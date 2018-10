NBA Playoffs - Alvin Gentry viene premiato: i Pelicans lo confermano anche per il 2018-2019

I Pelicans si preparano ormai al secondo turno, in cui dovranno affrontare presumibilmente Golden State, che stasera si appresta a chiudere la serie in casa. Nel frattempo però, arriva una notizia confortante per l'ambiente di New Orleans, squadra che si candida come outsider di questi playoffs. Il coach Alvin Gentry è stato confermato anche per la prossima stagione, con la dirigenza che ha rinnovato l'opzione da 4 milioni di dollari per il 2018-2019.

La notizia è trapelata soltanto in queste ore, ma se vogliamo essere precisi, stando ad alcune fonti di ESPN, è stata comunicata all'allenatore prima del primo turno. E' importante sottolineare quindi che il GM Dell Demps non ha premiato coach Gentry per lo sweep ai danni dei Portland Trail Blazers, bensì per tutta la stagione.

Dobbiamo infatti ricordare che i Pelicans hanno perso un giocatore fondamentale come DeMarcus Cousins, ma nonostante ciò non si sono persi d'animo. Gentry ha dato maggiore importanza a Jrue Holiday, il quale aveva perso gran parte dei palloni giocabili proprio a causa di Cousins. Alcuni dicono addirittura che è proprio il suo infortunio che ha permesso il salto di qualità a NOLA, che ha visto anche Rondo salire di livello, mentre Davis si è confermato uno dei giocatori più forti della lega, come peraltro già sapevamo.

Indipendentemente da come finiranno questi playoffs, Gentry si troverà di fronte un bel nodo da sciogliere per il 2018-2019. Non sarà banale far convivere Cousins, Rondo e Holiday al fianco della stella AD, ma è evidente che senza il contributo di Boogie sarà quasi impossibile per i Pelicans ambire all'anello. Il coach della Carolina avrà quindi tanto a cui pensare in estate, ma per adesso la conferma sulla panchina dovrà servirgli come stimolo per battere Golden State (o San Antonio).