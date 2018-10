Il Real scappa, rischia la rimonta finale, ma con Doncic e Reyes vola a Belgrado

Il Real Madrid accede alla Final Four di Belgrado battendo il Panathinaikos col punteggio di 89-82 ed affronterà il Cska Mosca, vittorioso a sua volta contro il Khimki Mosca per 89-88. Gli spagnoli, che chiudono con cinque giocatori in doppia cifra (Doncic top scorer con 17 punti), dominano il match sin dalla fine del primo periodo, raggiungendo anche un vantaggio di 22 punti a metà terzo quarto, prima di tirare i remi in barca facendo rientrare un Panathinaikos (James e Calathes 18 punti) fino a quel momento piuttosto arrendevole e all'angolo. Ma una bomba di Doncic e una rubata di Fernandez su Calathes fanno tirare un sospiro di sollievo al madridismo e permettendo di festeggiare l'accesso alle Final Four.

Calathes attacca l’area, Thompkins impatta, Singleton non concretizza un 2+1 e con una persa regala al Real il 4-4. James da rimbalzo in attacco e Calathes con una rubata fanno 5-9, ma Doncic e Rudy Fernandez portano a casa il secondo fallo del greco e di Mike James (9-9). Singleton batte un colpo dai 6,75, mentre Ayon dal centro area va a bersaglio due volte e dalla lunetta mette a segno 6 punti di fila (15-12). Lojeski ferma l’emorragia in contropiede ma Doncic ed Ayon continuano a trovare il fondo della retina chiudendo il primo periodo sul 19-14 ma con un 6/7 nelle conclusioni da 2 per i padroni di casa.

Nel secondo periodo Taylor e James inaugurano le danze, ma Randolph ed Ayon continuano a far sanguinare la difesa verde (25-16) costringendo Xavi Pascual ad un time out inevitabile. Lojeski mette a referto una bomba e assieme a James approfittano in un momentaneo calo dei blancos per rientrare a -4 (27-23). Ma il Real si trasforma in un uragano, arrivano le due triple di Llull e Carroll firmano il +16 mandando in visibilio il Palacio. Il Panathinaikos fa un fatica assoluta per mettere a segno due punti con Payne, ma Tabares e Reyes rispondono pan per focaccia. Calathes e Rudy Fernandez si scambiano una tripla a testa nel finale di secondo quarto chiudendolo sul 51-35 con il Real che fa registrare una percentuale da due del 94%!!

Nel terzo quarto la musica non cambia, con Doncic che va a segno dall’arco per ben due volte. Il Panathinaikos ha un sussulto con le bombe di Lojeski, Pappas e James ma il Real amministra senza troppi patemi con un Carroll e Ayon che tengono a distanza di sicurezza i greci e per finire il periodo ci pensa Llull con la sua solita tripla frontale per il 78-60.

Nel quarto periodo il Real si addormenta incredibilmente, il Panathinaikos con un parziale di 2-12 firmato Singleton e Calathes firma il -8 a metà periodo. Il Real gioca incredibilmente col fuoco e Singleton è un caterpillar dalla distanza, il Real è mentalmente spiazzato in attacco ma Singleton commette un ingenuo fallo in attacco punito da Reyes che sblocca i suoi dopo 7 minuti. Pappas perde un pallone sanguinoso, Reyes viene graziato da un antisportivo e mette a segno il libero del +6 (83-77), Calathes segna dalla lunga distanza ma Doncic con una tabellata chiude definitivamente la gara (89-82).