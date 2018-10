NBA - Parola e potere ad Antetokounmpo: "Siamo in fiducia, vogliamo andare avanti"

La vittoria dei Milwaukee Bucks porta in calce sempre la solita firma, quella del 'Dio Greco' Giannis Antetokounmpo. La stella della franchigia del Wisconsin ha messo a referto 27 punti in gara 4, fondamentali per impattare la serie e tornare al TD Garden di Boston sul 2 a 2. Decisiva, una sua giocata compiuta a 5'' dalla fine della partita, quando il greco è volato nella stratosfera andando a correggere a canestro un lay up danzante sul ferro, disegnato del suo compagno di squadra Malcolm Brogdon.

Il 'rookie of the year' della scorsa regular season ha incensato il suo compagno di squadra subito dopo la fine della gara, elogiandolo con parole al miele per aver fatto trionfare Milwaukee, con una giocata sublime delle sue, nel quarto atto della serie contro i C's: "Quando il pallone inizia a scottare, ed i possessi a pesare, noi sappiamo che c'è Giannis pronto a pescare il coniglio dal cilindro e ad inventarsi qualche giocata incredibile delle sue. Questa vittoria porta la sua firma". I Bucks però hanno giocato di squadra, oltre ai 27 di Antetokounmpo, sono da menzionare di 23 di Middleton ed i 16 di un ritrovato Parker, ormai pienamente ristabilito dopo i gravi infortuni che ha subìto nei mesi scorsi. Ma giocate fondamentali sono arrivate anche da Bledsoe (9) e Brogdon (10). Ottima, per la seconda gara consecutiva, l’impatto della second unit, con Maker e Dellavedova molto efficaci su entrambi i lati del campo. Ma è Giannis, ovviamente, l'uomo copertina. Secondo ESPN Stats & Information, Antetokounmpo è ora 4 su 4 tenendo conto di tiri presi negli ultimi 20'' di partita.

La bellezza della partita di 'The Greek Freak' sta nel fatto che ha trovato diversi modi per aiutare la sua squadra. Con sette rimbalzi e cinque assist, è stato in grado di influenzare il gioco in una varietà di zone del campo, risultando fondamentale tanto in attacco quanto in difesa. Una prestazione sontuosa, perdipiù fatta registrare nel giorno in cui ha giurato amore eterno ai cervi: "Siamo in fiducia" ha affermato il fuoriclasse greco. "Ricevo tanta fiducia anche dai miei compagni, non era facile ritornare qui in casa sotto di due partite, ed invece abbiamo fatto un grande lavoro. Ci rispettiamo uno con l'altro, ognuno ha svolto il proprio compito in maniera esemplare e ci siamo meritati l'applauso del pubblico finale. Ora vogliamo andare avanti e superare il turno, ne abbiamo le possibilità".

Nella notte italiana tra martedì e mercoledì, i Bucks voleranno nuovamente in Massachussets per affrontare Boston in gara 5, match che dall'altra parte dell'oceano hanno già etichettato come 'pivotal game'. Coach Joe Prunty ai microfoni di ESPN non ha nascosto il suo entusiasmo: "Questo non è un segreto, Giannis lavora duramente tutti i giorni, di cosa ci meravigliamo? Ha un'incredibile voglia di vincere, ha forza di volontà da vendere. Noi andiamo avanti per la nostra strada e proveremo a giocare nel modo giusto. Lui sta giocando una serie favolosa, speriamo che continui a farlo".