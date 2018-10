NBA Playoffs - I Thunder d'orgoglio, Utah non la chiude

OKLAHOMA CITY THUNDER - UTAH JAZZ 107-99

Utah fallisce un incredibile match ball, Oklahoma City finisce ad un passo dal baratro ma nella seconda parte di gara riesce ad annullare uno svantaggio di 25 punti, si aggiudica gara 5 e tiene in vita la serie. Okc mette solo due giocatori a referto in doppia cifra, Russell Westbrook e Paul George (79 punti in due, 45 il primo e 34 l'ex Indiana Pacers) e riceve ancora una volta troppo poco da Carmelo Anthony, avulso dal gioco, un corpo estraneo nello scacchiere di coach Billy Donovan. I Jazz cavalcano la serata magica di Jae Crowder (27 punti), il talento puro del rookie Donovan Mitchell (23), ma spengono la luce troppo in fretta, ritrovandosi al 48' faccia a faccia con una sconvitta evitabile.

Utah parte con il piglio giusto e manda in tilt la difesa di Okc. I mormoni sono decisi a chiuderla qui, senza passare per gara 6. E' proprio l'ex Cavaliers, Crowder, a dettare legge. Trova subito ritmo dalla lunga distanza e diventa una costante spina nel fianco per i Thunder, la cui difesa non riesce prova ad arginarlo, seppur Donovan ordini continui cambi di marcatura sull'ala con la 'coda'. Zero idee per i padroni di casa, che sbattono sistematicamente sul muro difensivo eretto da Utah. All'intervallo i viaggianti sono in vantaggio 56-41, in pieno controllo delle operazioni. Westbrook tira tanto e male, Okc senza un'anima, scoraggiata e sul punto di gettare la spugna.

Ad inizio terzo quarto la musica non cambia, e sono i Jazz a partire ancora a tutto gas. Mitchell e Gobert trovano il fondo della retina con costanza, fino alla materializzazione del +25. Ma proprio quando la resa sembra inevitabile ed il pubblico della Chesapeake Energy Arena pronto a subissare di fischi i giocatori, ecco che arriva lo scatto d'orgoglio dei fuoriclasse. Westbrook e George si caricano sulle spalle la squadra, iniziando a martellare da qualsiasi posizione, trovando canestri anche impossibili. Parziale di 32-7 nella terza frazione, con Okc che semina per poter raccogliere nel quarto conclusivo. I Thunder, infatti, passano a condurre, l'inerzia è tutta dalla parte di Big Russ e soci, che alla sirena finale possono festeggiare il secondo successo nella serie.

Oklahoma City Thunder - Punti: Westbrook 45, George 34. Rimbalzi: Westbrook 15. Assist: Westbrook 7.

Utah Jazz - Punti: Crowder 27, Mitchell 23, Ingles 16. Rimbalzi: Rubio 12, Gobert 10. Assist: Rubio 7.