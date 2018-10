NBA playoffs, i Raptors eliminano Washington in gara-6 (92-102)

Grazie a un gran quarto quarto, ispirato dal secondo quintetto, i Toronto Raptors di Dwane Casey superano il primo turno di playoffs della Eastern Conference, battendo in gara-6 a Washington i Wizards di Scott Brooks. I canadesi evitano così la bella, trascinati da Kyle Lowry (24 punti e 6 assist) e dalle loro seconde linee, in una serata al tiro non straordinaria di DeMar DeRozan (16 punti con 6/18 dal campo). Ai capitolini non bastano 32 punti di uno splendido Bradley Beal (10/22 al tiro, 6/10 da tre), nè 23 punti con 8 assist di John Wall. La postseason dei Wizards finisce ancora una volta in anticipo, mentre Toronto attende ora di conoscere la sua prossima avversaria, una tra Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers.

Alla Capital One Arena di Washington Scott Brooks deve fare a meno di Otto Porter in gara-6 contro i Raptors, rimpiazzandolo con Kelly Oubre. Proprio Oubre è tra i protagonisti dell'avvio lanciato dei padroni di casa, che triplicano gli avversari sul 18-6, grazie ai tiri dall'arco di Bradley Beal e John Wall. Intensità da elimination game per i Wizards, che ricevono risposte positive anche da Markieff Morris, assente ingiustificato in questa serie. I Raptors rimangono in scia grazie ai canestri dei gemelli Kyle Lowry e DeMar DeRozan, chiudono il primo quarto sotto 30-20, poi annullano il gap a inizio secondo periodo con la loro second unit. Riecco Fred VanVleet per coach Casey, che lascia in campo Jonas Valanciunas, dominante contro Ian Mahinmi. Il centro lituano contribuisce alla rimonta, esattamente come Jakob Poeltl, C.J. Miles e Pascal Siakam, mentre dall'altra parte Mike Scott e Ty Lawson provano a non far rimpiangere i titolari. Brooks capisce presto di non poter fare a meno del suo backcourt iniziale, e inserisce nuovamente Bradley Beal e John Wall. Il primo non sbaglia pressochè niente al tiro, il secondo è più confusionario, ma comunque fondamentale nello spingere Washington a ondate. Toronto prova ad eseguire con maggior ordine, ma si affida pur sempre agli isolamenti di DeMar DeRozan, a bersaglio con i suoi soliti palleggi arresti e tiro. Una tripla del rookie OG Anunoby rompe il dominio delle coppie di gemelli avversari, nonostante Serge Ibaka si veda ancora una volta poco. All'intervallo lungo i Wizards sono avanti 53-50, dopo aver profuso uno sforzo notevole.

Dopo la pausa Washington prova ad accelerare nuovamente. E' il solito Bradley Beal a prendersi la scena con una gragnuola di triple, in un attacco in cui sembra non esserci spazio per altri, compreso il polacco Marcin Gortat, che chiude con un solo canestro a referto (in panchina nei momenti chiave). Toronto deve resistere ancora alla tempesta, riuscendovi grazie a Lowry e soprattutto a DeMar DeRozan, che attacca con continuità (ma anche con risultati alterni), segnando pure con la mano mancina. Beal continua a produrre punti, con Wall che lo asseconda, ma alla lunga l'attacco dei padroni di casa ristagna e, quando in campo ci sono i secondi quintetti, i canadesi fanno valere la loro maggior profondità di roster. Tomas Satoransky chiude il terzo quarto con un tap-in che vale il 78-73, ma poi è Fred VanVleet a segnare dall'arco, imitato dallo specialista C.J. Miles. Delon Wright è utilissimo sui due lati del campo, Pascal Siakam stoppa Beal e vola a chiudere al ferro con il punto esclamativo dall'altra parte. I Raptors mettono la freccia, mentre Washington è a corto di energie fisiche e mentali. Per una volta spetta a Kyle Lowry, e non a DeMar DeRozan, vestire i panni del closer, segnando da vero leader e buttandosi sul parquet per intercettare palloni vaganti. E' il segnale della resa per i Wizards, che chiudono così la loro stagione, iniziata con i soliti proclami e terminata in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Da una riflessione su Wall, Beal e il resto del roster dipende ora il futuro della franchigia. Futuro che per i Raptors si chiama invece semifinale di Conference, contro un'avversario ancora ignoto.

Washington Wizards (43-39). Punti: Beal 32, Wall 20, Morris 12. Rimbalzi: Morris 15. Assist: Wall 8.

Toronto Raptors (59-23). Punti: Lowry 24, DeRozan 16, Valanciunas 14, Siakam 11. Rimbalzi: Valanciunas 12. Assist: Lowry 6.