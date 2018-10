Fonte Immagine: Twitter.com/HoustonRockets NBA Playoffs - I Rockets vincono Gara 5 ed eliminano i Minnesota Timberwolves (4-1)

Nella notte NBA vincono gli Houston Rockets, che riescono a chiudere la serie contro i Minnesota Timberwolves con un sonoro 4-1. A dominare l'incontro ci ha pensato il centro svizzero Clint Capela, che in 33 minuti di utilizzo è riuscito a mettere a referto 26 punti conditi da 15 rimbalzi. Finisce invece la stagione dei T-Wolves, che fatta eccezione per una splendida Gara 3, non sono mai riusciti a mettere in difficoltà i Rockets.