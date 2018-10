NBA Playoffs - Golden State ci spera: Curry "questionable" per gara 1

Ormai manca poco: il ritorno di Stephen Curry è alle porte. Nella giornata di ieri infatti il playmaker di Golden State si è allenato con la squadra senza mostrare nessun segno negativo. Oggi verrà testato nuovamente e sarà chiaro se nella notte fra sabato e domenica alle 4.30 potrà o meno scendere in campo contro i Pelicans.

Anche Steve Kerr è rimasto impressionato ed è molto positivo sul destino del baby-faced assassin: "Penso che a questo punto dobbiamo vedere come risponde il suo corpo il resto della giornata. Faremo un altro allenamento domani. Penso che debba rimettersi insieme agli altri per un paio di giorno, ma sì, è stato molto positivo."

Curry è lontano dal campo dal 23 marzo, data in cui si infortunò al ginocchio. Le speranze del team di vincere ancora una volta l'anello dipendono sicuramente anche dalle sue condizioni fisiche, visto che in regular season Golden State viaggia con un record di 17-14 senza il numero 30 in campo. La vittoria netta sugli Spurs è comunque un buon auspicio per i guerrieri della Baia, ma contro i sorprendenti New Orleans Pelicans la situazione potrebbe essere ben diversa; per questo anche i compagni sperano che possa tornare già in gara 1.