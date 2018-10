NBA Playoffs - Troppo James per i Pacers: gara 7 è dei Cavaliers

Si conclude anche l'ultima gara di questo primo turno di playoffs. I Cavaliers vincono gara 7 ed eliminano i Pacers, al termine di un match molto combattuto. James è ovviamente il migliore in campo con 45 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, ma stavolta riceve aiuto anche da qualche compagno. Thompson è finalmente decisivo sotto canestro (15+10 rimbalzi), ma negli ultimi 12 minuti sono Love e Hill a deciderla quando il Re è costretto ad uscire dal campo per un piccolo problema poi risolto. Nonostante un inizio problematico anche Oladipo è uno dei maggiori protagonisti con 30 punti, 12 rimbalzi e 6 assist. Segue Collison con 23 punti, mentre Bogdanovic è pessimo con 1/9 dal campo.

Cleveland inizia in grande spolvero sospinta da un pubblico più che rumoroso. James non affretta nessuna conclusione ma riesce a mettere in ritmo i compagni, in particolare Tristan Thompson che segna subito sei punti vicino a canestro. Indiana ci mette ben cinque minuti per segnare il primo canestro dal campo da parte di Darren Collison, mentre Oladipo è completamente fuori partita. James chiude il primo quarto con un jumper allo scadere e i Cavs sono avanti di 12. Nel secondo periodo McMillan riesce finalmente a svegliare i suoi, soprattutto un Oladipo invisibile fino a quel momento. Una sua tripla seguita da un'altra di Joseph rimettono i Pacers in carreggiata, arrivando fino a -4. Ai Cavs basta un timeout per rimettere palla in mano a LeBron James, che dal post gioca alla perfezione l'1 contro 1. Indiana è in grave difficoltà ma in qualche modo chiude il primo tempo a soli 11 punti di distacco, tenendo aperto uno spiraglio per la ripresa.

Ancora una volta i primi minuti del quarto premiano gli ospiti, con Oladipo in grande spolvero. LeBron sbaglia due tiri dalla media e Indiana se ne approfitta subito, riportandosi sotto a -4. Stavolta i Cavs non riescono a rispondere immediatamente: James paga forse un minutaggio esagerato e inizia a sbagliare, e la coppia Bogdanovic-Young permette ai suoi di trovare il primo vantaggio. James rimane l'unico termine offensivo dei Cavs ma negli ultimi due minuti è costretto ad uscire dal campo per riposare; il match è apertissimo sul 74-76. Nell'ultima frazione di gioco arriva una sorpresa incredibile: con LeBron in panchina, Hill e Love si caricano i Cavs sulle spalle e mettono a segno un parziale che porta i padroni di casa sul +8.

Il numero 23 torna in campo, ma Indiana non vuole mollare e rimane aggrappata al match con un mini parziale di 5-0. Nel finale succede di tutto: prima viene espulso Myles Turner per falli a seguito di un fischio quantomeno discutibile. Poi gli arbitri si perdono per strada una violazione di 24 secondi di Oladipo che contribuisce alla rimonta dei Pacers fino al -4 a meno di un minuto dal termine. Ad ogni modo Cleveland segna sul possesso successivo e riesce a difendere il risultato dalla lunetta, eliminando quindi gli avversari.