Turkish Airlines EuroLeague - Zalgiris e Real Madrid, primo match point. Olympiacos e Panathinaikos vicini al baratro

Dopo aver archiviato con quattro vittorie interne i terzi appuntamenti delle serie dei quarti di finale dei playoffs della Turkish Airlines EuroLeague è già tempo di pensare a gara-4. Recuperare le energie fisiche e mentali, sfruttare sia l'entusiasmo proveniente dagli ultimi successi che la forza e l'orgoglio di reagire dopo una sconfitta: questi i temi principali alla base delle quattro sfide che prenderanno il via da oggi pomeriggio alle ore 19. Si riparte dalla Zalgirio Arena di Kaunas dove la squadra di Sarunas Jasikevicius avrà a disposizione il primo match point della serie nei confronti del più quotato - alla vigilia - Olympiacos Pireo di coach Sfairopoulos.

Greci in totale difficoltà, offensiva ed altresì difensiva, in gara-3. Una supremazia territoriale e mentale netta, palese, che ha confermato quanto visto nei cinque appuntamenti giocati tra stagione regolare e prime due gare al Pireo. I lituani hanno in mano le redini della serie ed il più venti di due giorni fa è la fotografia perfetta dei valori espressi in campo dalle due squadre fino ad ora: imbrigliato Spanoulis, lo Zalgiris è riuscito a limitare i danni difensivamente, prima di legittimare in attacco quanto costruito spalle a canestro; di contro, i greci non riescono apparentemente a trovare alcuna contromisura all'attacco di Saras, abile nel mettere in condizione chiunque di rendersi pericoloso: da Davies a Pangos, passando per Jankunas - mai un fattore nella serie - ai tiratori sul perimetro come Milaknis. Le frecce a disposizione del tecnico di casa sono tantissime, ma mai dare per morti gli ellenici. 4-1 fin qui per i lituani in stagione.

Foto Euroleague.net

Due ore più tardi sarà la volta del Fenerbahce campione d'Europa in carica provare a sfruttare il secondo match point a disposizione sulla propria racchetta in casa di un Baskonia la cui reazione d'orgoglio ed intensità in gara-3 non ha affatto sorpreso, anzi. La vittoria dei baschi è stata la conferma di una squadra che ha costruito solide basi e che, nei primi due appuntamenti in Turchia ha fatto sudare e non poco la formazione di Obradovic, la quale dovrà mettere in campo tutte le proprie forze, fisiche e mentali, per chiudere quanto prima la serie. Evitare assolutamente gara-5 sarà di fondamentale importanza per i turchi, la cui superiorità non sembra in discussione ma potrebbe vacillare di fronte alla pressione di dover vincere necessariamente l'appuntamento ultimo.

Passando a domani, alle 19 va in scena il derby russo, che ha visto prevalere nel terzo appuntamento della serie il Khimki di Bartzokas, meritatamente. Alle buone prestazioni offerte in casa del CSKA ha fatto seguito il successo in gara-3, condizionato dalla superba prestazione di Shved - 27 punti - e da un Anthony Gill incognita assoluta per la difesa di Itoudis. E' infatti l'ala statunitense il rebus più fastidioso da risolvere dopo i primi tre appuntamenti della serie. Dalla parte opposta il solo Cory Higgins non è bastato, con Rodriguez che dopo le prime due gare interne ha un attimo rifiatato fisiologicamente. Manca De Colo nelle rotazioni degli ospiti, ma il suo ritorno potrebbe risultare decisivo alla causa CSKA.

Foto Euroleague.net

Chiude il quadro della due giorni di gare-4 la sfida del Wizink Center tra Real Madrid e Panathinaikos. Dopo la pessima gara-1 giocata in Grecia ad Oaka, gli spagnoli hanno cambiato marcia difensivamente, trovando le giuste contromisure alle frecce di Pascual. Merengues che appaiono - complici anche i ritorni in campo di Lllull e Randolph in gara-3 - padroni della serie, nonostante la rimonta mancata dagli ellenici: dal -13 alla parità, senza però mai mettere la testa avanti. Le giocate dei singoli hanno deciso gara-2 e gara-3 ed il maggiore cinismo dei blancos potrebbe fare tutta la differenza del mondo tra la vittoria finale e la sconfitta. Greci ad un passo dal baratro e dall'eliminazione.

Il programma completo delle gare-4.

Giovedì 26/04/2018

Ore 19 Zalgiris Kaunas - Olympiacos Pireo

Ore 21 Baskonia Vitoria Gasteiz - Fenerbahce Istanbul

Venerdì 27/04/2018

Ore 19 Khimki Mosca - CSKA Mosca

Ore 21 Real Madrid - Panathinaikos Atene