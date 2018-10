Turkish Airlines EuroLeague Final Four - Il Fenerbahce alza il muro, lo Zalgiris s'inchina ai campioni in carica (76-67)

INCONTRO VALEVOLE COME SEMIFINALE DELLE FINAL FOUR DI TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE 2017/18. SI GIOCA ALLA STARK ARENA DI BELGRADO. INIZIO ORE 18.00.

Il Fenerbahce si aggiudica la prima semifinale di Turkish Airlines Euroleague 2017/18, comandando il match fin dai primi minuti, difendendo attentamente e non subendo quasi mai le sporadiche fiammate dei lituani. Gli uomini di Obradovic trovano così la prima vittoria in queste Final Four 2018 e si qualificano per la finale di domenica. Tra le file dei turchi, ottima partita di Muhammed (alias Bobby Dixon), con diciannove punti a referto e valutazione complessiva di diciotto. Lo Zalgiris, nonostante le buone prove di Davies e Pangos, subisce la difesa aggressiva di Vesely e compagni, non riesce a trovare il proprio solito gioco fluido, ed esce sconfitto in semifinale. Da segnalare per il Fener anche la grande prova di Gigi Datome, autore di sedici punti, due rimbalzi e tre stoppate.

Coach Obradovic propone Wanamaker play con Vesely e Duverioglu ad agire sotto le plance. Esternamente si muovono Guduric e Kalinic. Jasikevicius risponde schierando Pangos in regia con Ulanovas e Toupane sul perimetro; Jankunas e Davies completano il quintetto titolare.

Partenza sprint del Fenerbahce, nei primi minuti di gara gli uomini di Obradovic stringono forte le maglie in difesa e infilano sette punti con Wanamaker e Duverioglu, l’unica replica lituana è di Toupane, uno su due dalla lunetta. Pangos sblocca finalmente l’attacco dello Zalgiris, Ulanovas accorcia ulteriormente lo scarto ma i turchi non restano a guardare e vanno a segno anche con i subentranti Muhammed e Sloukas. A fine quarto Pangos e compagni provano più volte a rientrare ma Datome replica colpo su colpo, il canestro di Wanamaker a pochi secondi dalla prima pausa ferma il punteggio sul 19-13.

Dopo il botta e risposta tra Datome e Toupane, i ragazzi di Jasikevicius trovano un po’ di inerzia in attacco e accorciano grazie ai punti di Micic e Udrih. Nel momento più difficile si risveglia il Fenerbahce e arriva il primo pesante parziale della gara, otto a zero in pochi minuti con Vesely a dominare nel pitturato. Intorno a metà frazione di gioco, le marcature di Pangos e White mettono fine al break avversario ma i soliti Vesely e Datome replicano ad ogni canestro. La prima vera sfuriata lituana arriva a pochi minuti dall’intervallo lungo, Davies si sblocca finalmente in attacco e infila sette punti in successione, lo Zalgiris, al riposo, è nuovamente a soli sei punti di distanza dagli avversari (39-33).

Datome, Fenerbahce. Fonte foto: http://www.euroleague.net

Nervi tesi al rientro in campo, per minuti entrambe le difese hanno la meglio sugli attacchi opposti e le marcature sono solo due per squadra, di Micic e Pangos quelle lituane, replicano Melli e Sloukas. Intorno a metà quarto si sblocca nuovamente l’attacco turco e sono danni per gli avversari, in poco più di un minuto Sloukas e compagni piazzano un parziale di sette a zero e si riportano saldamente avanti. Quando ormai la gara sembra indirizzata ecco la sterzata dello Zalgiris, Ulanovas e compagni trovano una reazione insperata e segnano ben undici punti in successione, dall’altra parte, Muhammed, scuote due volte i suoi e tiene il Fenerbahce avanti di quattro lunghezze (54-50).

Dopo il canestro di Davies ad aprire l’ultima frazione di gioco sale in cattedra Muhammed, due triple del play naturalizzato spingono ancora forte avanti i turchi. Lo Zalgiris non alza ancora bandiera bianca, i lituani alzano l’intensità in difesa e trovano sei punti consecutivi, il solito Gigi Datome segna e sblocca l’attacco del Fener. A pochi minuti dal termine, vanno a vuoto i disperati tentativi di rientro degli uomini di Jasikevicius, pesano gli errori dalla lunetta a gioco fermo. Muhammed e Sloukas, dall’altro lato del campo, non sbagliano un colpo, il Fenerbahce allarga lo scarto e vince la prima semifinale con il risultato di 76-67.