtus conduce a lungo, ma nel finale cede alle giocate di Okoye, ancora una volta decisivo negli ultimi possessi. La giornata sarà chiusa dal posticipo tra Reggio Emilia e Torino

Banco di Sardegna Sassari - Umana Reyer Venezia 84-92 (23-22, 20-21, 19-26, 22-23)

Spissu 8 (1/2, 2/4), Bostic 8 (2/4, 0/4, 4/4), Bamforth 21 (2/7, 5/6, 2/2), Planicic 12 (5/8, 2/4 ai liberi), Devecchi, Pierre (0/1 da 3), Jones 6 (3/6), Stipcevic 13 (3/6, 2/3, 1/2), Hatcher 9 (4/8, 0/2, 1/1), Polonara 7 (2/6, 0/3, 3/5), Tavernari (0/1 da 3)

Haynes 18 (5/5, 1/2, 5/7), Peric 8 (3/4, 2/3 ai liberi), Sosa (0/1, 0/1), Bramos 6 (1/1, 1/4, 1/2), Tonut 14 (3/4, 2/2, 2/3), Daye 18 (3/4, 3/3, 3/4), De Nicolao 8 (0/1, 2/3, 2/4), Jenkins (0/1, 0/2), Biligha 5 (2/3, 1/2), Cerella (0/2 da 3), Watt 15 (7/11, 0/1, 1/2)

Dolomiti Energia Trentino - The Flexx Pistoia 85-70 (21-23, 21-16, 20-14, 23-17)

Sutton 17 (6/7, 0/2, 5/7), 11 rimbalzi, Silins 5 (1/2, 1/3), Forray 5 (1/3, 1/1, 0/1), Flaccadori 4 (2/5, 0/1), Gutierrez 2 (1/3, 0/1), Gomes 16 (3/7, 3/6, 1/1), Hogue 17 (7/10, 3/6 ai liberi), 10 rimbalzi, Lechthaler, Shields 19 (5/14, 1/3, 6/7)

Della Rosa (0/1 da 3), McGee 16 (2/5, 4/6), Laquintana 8 (4/7), Mian 18 (1/6, 4/11, 4/4), Gaspardo 7 (2/6, 1/2), Bond 6 (1/2, 1/2, 1/2), 10 rimbalzi, Magro, Moore 8 (1/8, 2/3), Ivanov 7 (1/2, 0/2, 5/8)

VL Pesaro - Red October Cantù 82-91 (18-23, 16-28, 18-16, 30-24

Omogbo 10 (3/3, 0/1, 4/5), Ceron 2 (0/1, 0/5, 2/4), Clarke 29 (1/4, 7/11, 6/8), Mika 5 (2/7, 1/2 ai liberi), Ancellotti 6 (3/4, 0/1), Braun 10 (3/4, 0/5, 4/7), Bertone 18 (5/8, 2/7, 2/2), Monaldi 2 (1/2, 0/2), Serpilli (0/3 da 3)

Smith 15 (4/5, 1/4, 4/4), Culpepper 7 (3/7, 0/3, 1/1), Cournooh 9 (1/2, 1/2, 4/6), Parrillo 3 (0/1, 1/3), Tassone, Crosariol, Maspero (0/1), Chappell 17 (3/4, 3/5, 2/2), Burns 18 (6/10, 1/3, 3/6), 14 rimbalzi, Thomas 11 (4/6, 3/3 ai liberi), Elliss 11 (4/5, 1/1)

Happy Casa Brindisi - Vanoli Cremona 72-99 (26-23, 18-21, 11-32, 17-23)

Lydeka 10 (5/5, 0/1 ai liberi), Sirakov (0/1 da 3), Mesicek 9 (2/6, 1/3, 2/2), Smith 12 (5/10, 0/4, 2/4), Suggs 19 (7/11, 1/5, 2/2), Giuri 3 (0/2, 1/6), Cardillo 3 (0/1, 1/2), Tepic 3 (0/2, 1/5, 0/2), Iannuzzi 13 (5/7, 3/4 ai liberi)

Ricci 4 (2/2, 0/2), Gazzotti, Ruzzier 2 (1/2, 0/1), Fontecchio 15 (3/5, 3/6), Portannese 4 (1/2, 2/2 ai liberi), Milbourne 2 (1/3, 0/1), Johnson-Odom 27 (7/9, 4/9, 1/1), Martin 27 (9/11, 2/2, 3/3), Sims 12 (6/8), T. Diener (0/1, 0/1), D. Diener 6 (2/5 da 3)

Betaland Capo d'Orlando - Sidigas Avellino 73-77 OT (20-16, 13-25, 15-15-20-12, 5-9)

Kulboka (0/2 da 3), Faust 9 (2/2, 1/3, 2/2), Stojanovic 14 (5/9, 1/3, 1/3), 10 rimbalzi, 8 assist, Likhodey 9 (3/5, 1/5), Campani 3 (1/1, 1/2 ai liberi), Smith 9 (3/8, 1/4), Atsur 11 (1/3, 3/7), Knox 18 (9/15, 0/1 ai liberi)

Leunen 3 (1/1 da 3), Rich 6 (3/10, 0/5, 0/3), D'Ercole 13 (0/2, 4/6, 1/1), Fesenko 9 (4/8, 1/2 ai liberi), 11 rimbalzi, Fitipaldo 5 (1/3, 1/3), Wells 5 (1/2, 0/2, 3/4), Filloy 14 (1/3, 4/10), Scrubb 8 (3/6, 0/2, 2/2), Zerini 7 (2/4, 1/3), Lawal 7 (2/5, 0/1, 3/3), 13 rimbalzi

Segafredo Virtus Bologna - Openjobmetis Varese 69-71 (22-18, 14-10, 16-19, 17-24)

Pajola 3 (1/5 da 3), Baldi Rossi 12 (3/8, 2/5), 9 rimbalzi, Ndoja 2 (0/1 da 3, 2/2 ai liberi), Lafayette 9 (2/6, 1/6, 2/4), Aradori 20 (4/6, 3/10, 3/3), S. Gentile 12 (2/5, 2/3, 2/2), Lawson 2 (1/1, 0/1), Slaughter 9 (4/8, 1/2 ai liberi), 9 rimbalzi

Avramovic 17 (2/3, 3/6, 4/5), Natali 2 (1/1), Vene 10 (0/1, 3/5, 1/2), Okoye 9 (0/3, 3/9), Tambone 5 (1/1, 1/3), Cain 10 (3/5, 4/4 ai liberi), Delas (0/1), Ferrero 2 (1/1, 0/1), Dimsa 2 (1/1), Larson 14 (1/3, 4/6, 0/2)

Germani Basket Brescia - EA7 Emporio Armani Milano 88-85 OT (24-18, 24-27, 16-15, 11-15, 13-10)

Moore 6 (1/3, 1/2, 1/2), L. Vitali 14 (1/2, 2/6, 6/6), Landry 21 (7/9, 1/8, 4/6), 9 rimbalzi, Ortner 5 (2/5, 1/2 ai liberi), Cotton 7 (1/5, 1/3, 2/2), Fall 6 (2/5, 2/4 ai liberi), Traini 3 (1/1 da 3), M. Vitali 15 (5/7, 1/4, 2/3), Moss 2 (1/3, 0/2), Sacchetti 9 (2/4, 5/5 ai liberi)

Goudelock 22 (3/6, 4/12, 4/4), Pascolo 6 (3/5), Kuzminskas 2 (1/3, 0/2), Cinciarini 14 (3/4, 1/3, 5/7), Cusin, Abass 3 (1/3, 0/2, 1/1), M'Baye 7 (2/4, 1/3), Theodore (0/1 da 3), Bertans 5 (1/3, 1/8), Jerrells 12 (3/4, 2/6), Gudaitis 14 (6/6, 2/4 ai liberi)

23/4 ore 20:45

Grissin Bon Reggio Emilia - Fiat Torino

Classifica

Venezia, Milano 42; Brescia 38; Avellino 36; Trento 32; Varese, Cantù, Bologna 28; Sassari, Cremona 26; Torino 24; Reggio Emilia 22; Pistoia 18; Brindisi 16; Capo d'Orlando, Pesaro 12



Prossimo turno

28/04/2018

20:45 Vanoli Cremona - Germani Basket Brescia

29/04/2018

17:00 Sidigas Avellino - Banco di Sardegna Sassari

29/04/2018

17:00 EA7 Emporio Armani Milano - VL Pesaro

29/04/2018

17:30 Umana Reyer Venezia - Betaland Capo d'Orlando

29/04/2018

17:45 Fiat Torino - Dolomiti Energia Trentino

29/04/2018

18:00 The Flexx Pistoia - Segafredo Virtus Bologna

29/04/2018

19:00 Openjobmetis Varese - Happy Casa Brindisi

29/04/2018

20:45 Red October Cantù - Grissin Bon Reggio Emilia