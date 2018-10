NBA Playoffs - Houston è inarrestabile, nulla da fare per i Timberwolves (3-1)

Vittoria roboante per gli Houston Rockets, arrivata in trasferta grazie ad un terzo quarto che setta un nuovo record di tutti i tempi per punti realizzati in un solo quarto in una partita di playoff (50) e che porta gli la squadra di Mike D'Antoni ad una sola vittoria dal passaggio del turno contro i Minnesota Timberwolves.

Inizio equilibrato di partita con i Rockets che inizialmente sembrano prevalere con Ariza caldissimo da dietro l’arco, ma Minnesota regge l’urto e si mantiene in partita grazie a Butler, Wiggins e Dieng. Le due compagini rispondono colpo su colpo alle iniziative avversarie nella prima frazione; Houston prova varie volte a portarsi in vantaggio, ma Minnie chiude ogni possibilità trovando il pareggio con Crawford dopo i primi dodici minuti di gioco.

Secondo quarto da molti punti di vista simile al primo, con i T-Wolves che iniziano con un buon piglio trovando il vantaggio con Towns e Butler. Divario tra le due squadre che viene dilatato ulteriormente dallo stesso Towns e da Crawford, ma la reazione di Houston non si fa attendere: grazie al parziale di 3-13 la squadra ospite si riporta davanti. Rose - grande secondo quarto -mantiene in partita la propria squadra, supportato da Wiggins, che con un tiro libero chiude il primo tempo: Rockets avanti di un solo punto.

Il terzo quarto è il vero turning point della partita: fin da subito Houston prende in mano le redini del gioco trovando con continuità la via del ferro con Harden, bravo anche a scovare i tiratori piazzati sul perimetro; parziale di 2-15 che si concretizza in meno di due minuti di gioco. Butler e Wiggins provano a scuotere i padroni di casa, ma i Timberwolves continuano ad essere in balia di un fiume in piena rosso e argento che segna altri 12 punti senza subirne per un vantaggio che ben presto sfiora i trenta punti. Towns interrompe il digiuno Timberwolves, ma Harden continua il suo clinic; Paul e Gordon nel finale di quarto infilano due bombe consecutive che portano il punteggio sul 69-100.

L’ultima frazione rappresenta solo una formalità, seppur onorata dai padroni di casa che giocano con intensità, rimediando ad un passivo altrimenti pesantissimo. Minnesota trova con buona continuità la via del canestro con Bjelica e Butler che aprono le danze, seguiti da Towns svantaggio rosicchiato lentamente, il quale tuttavia si rivela fin troppo ampio per essere colmato dopo pochi minuti. Il terzo quarto for the ages degli Houston Rockets vale il 3-1 nella serie per la compagine texana, ora ad una sola vittoria dal passaggio del turno. Chiamati all’impresa in trasferta i Minnesota Timberwolves, necessaria per aver ancora qualche speranza di ribaltare un confronto, che al momento pare definitivamente segnato.