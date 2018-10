Legabasket Serie A - Milano fa sua anche gara 2 battendo 87-75 Cantù

Milano vince anche gara 2 e si porta sul 2-0. Risultato finale 87-75 su Cantù.

Un primo tempo all'insegna dei biancorossi nel quale toccano anche il più 25 (50-25). La squadra brianzola torna a farsi sotto nella terza frazione di gioco, ma i padroni di casa mantengono il vantaggio fino al fischio finale. Ottima prova di Bertans autore Kuzminskas.

Mindaugas Kuzminskas EA7 Olimpia MIlano - Red October Cantu Legabasket Serie A 2017/18 Quarti di finale, Gara 02 Milano, 14/05/2018 Foto MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria

LA PARTITA

I Quintetti

EA7 Emporio Armani Milano: Goudelock, Micov, Tarczewski, Kuzminskas, Cinciarini

Red October Cantù: Smith, Culpepper, Chappell, Burns, C. Thomas

1° Quarto

Avvio super di Micov che piazza i primi quattro punti di Milano, ma Cantù risponde subito con due triple consecutive (4-6). I padroni di casa si sbloccano dalla distanza con Kuzminskas, ma sotto canestro soffrono la presenza di Burns (15-15). Pianigiani inserisce Bertans, Jerrells e Gudaitis e i biancorossi scappano sul finire del primo quarto sul più 7 (24-17) . A referto già 8 punti per Micov e 7 per Kuzminskas.

Micov Vladimir EA7 Emporio Armani Milano - Red October Cantu LegaBasket Serie 2017/2018 Playoff Quarti di finale Milano 14/05/2018 Foto Ciamillo-Castoria

2° Quarto

Milano vola sul massimo vantaggio ad inizio del 2° quarto (32-20) e non si ferma con le triple di uno scatenato Bertans (35-22). Cantù prova a farsi vedere con Burns, ma l'Olimpia continua a macinare punti con Sodini costretto a chiamare time out (39-25). I padroni di casa non si fermano e vanno sul più 25 (50-25) con Cantù che non segna più.

Micov prende un fallo tecnico per proteste ed i biancoblu piazzano 10-3 di parziale (53-25). Pianigiani non gli piace quello che sta vedendo in campo e chiama time out sul 54-37. Il primo tempo si chiude con Milano in vantaggio di 15 punti, 54-39. 13 punti di un ottimo Bertans, dall'altra parte 14 di Burns

Micov Vladimir EA7 Emporio Armani Milano - Red October Cantu LegaBasket Serie 2017/2018 Playoff Quarti di finale Milano 14/05/2018 Foto Ciamillo-Castoria

3° Quarto

Ad inizio del secondo tempo le squadre faticano a trovare la via del canestro sbagliando parecchie conclusioni anche da sotto. Dopo ben 3 minuti di gioco Burns segna il meno 11 (54-43). Milano si sblocca con i tiri liberi di Gudaitis e Kuzminskas(55-43). Cantù però non molla e torna sotto la doppia cifra di svantaggio costringendo Pianigiani a fermare il gioco (59-50). Milano si riprende con un paio di schiacciate di Pascolo e Tarczewski e torna sul più 10 (65-55). Il terzo quarto si chiude con il vantaggio di 13 punti, 68-55. 16 punti di Thomas.

Thomas Charles EA7 Olimpia MIlano - Red October Cantu Legabasket Serie A 2017/18 Quarti di finale, Gara 02 Milano, 14/05/2018 Foto MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria

4° Quarto

Cantù prova a rientrare nell'ultimo quarto di gioco con Pianigiani che, ancora una volta, ferma il gioco (70-61). Milano esce benissimo dal time out piazzando immediatamente un 5-0 costringendo questa volta Sodini a chiamare minuto.

Gli ospiti alzano bandiera bianca con l'Olimpia che vince anche gara 2 per 87-75.