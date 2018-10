NBA playoffs, Washington rimonta i Raptors e pareggia la serie (106-98)

Sotto di quattordici lunghezze all'inizio del secondo tempo, i Washington Wizards di Scott Brooks rimontano i Toronto Raptors di Dwane Casey in gara-4 del primo turno di playoffs della Eastern Conference, pareggiando la serie sul parquet amico della Capital One Arena. Decisivo il contributo di John Wall (27 punti e 14 assist) e Bradley Beal (31 punti con 10/19 al tiro), mentre ai canadesi non bastano i 35 punti (ma con 29 tiri, dei quali 10 a bersaglio) di DeMar DeRozan. Una pivotal gara-5 è in programma mercoledì a Toronto.

Avanti 2-1 nella serie, i Raptors si presentano a Washington per vincere in trasferta e ipotecare il passaggio al secondo turno. Buono l'avvio dei canadesi, che trovano una tripla fortunosa con Serge Ibaka, hanno in Kyle Lowry l'uomo dei primi minuti e sfruttano l'energia del rookie OG Anunoby, a segno tre volte consecutive. Subito una decina di lunghezze di vantaggio per gli ospiti, nonostante un Valanciunas meno incisivo rispetto alle abitudini. John Wall prova a scuotere i suoi con una gran schiacciata in apertura, Bradley Beal apre il fuoco da tre, e i Wizards rimangono in partita grazie a un paio di palloni recuperati in difesa, che si tramutano in contropiedi vincenti per i gemelli diversi di Brooks. Lowry e DeRozan chiudono comunque il primo quarto sul 22-30, ed è poi la second unit di Toronto a scavare un margine ulteriore, grazie a Delon Wright e a Jakob Poeltl, con Pascal Siakam solita bomba di energia, che schiaccia di prepotenza per il 26-37. Molto diverso il contributo del secondo quintetto di Brooks, che non trova punti, se non con Ian Mahinmi e Kelly Oubre, ma deve rincorrere, anche perchè il ritorno in campo di Kyle Lowry coincide con due triple che vanno dentro con l'aiuto del ferro. Washington rimane in scia solo grazie ai tiri liberi e alle accelerazioni del duo formato da Wall e Beal, ma il finale di primo tempo è tutto di DeMar DeRozan, che segna alla sua maniera tre canestri in avvicinamento, per il 40-51 con cui le due squadre tornano negli spogliatoi.

Dopo l'intervallo lungo i Raptors sembrano poter gestire la gara, portandosi sul +14 grazie a un'altra tripla di Lowry, ma Washington non ci sta, risponde prima con Marcin Gortat e poi con due tiri da tre a bersaglio di un redivivo Otto Porter. Jonas Valanciunas prova a scuotersi, ma una parziale di 10-0, firmato Beal, ancora Porter e Gortat, vale la parità a quota 58. La partita diventa così punto a punto e Toronto si affida a DeMar DeRozan, che segna quattordici punti nel solo terzo quarto, tra tiri liberi, canestri in isolamento e triple con fallo annesso. Ma l'attacco degli ospiti ristagna, tornando quello dello scorso anno: ne approfittano i Wizards, che attaccano a ripetizione il canestro con John Wall, trovano punti dalla panchina da Kelly Oubre e Mike Scott, chiudendo il periodo sull'80 pari, nonostante problemi di falli di Beal. Un parziale di 8-0 in favore dei canadesi apre il quarto periodo, con Kyle Lowry, Delon Wright e Jakob Poeltl sugli scudi, ma ancora una volta Toronto non riesce a gestire il vantaggio. Una gran tripla di Bradley Beal, un jumper di Wall e una schiacciata di Marcin Gortat rimettono in carreggiata i padroni di casa, che resistono agli ultimi colpi di uno scatenato DeRozan e mettono la freccia nel finale, grazie ai canestri di John Wall, tornato in gran forma dal punto di vista atletico. Ibaka non riesce a riaprire la gara nell'ultimo minuto, mentre dall'altra parte si fa notare Markieff Morris, con canestro su alzata di Wall e difesa su DeRozan. Vincono i Wizards, livellando la serie sul 2-2.

Washington Wizards (43-39). Punti: Beal 31, Wall 27, Gortat e Porter 12, Oubre 10. Rimbalzi: Porter, Gortat e Wall 6. Assist: Wall 14.

Toronto Raptors (59-23). Punti: DeRozan 35, Lowry 19, Valanciunas 11, Poeltl 10. Rimbalzi: Ibaka 10. Assist: DeRozan 6.