Legabasket: risultati e tabellini della 29 giornata

La 29esima giornata di campionato non emette verdetti e rimanda tutto all'ultimo turno. Venezia e Milano si sfideranno per il primo posto; Avellino e Treno per il quarto, Cantù, Bologna, Cremona e Sassari si giocheranno gli ultimi 2 posti per i playoff, Pesaro e Capo d'Orlando la salvezza.

Dopo aver battuto Milano, Pesaro fa il bis con Venezia. Nonostante l'orribile 1/17 da 3, la Vuelle riesce a conquistare il successo grazie alla coppia Mika-Omogbo (60 di valutazione) e agli 11 punti nel terzo quarto di Clarke. Milano passeggia con Pistoia, in vista del big match di mercoledì sera. Soffre Brescia, che blinda il terzo posto dopo un supplementare contro Torino. Gli assist di Poeta e le triple di Jones provano a dare un senso al finale di campionato dell'Auxilium (priva di Vujacic e Garrett), Brescia ha la meglio grazie a Cotton, che nell'overtime fa la differenza. Con la doppia doppia di Fesenko e due magie nell'ultimo quarto di Filloy, Avellino passa a Bologna (pessimo rientro di Alessandro Gentile), e potrà perdere di 10 punti contro Trento per difendere il quarto posto. L'Aquila ottiene il settimo successo consecutivo battendo Sassari, che sotto di 22 prova a rientrare nel secondo tempo. L'ottimo Jones non basta però a contrastare Shields e Flaccadori. Sono invece 8 i successi di fila di Varese, che supera Cremona e accede ai playoff dopo 5 anni di assenza. Brindisi ottiene la matematica salvezza battendo in volata Reggio Emilia, con canestro decisivo di Suggs. Dopo 5 mesi, Capo d'Orlando vince davanti al proprio pubblico, superando Cantù grazie a Faust e Atsur e cercherà la salvezza a Cremona.

VL Pesaro - Umana Reyer Venezia 77-74 (20-21, 18-16, 22-16, 17-21)

Omogbo 17 (4/6, 9/12 ai liberi), Ceron 9 (3/8, 0/1, 3/3), Clarke 18 (7/9, 1/8, 1/1), Mika 21 (7/11, 7/7 ai liberi), Ancellotti 4 (2/3, 0/1, 0/1), Braun 4 (2/4, 0/4), Monaldi 4 (1/4, 0/3, 2/2)

Haynes 10 (2/5, 2/7), Peric 14 (6/11, 0/1, 2/2), Johnson 4 (2/3, 0/4), Sosa 9 (0/2, 3/5), Daye 11 (4/7, 1/4), De Nicolao (0/1, 0/1), Bolpin 5 (1/1, 1/1), Biligha 10 (4/5, 2/2 ai liberi), Cerella 2 (1/1, 0/1), Watt 9 (4/6, 1/4 ai liberi)



Segafredo Virtus Bologna - Sidigas Avellino 64-70 (15-18, 13-15, 13-13, 23-24)

Wilson 7 (2/4, 1/2, 0/1), Lafayette 5 (2/4, 0/4, 1/2), S. Gentile 6 (3/5, 0/4), Baldi Rossi 2 (1/1, 0/2), Aradori 22 (2/7, 5/7, 3/4), Slaughter 11 (4/9, 3/3 ai liberi), Lawson 7 (2/2, 1/4, 0/1), Pajola, Ndoja 4 (2/2, 0/1), A. Gentile (0/5, 0/1, 0/2)

Leunen 5 (1/4, 1/4), Rich 17 (2/6, 3/6, 4/5), Filloy 11 (2/3, 2/5, 1/), Wells 4 (2/3, 0/1), Lawal 4 (1/3, 2/2 ai liberi), Scrubb 7 (2/2, 1/3), D'Ercole (0/3 da 3), Fitipaldo 3 (1/3 da 3), Zerini 4 (2/3, 0/1), Fesenko 15 (7/9, 1/3 ai liberi), 15 rimbalzi

Dolomiti Energia Trentino - Banco di Sardegna Sassari 87-81 (24-15, 21-15, 19-23, 23-28)

Sutton 4 (2/3, 0/1, 0/4), 10 rimbalzi, Silins 13 (1/3, 3/7, 2/2), Forray 4 (1/2, 2/3 ai liberi), Flaccadori 20 (1/1, 4/9, 6/8), Gutierrez 10 (2/3, 1/3, 3/4), Gomes 7 (2/3, 1/3), Hogue 8 (2/2, 4/6 ai liberi), Shields 21 (9/13, 1/1, 0/1)

Bostic 6 (2/5, 0/4, 2/3), Bamforth 10 (3/6, 1/4, 1/2), Planicic 4 (2/3), Devecchi (0/1 da 3), Pierre 2 (1/3), Jones 22 (7/10, 8/8 ai liberi), 9 rimbalzi, Stipcevic 7 (1/1, 1/4, 2/3), Hatcher 16 (2/3, 2/4, 6/7), Polonara 14 (5/10, 1/3, 1/3)

Happy Casa Brindisi - Grissin Bon Reggio Emilia 75-72 (22-17, 22-13, 16-24, 15-18)

Suggs 19 (3/5, 4/6, 1/2), Tepic 10 (5/12, 0/1), Smith 15 (6/7, 0/2, 3/4), Mesicek 8 (2/3, 1/4, 1/), Cardillo (0/1), Iannuzzi 7 (2/4, 3/4 ai liberi), Lydeka 16 (5/7, 6/9 ai liberi), Giuri (0/4, 0/6)

Candi (0/1), Della Valle 9 (1/2, 1/6, 4/5), White 10 (2/5, 1/1, 3/3), Reynolds 10 (3/6, 0/1, 4/5), Markoishvili 7 (0/1, 2/5, 1/2), Chris Wright 16 (7/10, 0/2, 2/2), Llompart 13 (1/4, 3/3, 2/2), De Vico 7 (1/2, 1/4, 2/2)

EA7 Emporio Armani Milano - The Flexx Pistoia 101-74 (31-20, 17-13, 29-21, 24-20)

Goudelock 9 (2/6, 1/4, 2/2, Micov 17 (4/9, 3/3), Bortolani 3 (0/1, 1/1), Pascolo 10 (4/5, 2/2 ai liberi), Tarczewski 13 (4/8, 5/5 ai liberi), 10 rimbalzi, Kuzminskas 9 (2/3, 1/5, 2/2), Cinciarini 8 (3/5, 2/2 ai liberi), Abass 6 (1/1, 1/2, 1/2), Bertans 12 (2/3, 2/5, 2/2), Jerrells 12 (3/7 da 3, 3/4 ai liberi), Gudaitis 2 (1/3), 9 rimbalzi

Della Rosa 2 (1/1, 0/2), McGee 7 (1/5, 1/5, 2/2), Barbon (0/1), Laquintana 3 (1/4, 1/2 ai liberi), Mian 7 (2/5, 1/6, 0/2), Gaspardo 15 (5/7, 1/2, 2/2), Onuoha (0/2 ai liberi), Bond 16 (8/14, 0/1), 9 rimbalzi, Moore 12 (3/5, 1/3, 3/3), Ivanov 12 (3/4, 2/4, 0/1)

Germani Basket Brescia - Fiat Torino 98-95 OT (21-11, 27-23, 16-27, 19-22, 15-12)

Moore 8 (2/4, 1/4, 1/2), L. Vitali 4 (1/6, 0/1, 2/2), Landry 8 (2/5, 1/7, 1/2), Ortner 12 (3/5, 6/7 ai liberi), 10 rimbalzi, Cotton 23 (5/7, 3/8, 4/5), Fall 4 (2/3), Traini, M. Vitali 11 (3/6, 1/4, 2/4), Moss 12 (2/3, 2/5, 2/2), Sacchetti 16 (4/4, 2/4, 2/3)

Pelle 12 (4/11, 4/7 ai liberi), Poeta 17 (3/7, 0/4, 11/13), 15 assist, Boungou Colo 5 (1/3 da 3, 2/2 ai liberi), Washington 15 (5/5, 1/7, 2/7), 10 rimbalzi, Jones 24 (1/4, 7/11, 1/1), Mazzola 12 (2/3, 2/5, 2/2), Touré (0/1, 0/2), Mbakwe 10 (4/9, 2/2 ai liberi), 10 rimbalzi

Betaland Capo d'Orlando - Red October Cantù 71-70 (15-20, 16-24, 16-8, 24-18)

Adam Smith 6 (2/6, 0/3, 2/4), Faust 18 (8/10, 0/2, 2/2), Atsur 18 (5/6, 2/5, 2/3), Kulboka 8 (2/4, 1/3, 1/2), Likhodey (0/1 da 3), Campani 6 (2/3, 0/1, 2/2), Stojanovic 7 (2/8, 1/4), Knox 8 (3/8, 0/1, 2/6)

Jaime Smith 14 (2/5, 3/6, 1/2), Culpepper 14 (3/9, 2/10, 2/2), Cournooh 5 (0/1, 1/6, 2/2), Parrillo 2 (1/1, 0/1), Crosariol 3 (1/1, 1/2 ai liberi), Chappell 10 (3/5, 1/4, 1/1), Burns 12 (6/8, 0/1), 13 rimbalzi, Thomas 1 (0/1, 1/2 ai liberi), Ellis 9 (3/9, 1/2)

Openjobmetis Varese - Vanoli Cremona 89-79 (24-17, 23-23, 22-20, 20-19)

Avramovic 17 (5/7, 1/3, 4/6), Natali (0/2 da 3), Vene 16 (5/5, 2/5), Okoye 22 (5/10, 3/9, 3/4), Tambone 8 (2/2, 1/6, 1/2), Cain 7 (3/5, 1/4 ai liberi), Delas 1 (0/1, 1/2 ai liberi), Ferrero 5 (0/1, 1/3, 2/2), Dimsa, Larson 13 (1/2, 3/8, 2/2)

Johnson-Odom 23 (3/6, 4/9, 5/9), Martin 12 (3/7, 1/4, 3/6), T. Diener 3 (1/2 da 3), Ricci 4 (0/2, 1/2, 1/2), Ruzzier, Portannese, Fontecchio (0/1, 0/4), Sims 9 (4/5, 1/2 ai liberi), D. Diener 18 (3/5, 4/7), Milbourne 10 (5/10, 0/1)

Classifica

Venezia, Milano 44; Brescia 40; Avellino 38; Trento 36; Varese 32; Cantù, Bologna 30; Sassari, Cremona 28; Torino, Reggio Emilia 24; Brindisi, Pistoia 18; Pesaro 16; Capo d'Orlando 14

Prossimo turno:

09/05/2018, ore 20:30

Sidigas Avellino - Dolomiti Energia Trentino

Umana Reyer Venezia - EA7 Emporio Armani Milano

Vanoli Cremona - Betaland Capo d'Orlando

Red October Cantù - Happy Casa Brindisi

The Flexx Pistoia - Germani Basket Brescia

Fiat Torino - Openjobmetis Varese

Banco di Sardegna Sassari - VL Pesaro

Grissin Bon Reggio Emilia - Segafredo Virtus Bologna