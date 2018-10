NBA playoffs, Toronto la spunta nel finale contro i Wizards in gara-5 (108-98)

Al termine di una partita equilibrata ed emozionante, i Toronto Raptors di Dwane Casey piegano i Washington Wizards di Scott Brooks in gara-5 di primo turno di playoffs della Eastern Conference. Vittoria fondamentale, sul parquet amico dell'Air Canada Centre, per la testa di serie numero uno del tabellone orientale, che la spuntano nel quarto quarto. Oltre al solito DeMar DeRozan (32 punti, 12/24 dal campo), fondamentale per i Raptors il contributo in uscita dalla panchina di Delon Wright (18 punti, 6/10 al tiro), mentre ai Wizards non bastano i punti combinati dei gemelli diversi John Wall (26, 10/21, 9 assist) e Bradley Beal (20, 8/20). Toronto è ora avanti 3-2 nella serie, con gara-6 in programma tra due giorni a Washington.

Nessuna variazione in quintetto per le due squadre alla palla a due di gara-5 all'Air Canada Centre. E' una pivotal game, con la pressione tutta sulle spalle dei Raptors, che iniziano affidandosi a Kyle Lowry, diventato uomo dei primi quarti, a bersaglio dall'arco e in penetrazione. Washington prova subito a mettere in partita Markieff Morris e Otto Porter, ma è un tentativo vano, perchè con il trascorrere dei minuti sono John Wall e Bradley Beal a prendere il comando delle operazioni e il controllo dei tiri. DeMar DeRozan attacca con decisione, arriva al ferro, assorbe i contatti e non disdegna di tirare dall'arco, in uno splendido duello con Beal. Un primo quarto equilibrato è chiuso da un buzzer beater di un gigantesco John Wall, per il 23-24 dopo dodici minuti. La second unit di Casey deve fare ancora a meno di Fred VanVleet, ma c'è Delon Wright ad accendere Toronto, mentre dall'altra parte ecco andare a bersaglio i vari Kelly Oubre, Mike Scott e Ty Lawson. I Wizards provano così a scappar via, ma Toronto non ci sta, risponde immediatamente con DeMar DeRozan, rientrato in campo per la seconda parte del secondo quarto e con il solito Kyle Lowry. Jonas Valanciunas non è in gran serata al tiro, ma si fa valere sotto i tabelloni, esattamente come Marcin Gortat dall'altra parte, abilissimo a tagliare e chiudere al ferro. Ancora Wall e Beal scuotono Washington, mantenendo la gara in totale equilibrio, per 48-47 dell'intervallo lungo.

Si susseguono cambi di leadership anche alla ripresa delle operazioni. Kyle Lowry prova ad azzannare la gara dall'arco, ma Wall difende forte su di lui. DeMar DeRozan non smette di segnare alla sua maniera, con Bradley Beal che risponde per le rime. Sembra una sfida tra i due backcourt, più che una gara-5 di primo turno di playoffs, anche perchè Morris e Porter sono poco coinvolti e Serge Ibaka risulta non pervenuto. Le sgasate di Wall sembrano lanciare gli ospiti, che si creano un'opportunità tra la fine del terzo e l'inizio del quarto, ancora con i punti di Kelly Oubre, coadiuvato da Scott e Lawson. Ma qui le palle perse di Washington rimettono in partita i Raptors e soprattutto il pubblico di casa. E' Delon Wright a suonare la carica per i suoi, ripartendo in contropiede e chiudendo in maniera spettacolare. Jakob Poeltl contribuisce sotto i tabelloni, Lowry arriva al ferro, DeRozan schiaccia ancora dopo una palla rubata per il 90-87. E' il momento dei Raptors, che aumentano l'intensità difensiva, trovano altri cinque punti da un monumentale Wright e volano via a un minuto e mezzo dalla fine con un tap-in di Jonas Valanciunas. Una tripla dall'angolo di C.J. Miles chiude i conti, con Beal che invece non trova più il canestro negli ultimi minuti, eccezion fatta per un tiro da tre a gara finita. Vincono i Raptors, che tremano ma salgono 3-2 in una serie ancora apertissima.

Toronto Raptors (59-23). Punti: DeRozan 32, Wright 18, Lowry 17, Valanciunas 14. Rimbalzi: Valanciunas 13. Assist: Lowry 10.

Washington Wizards (43-39). Punti: Wall 26, Beal 20, Oubre 14, Gortat 10. Rimbalzi: Gortat 12. Assist: Wall 9.