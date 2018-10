Lega Basket - La gioventù bresciana contro l'esperienza varesotta

Uno degli ottavi di finale dei play-off Scudetto mette di fronte la Germani Basket Brescia e l'Openjobmetis Varese per un derby lombardo che si preannuncia particolarmente equilibrato e scoppiettante. Da una parte la 3a forza del campionato, che arriva a questa post-season forte delle proprie 20 vittorie raccolte durante la regular season, dall'altra parte Varese che può contare sui propri 16 successi racimolati durante la stagione, che le permettono di essere una serie contendente non solo per il passaggio del turno, ma addirittura per il successo finale - l'undicesimo della propria storia. Intanto sia Diana che Caja sono concentrati sul partire con il piede giusto in gara-1, che si terrà alle 20:45 al "PalaGeorge".

Un palazzetto che Brescia riesce a difendere da tre gare consecutive, infatti l'ultima sconfitta risale all'8/3 quando la Germani Basket venne superata dalla Virtus Bologna col punteggio di 70-66. Per questo motivo sarà ancora più dura per l'Openjobmetis Varese sperare di realizzare un upset, ovvero una vittoria fuori casa, che in questo senso manca dal 19/3/17, quando la squadra varesotta riuscì a superare Brescia tra le mura biancoblù col punteggio di 87-78. Questo però non è l'ultimo precedente tra le due compagini protagoniste di questo ottavo di finale, in stagione si sono già affrontate per ben due volte, con una vittoria ciascuno. All'andata la Germani Basket Brescia riuscì ad imporsi col risultato di 73-67 traendo vantaggio dai 19 punti di Hunt, i 14 di Luca Vitali ed i 12 di David Moss, mentre per Varese non bastarono i 15 punti di Waller, i 13 di Okoye ed i 12 di Hollis. La Germani in quell'occasione riuscì a spuntarla grazie a delle migliori percentuali sia nel tiro dal campo (51.3% contro 50%) sia nel tiro da oltre l'arco (29.6% contro 25.8%).

Al ritorno però Varese si riprese tutto con gli interessi, asfaltò la Germani Basket Brescia col punteggio di 100-72. Una disfatta acuita dai 29 punti messi a segno da Avramovic, dai 18 di Okoye e gli 11 di Larson, mentre a Brescia non bastarono i 20 punti di Landry ed i 16 di Michele Vitali. In quell'occasione la squadra di Diana non riuscì ad andare oltre il 48.6% dal campo ed il 33.3% dal perimetro, mentre Varese raccolse buone percentuali sia nel tiro dal pitturato (64.3%) che nel tiro da oltre i 6.75 metri (46.9%). Statistiche che la squadra varesotta è chiamata a confermare se vuole avere qualche speranza di accedere alle semifinali. Infatti l'Openjobmetis in questa stagione si è fatta valere più nelle partite fuori casa che in casa. In generale la squadra di Caja ha viaggiato a 82.1 ppg, tirando con il 56% dal campo ed il 33.6% da oltre l'arco, mentre nelle sole partite vinte Varese ha realizzato 84.1 ppg, con il 57.7% dal campo ed il 35.3% da oltre l'arco. Nelle partite giocate fuori casa la squadra varesotta ha viaggiato a 77 ppg, con il 55% dal campo ed il 32.4% da oltre l'arco, mentre in quelle vinte lontano dal proprio terreno di gioco ha realizzato 78.4 ppg, tirando con il 54.7% dal campo ed il 34.4% da oltre l'arco.

Una serie di dati che ci servono ad indicare come l'Openjobmetis Varese debba soprattutto confermarsi nei match in trasferta piuttosto che quelli casalinghi. Da qui passano le ambizioni della squadra varesotta di aver la meglio nel derby con la Germani Basket Brescia, che d'altro canto può affidarsi a statistiche migliori, in generale la squadra di Diana ha realizzato 82.1 ppg, tirando con il 56% dal campo ed il 33.6 da oltre l'arco. Nelle sole partite vinte la compagine bresciana ha viaggiato a 84.1 ppg, con il 57.7% dal campo ed il 35.3% da oltre l'arco, mentre in quelle giocate in casa ha totalizzato 87.2 ppg, tirando con il 56.9% dal campo ed 34.8% dal perimetro. Andando nello specifico, nelle partite vinte al "PalaGeorge" la Germani Basket Brescia ha realizzato 88.8 ppg, tirando con il 60.3% dal campo ed il 36% dal perimetro, mentre nei successi accumulati fuori casa la squadra di Diana ha viaggiato a 78.4 ppg, con il 54.7% dal pitturato ed il 34.4% da oltre i 6.75 metri. Riguardo invece alle partite perse la Germani Basket Brescia ha realizzato 76.6 ppg, tirando con il 51.2% dal campo ed il 29.9% da oltre l'arco, mentre quelle non vinte in casa la squadra bresciana ha viaggiato a 80.7 ppg, con il 45% dal campo ed il 30.5% dal perimetro.

Da ciò si evince come la Germani Basket Brescia sia pressochè imbattibile tra le mura amiche, a meno che non incontri una squadra capace di limitarla nei suoi punti di forza. In questo senso il derby con Varese si presenta proprio come l'ideale incrocio tra due squadre che rischiano di annullarsi a vicenda, in quanto entrambe puntano sul collettivo, anche se tra le due è Varese quella che può contare su maggiori individualità, come Okoye (15.4 ppg, 44.2% dal campo e 41% dall'arco), Avramovic (11.8 ppg, 53.3% dal campo ed il 30.4% da oltre l'arco), Wells (11.3 ppg, 42.9% dal campo ed il 37.3% da oltre l'arco) e Waller (11.4 ppg, 40.3% dal campo ed il 33.3% da oltre l'arco). Dall'altra parte Brescia può contare sulla freschezza, sfrontatezza, fame dei propri giovani, tra i quali spiccano Landry (15.2 ppg, 49.6% dal campo ed il 32% da oltre l'arco), Michele Vitali (12.6 ppg, 52.4% dal campo ed il 38.9% da oltre l'arco), Dario Hunt (11.8 ppg, 61.3% dal campo) e Bryce Cotton (14.5 ppg, 44.4% dal campo ed il 40% da oltre l'arco).

Si preannuncia quindi una sfida particolarmente equilibrata, che si deciderà solamente all'ultimo possesso. Da un punto di vista psicologico entrambe le squadre ci arrivano vogliose di riscattare l'ultimo insuccesso patito in campionato: per Brescia la sconfitta con Pistoia per 90-85, mentre per Varese quella con Torino per 92-83. Due sfide che hanno poco significato rispetto a ciò che accadrà in questa serie. Due compagini vogliose di fare a loro modo la storia, cercando di andare il più avanti possibile, col sogno di poter alzare al termine della Finale l'ambito trofeo. Una coppa che le due squadre proveranno a conquistare con questi roster:

GERMANI BASKET BRESCIA

#2 Lee Moore G

#4 Dario Hunt C

#5 Martino Mastellari P/G

#7 Luca Vitali P

#8 Marcus Landry A

#10 Benjamin Ortner C

#11 Bryce Cotton G

#16 Giovanni Veronesi G/A

#20 Abdel Fall C

#26 Andrea Traini P

#31 Michele Vitali G

#34 David Moss A

#41 Brian Sacchetti

OPENJOBMETIS VARESE

#4 Aleksa Avramovic G

#7 Marco Bergamaschi

#8 Nicola Natali A

#9 Siim-Sander Vene A

#10 Matteo Parravicini

#11 Stanley Okoye A

#15 Matteo Tambone P

#16 Tyler Cain C

#17 Mario Delas C

#20 Nicola Ivanaj

#21 Giancarlo Ferrero G/A

#22 Cameron Wells P

#33 Tomas Dimsa G

#55 Tyler Larson G