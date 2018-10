Legabasket: Trento domina Avellino e chiude la serie

La Dolomiti Energia Trento domina Gara 4 e raggiunge con grande merito Venezia in Semifinale, nella rivincita delle scorse Finali Scudetto. Avellino, arrivata ai playoff spompata, disputa una gara senza energia, in cui il solo Filloy prova a fare qualcosa. Mentre Rich, mvp del campionato, finisce di giocare nel primo quarto col terzo fallo e realizza il primo canestro dal campo a buoi andati, Diego Flaccadori fa scintille con una serie di triple che piegano le gambe agli avversari. Trento dà continuità al suo progetto e proverà a mettere in difficoltà Venezia, Avellino dovrà raccogliere i cocci di una stagione iniziata con mille ambizioni e finita come peggio non si poteva immaginare.

Primo quarto Trento parte con una tripla di Forray su scarico di Sutton, che poi schiaccia dopo la prima persa di Avellino. Gli irpini si sbloccano con Fesenko, Trento va sempre a segno nei primi 5 attacchi (12-3). I padroni di casa muovono la palla con gran velocità, gli ospiti limano lo svantaggio con una tripla di Filloy (14-9). Silins riallunga dall'oltre l'arco (18-9), Rich si autoelimina col secondo fallo a cui fa seguire un tecnico. Avellino fallisce tante triple (1/6), Trento tanti liberi (2/5), 5 punti di Filloy tengono in piedi i biancoverdi (21-16). Una stoppata di Auda su Franke lancia il contropiede di Renfroe che riporta Avellino sotto di un solo possesso. Trento fallisce gli ultimi attacchi, Avellino arriva a -1 con un contropiede di Scrubb (21-20). 9 punti per Filloy, 7 di Silins e Shields.

Secondo quarto Trento resiste alla rimonta avellinese con una tripla di Flaccadori, Wells infila 5 punti consecutivi per riportare i suoi a -1 (28-27). Avellino fallisce per due volte la tripla del pareggio, Trento la punisce col trepunti di Flaccadori (35-29). Le squadre restano sempre a stretta distanza, ad Avellino manca sempre l'ultimo sforzo per arrivare al pareggio (36-33). La terza tripla di Flaccadori permette a Trento di chiudere in vantaggio il primo tempo, Avellino riesce a ad accorciare con Fesenko e Filloy, prima del canestro + aggiuntivo di Hogue che porta il punteggio sul 42-37.

Terzo quarto Shields va in doppia cifra col primo canestro della ripresa, Silins con una tripla porta i suoi al massimo vantaggio (47-37). Avellino difende male, Fesenko si perde nelle solite proteste, Trento ringrazia e allunga sul +12 (51-39). Avellino si disunisce, Rich forza giocando da solo, ma Trento fallisce una serie di triple che avrebbero definitivamente mandato ko l'avversario. Rich si sblocca dalla lunetta, ma la gara è nettamente nelle mani di Trento, che arriva a +15 con una tripla di Silins (58-43). Leunen e Auda rosicchiano qualche punto, ma Rich continua la sua pessima partita perdendo un pallone che porta al contropiede di Gutierrez (62-49). Flaccadori mette il punto esclamativo alla sua gara con la quarta tripla, gli sforzi finali di Avellino portano i biancoverdi, col canestro sulla sirena di Renfroe, al -10 (66-56).

Ultimo quarto Avellino spreca le opportunità per portarsi sotto la doppia cifra di svantaggio, Sutton in contropiede schiaccia a 2 mani, Flaccadorisegna anche da 2 (70-56). Rich ne azzecca finalmente una realizzando un tiro da oltre l'arco, dopo due schiacciate Sutton perde un pallone, ma c'è Shields a dare tranquillità ai suoi (74-61). Flaccadori vuole però essere lui l'mvp, e realizza la quinta tripla, mandando praticamente i titoli di coda (77-62) quando mancano 4 minuti alla fine. Avellino non fa più canestro nemmeno in contropiede 3 vs 1, Trento domina fino alla fine raggiungendo meritatamente la Semifinale.