NBA Playoffs - Cleveland sbanca Toronto in gara-1, le impressioni dei protagonisti

"E' stata una delle peggiori partite stagionali, senza alcun dubbio". Testo e parole di LeBron James, il quale al termine della vittoriosa gara-1 di semifinale della Eastern Conference per i suoi Cleveland Cavaliers si è mostrato poco soddisfatto di quanto profuso sul parquet dell'Air Canada Centre. Ciò nonostante la sua tripla doppia a fine gara ha contribuito al successo in overtime degli ospiti ai danni dei Toronto Raptors di coach Dwyane Casey, ancora una volta battuto da quello che oramai è un vero e proprio spauracchio per la squadra canadese.

"I miei compagni sono stati incredibili stasera, sono saliti di livello nel momento in cui io non sono riuscito a dare il mio meglio". Percentuali al tiro insolitamente deficitarie per LeBron, il quale ha comunque contribuito al successo con 13 assist ed 11 rimbalzi: "Non sono stato così efficiente come volevo e mi aspettavo. Ho sbagliato tantissimi tiri aperti, tantissimi tiri da tre, troppi tiri liberi. Non sono riuscito ad allenarmi al meglio in questi giorni dopo l'infortunio di gara-7 contro i Pacers, ma alla fine ciò che conta veramente è che siamo riusciti comunque a portare via la vittoria". Ed ancora, sull'apporto della squadra, la chiosa: "Sono stati fenomenali. Jeff Green ha sostituito Love nel primo tempo, Korver lo ha fatto nel secondo, poi Love è tornato in partita nel finale. JR è stato efficiente per tutta la partita con la sua abilità di tirare dal perimetro, mentre Tristan Thompson ha dimostrato quanto vale sotto le plance come in gara-7. Siamo cresciuti tanto, abbiamo vinto una grande partita di squadra, dove tutti hanno contribuito. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno".

Foto Cavaliers Twitter

Partita che è risultata essere diametralmente opposta a quelle vinte dai Cavaliers contro i Pacers, nelle quali James ha avuto un ruolo predominante con i suoi 42 punti di media nelle vittorie - e non solo - mentre a Toronto sono stati i vari Smith, Green, Thompson e Korver. A tal proposito, proprio JR Smith, autore di 20 punti a fine gara, ha commentato la prestazione di James: "Non può giocare come Superman ogni sera, dobbiamo essere noi ad essere pronti in occasioni come queste nel miglior modo possibile. Ha fatto tante buone giocate, semplicemente non gli sono entrati i tiri. Lo hanno fatto però Kyle, Kevin. E' il nostro lavoro sostituirlo quando non è al meglio".

Ne approfitta, per sottolineare l'importanza dei gregari e della vittoria, coach Tyronn Lue, che dal ventre dell'Air Canada Centre ha così parlato: "Significa tantissimo avere cinque uomini in doppia cifra, soprattutto quando Love e James tirano 15/43 dal campo, le nostre due stelle. Questo dimostra che anche gli altri sono in grado di salire di livello quando il gioco lo richiede. I ragazzi continuano a migliorare, tutti sono stati decisivi, ed è fondamentale che lo facciano in partite così importanti. Questi sono i playoffs".

Una battuta, in chiusura, anche da parte di Kyle Korver, autore di 19 fondamentali punti: "Questo è il modo in cui giochiamo. LeBron gestisce i possessi e noi dobbiamo essere bravi a giocare attorno a lui. Certo, dobbiamo fare un lavoro migliore quando ci muoviamo poco e quando lui non è al meglio, ma cerchiamo sempre di trovare tiri puliti e di dare a LeBron linee di passaggio ottimali. Quindi dobbiamo trovare sempre il modo di aiutarlo, sta giocando tantissimi minuti. Questo è il modo in cui giochiamo e di certo non cambieremo adesso".