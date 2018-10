NBA playoffs - Harakiri Toronto, in gara-1 passano i Cavs al supplementare (112-113)

Dopo aver condotto per larghi tratti della partita, i fantasmi dei Toronto Raptors si palesano nel quarto quarto e nell'overtime di gara-1 di semifinale di Conference contro i Cleveland Cavaliers. Sconfitta bruciante (112-113), all'Air Canada Centre, per la squadra di Dwane Casey, che si fa beffare dagli ospiti, trascinati dal solito LeBron James (26 punti, 11 rimbalzi, 13 assist), dalle triple di Kyle Korver e J.R. Smith e dall'intensità finale di Tristan Thompson. I canadesi si inceppano sul più bello, nonostante la voglia di Kyle Lowry (18 punti e 10 assist). DeMar DeRozan (22 punti, 10/20 dal campo) e un dominante Jonas Valanciunas (21 punti e 21 rimbalzi) non bastano: la sensazione è che l'incubo playoffs per i Raptors sia appena cominciato.

Tyronn Lue si presenta all'Air Canada Centre con il quintetto di buona parte della serie contro i Pacers. Riecco George Hill da point guard, con Love unico centro e Thompson in panchina. Partono forte, condizione necessaria ma non sufficiente per sperare di vincere, i Raptors, trascinati dall'energia di Kyle Lowry, a segno in penetrazione e con i piedi fuori dalla linea del tiro da tre punti, dall'incoscienza del rookie OG Anunoby e da Jonas Valanciunas, che domina fisicamente contro Kevin Love. Cleveland però non si scompone, trova i soliti punti in uno contro uno da LeBron James, si affida all'esperienza di George Hill, con Lue che mette presto in campo Jeff Green e Tristan Thompson. Il secondo strattone di Toronto alla gara arriva nel finale di primo quarto, con la second unit, che segna con Pascal Siakam e Fred VanVleet, per il 33-19 che chiude i primi dodici minuti. Anche C.J. Miles e Delon Wright partecipano per Casey, ma è sempre LeBron a dettare i ritmi dei Cavs. La transizione del numero 23 significa punti al ferro o assist per i tiratori, che cominciano a rispondere presente, grazie a J.R. Smith e Kyle Korver. Mentre Love sembra affondare nell'ennesima serata no, Jeff Green trova punti dalla lunetta, Jordan Clarkson porta altra energia dalla panchina, e Cleveland torna sotto. I soliti Lowry e DeMar DeRozan tamponano la rimonta avversaria, ma Ibaka è poco coinvolto e attivo: all'intervallo lungo lo score è di 60-57.

I padroni di casa si ritrovano nella situazione di avere il fiato sul collo dei Cavs. Alla ripresa delle operazioni è Jonas Valanciunas a provare a togliere un po' di tensione a squadra e ambiente, lottando con ferocia sotto i due tabelloni (gran duello con Kevin Love e stoppata su George Hill). Ma il resto dei Raptors non è continuo, a partire dai gemelli DeRozan e Lowry, che giocano con precipitazione, a differenza dei Cavs, guidati da un James che si gestisce e che attiva Kyle Korver, fondamentale con le sue triple. Toronto spende tesori di energie nel tentativo di scappare. Operazione che sembra riuscire tra la fine del terzo e l'inizio del quarto periodo, con Pascal Siakam e Delon Wright sugli scudi per il 92-82. Ma l'attacco di Casey si inceppa nel momento più importante, consentendo a una Cleveland stanca di rientrare ancora una volta. Prima Tristan Thompson, poi due guizzi di Kevin Love e una tripla di J.R. Smith riportano gli ospiti a -2, sul 96-94 a sei minuti dalla fine. Valanciunas e Serge Ibaka rispondono alla loro maniera, James trova una tripla senza ritmo per il 100-99, ma nel finale le percentuali di entrambe le squadre calano paurosamente. DeRozan e qualche tiro libero rilanciano i Raptors sul 105-101, James segna in penetrazione, Ibaka sbaglia una tripla dall'angolo, Love pasticcia ma si salva a rimbalzo, e a trenta secondi dalla fine LeBron porta Anunoby in post, segnando un gran canestro in arretramento per il pareggio a quota 105. Nell'ultimo possesso VanVleet non trova il canestro dall'arco, DeRozan e Valanciunas mancano il tap-in: si va dunque all'overtime (neanche a LeBron riesce il colpaccio a sei decimi dal gong).

La prima parte del supplementare è tutta dei Cavs, a bersaglio dall'arco con Korver e J.R. Smith e a rimbalzo offensivo con Tristan Thompson. Spalle al muro, i Raptors segnano alla disperata con Lowry e DeMar DeRozan, riportandosi sul -1, anche perchè intanto James ha finito la benzina. Ma, ancora una volta, a Toronto manca l'ultimo passo: VanVleet sbaglia la tripla della vittoria. Si combatte a rimbalzo, ma la palla e la partita sono dei Cavs.

Toronto Raptors (59-23). Punti: DeRozan 22, Valanciunas 21, Lowry 18, Siakam 11. Rimbalzi: Valanciunas 21. Assist: Lowry 10.

Cleveland Cavaliers (50-32). Punti: James 26, Smith 20, Korver 19, Green 16, Thompson 14. Rimbalzi: Love 13, Thompson 12, James 11. Assist: James 13.